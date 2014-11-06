三星告急 全球手机大洗牌--今周刊「老谢开讲」

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月6日出版的当期「老谢开讲」专栏)
上个月，在玉山科技举办的论坛上，当大家都问台湾ＤＲＡＭ（动态随机存取记忆体）产业的未来，才在一场大风暴中残存下来的华亚科董事长高启全意有所指地表示，三星未来可能退出手机市场，专攻零组件！这句话我从来没有听过，听了高启全这一席话，顿时让我睁大眼睛，等着看未来手机市场可能的变化。
根据设备厂商透露，三星已将位在韩国华城的LINE 17 厂原生产二十八奈米制程的逻辑晶片原有五万片产能，全数转成生产ＤＲＡＭ，这对维持两年的ＤＲＡＭ荣景带来一定冲击。这项消息曝光后，造成美光、台湾华亚科及南亚科股价的大回档。三星增产ＤＲＡＭ计画如火如荼，原因是为了弥补在手机市场的失利。
**市占率急跌，只剩二四．九％**
从二○一二年以来，三星打败苹果，登上全球手机一哥，市占率快速拉大，例如，一一年三星全球市占率只有一七％，苹果达一八．八％，但到了一二年第二季三星市占率快速冲到三二．二％，苹果退到一六．六％，这段期间是三星最辉煌的成长期，在短短一年光景，三星的股价从六十七．二万韩元快速大涨到一五八．四万韩元，成为第一家市值超过二○○○亿美元的亚洲大型企业。
三星的单季盈利最高达九．七兆韩元，它的的成功得利于快速推新机的机海战术，三星的Galaxy系列，加上五．五寸大萤幕，及手机相机的高解析度，成为市场第一品牌。另一方面，日本在一一年发生三一一海啸、核灾等事故，日圆一度升值到七十五．七三兑一美元，在日圆升值、韩元相对贬值的情况下，三星摇身变成手机产业龙头。
不过，三星的好运只维持到一三年为止，一三年第二季，三星市占率仍达三二．二％，没有新产品的苹果只有一三％，但是今年第二季市场开始出现巨大变化，三星的市占率急速摔落，只剩下二四．九％，而苹果市占率只剩下一一．七％，这是iPhone 6 还没有出来前的市场概况。
三星的市占率大幅滑落，苹果也出现衰退，但是手机大饼被谁吃走了？原来是中国品牌瓜分了三星的市场。以中国手机前两大品牌来看，华为在一一年第二季市占率只有二．五％，联想更是低到只有○．二％，但是一二年第二季华为升上四．一％，联想也拉到三．一％，一三年第二季，华为增为四．三％，联想冲到四．七％，到了今年第二季，华为攻到六．七％，联想到五．二％，而一直盘踞手机榜上的老三ＬＧ，市占率退到四．八％，由老三变成老五。显然三星失去的市占率是被华为、联想、小米、ＴＣＬ与酷派等中国品牌吃走了。
日经中文网最近报导，华为宣布九月底起正式进军韩国手机市场，这摆明是「黑卒仔吃过河」，华为的智慧手机Ｘ３在韩国零售价五十二．八万韩元，比三星的Galaxy Note 4 便宜了四成以上，小米也预计年底抢进韩国市场。
韩国本土品牌手机和汽车一样，外国品牌很难进去，三星一三年在韩国的市占率高达六四％，而韩国本土手机品牌市占率高达九四％，苹果只抢到六％的市占率，就像是韩国的现代、起亚雄踞汽车市场，外国进口车很难打进去，中国的品牌手机入侵韩国，这是从来都没有发生过的事。
其实三星在一三年已经到了「盛极」的阶段，三星的市占率最高到达三三％，已经到了极限，此时正好中国品牌手机崛起，华为、联想来势汹汹，到了今年三星的败象已经浮现，第二季的市占率急降，第三季遇到苹果的iPhone 6及Plus出来，三星压力更大。
最近三星发布第三季初估的盈利，正好与苹果形成强烈的对比，三星预估第三季净利可能比去年同期衰退五八％至六二％，净利在三．九兆至四．三兆韩元之间，中位数是四．一兆韩元，这是三星一一年第二季以来最低的盈利季度，那一年三星市占率只有一七％，而这一季获利的衰退是连续第四季下滑，获利衰退的原因是高阶手机出货下滑，而旧机种受到中国品牌手机厂瓜分，价格不断下滑，三星高低端都受到压迫，高阶市场有苹果一夫当关，低阶市场有中国虾兵蟹将，三星当然「好日子已过」。
**Galaxy S5销售不佳，营业利益率大萎缩**
手机部门从一一年以来，几乎都占三星整体获利比重的六成，但是受到小米，华为、联想夹杀，加上旗舰机款Galaxy S5销售不如预期，因此，虽然手机出货数量有增加，但巨额行销成本与手机平均售价下滑，导致营业利益率大幅萎缩。
三星的股价从去年十二月的一五○．三万韩元连续下滑，五月以来更是从一四九．五万韩元一口气跌到一○七．八万韩元。今年以来，三星股价下跌一八．九％，反观苹果股价表现渐入佳境，一二年贾伯斯去世不久，最高涨到七○五．○七美元，在一三年三星股价涨到一五八．四万韩元前后，苹果股价一度大跌到三八五．一美元，但此后苹果表现可圈可点，在六月九日股价一股分拆成七股之前，苹果又涨到六五一．二六美元。
分拆后的苹果股价都在九十至一○○美元之间游走，最近美股大回档，道琼指数一度大跌一四五九点，但苹果最低只跌到九十五．一八美元，最近又涨到一○五美元，已再度改写历史新天价纪录。
**苹果业绩超乎市场预期**
对照三星的节节败退，苹果可说是稳健攻城掠地，一直稳占高阶手机市场，最近苹果公布到九月二十七日为止的年度第四季季报，苹果的营收达四二一亿美元，比去年同期成长一二％，这是两年来最大成长幅度，净利达八十四．七亿美元，成长一三％，这一季苹果手机销售三九二七万支，比前一年成长一六％，而iPhone 6及Plus的销售旺季在第四季，苹果预测下一季营收会介于六三五～六六五亿美元之间，毛利率会介于三七．五％-三八．五％之间。
目前iPhone 6及五．五寸的Plus仍供不应求，这一季苹果的业绩会大大超乎市场预期，苹果股价创新高，也将市值推进到六三四三亿美元，三星市值还不到苹果的四分之一，这个胜负之数已定，苹果的王牌地位，三星无法掠夺。
三星在高阶手机市场有苹果挡路，低阶市场则有中国品牌手机厂围攻，中国十三亿的庞大手机市场有足够的胃纳量可以养活本土品牌厂，今年第二季，中国手机市场的排行分别是三星一五．四％，三星仍独占鳌头，但接下来二到五名全都是中国品牌，分别是小米一三．五％，联想一○．八％，酷派一○．七％，华为八．三％，而苹果在中国只能排第六，中国品牌手机市场挟着中国大市场练兵，正快速崛起。
今年中国智慧型手机市场总销售量可达三．九亿支，较一三年成长一二％，不过相对于二○一三年较一二年成长八二％，已经可以看出，中国市场虽大，但成长动力已减弱，而三星在中国手机市场是每一季都在下滑，这才是三星致命的伤害。
去年我在今周刊说过，苹果大起之后，三星接了下一棒，那么下一棒会是谁？看起来华为、联想、小米都有机会，除了三星在中国失利外，中国品牌手机厂也在海外市场练兵，根据Counter Point公布的数据，三星在东协市场仍执牛耳，但市占率在印尼、马来西亚、菲律宾、泰国及越南都大幅下滑，《华尔街日报》最近报导，东南亚国家仍有六亿用户仍未从传统手机转换到智慧手机，这是兵家必争之地，但中国手机厂来势汹汹，过去三星在海外市场很容易在低阶手机市场吃定苹果，但这回中国品牌手机厂性价比三星更具优势，让三星慢慢在新兴市场也失去优势。
今年中国品牌手机厂经常有奇兵，像是五月中国手机市场，酷派以二三．一％的市占率勇夺第一，三星的一八．八％居次，苹果第三，然后是联想、华为、中兴通讯。酷派也发布今年前五个月盈利较去年的二．一三亿港币大幅增加，不过中国手机成长力道减弱，今年酷派业绩成长耀眼，股价却表现平平。
另一家ＴＣＬ通讯在一二年全年亏损二．○七亿人民币，一三年获利三．一三亿人民币，最近ＴＣＬ公布前三季盈利倍数成长，净利七．二亿人民币，成长三十七．五倍，ＴＣＬ前三季手机销售四八六○万支，都可说是超水准的演出。
目前全球手机市场出现大洗牌，三星仍居冠，但力道减弱，苹果雄踞高阶市场，这次iPhone 6 Plus已有时尚精品味道，造成缺货抢购的现象，之后的低阶手机市场，中国品牌厂大起，华为、联想、酷派、ＴＣＬ、中兴通讯、小米都强势行销，这当中又以擅长饥饿行情，号称中国苹果的小米最具威力，中国品牌手机厂崛起，才是三星最大劲敌。
**新商机在物联网及移动装置**
眼看着手机市场成长空间已不大，三星会不会如华亚科董事长高启全的预测，退出手机市场？这会是很震撼的挑战。即使三星不淡出手机市场，但昔日最美好成长已过，三星会不会重返零组件供应角色以巩固记忆体市场，目前三星仍是NAND Flash及ＤＲＡＭ的霸主，但这只是凸显过去的优势，三星要有下一步更大成长空间，必须进一步发展适用于智能汽车和智能居家的移动装置，也就是互联网时代的物联网商机。
市场上看衰三星的也有人将三星暗指是下一个摩托罗拉、诺基亚或是黑莓机，但这是过度悲观的看法。目前三星市值仍逾一五○○亿美元，亚洲的龙头地位仍很难撼动，何况三星的半导体和庞大现金流蕴藏的价值，已远远超过三星市值，况且，三星目前仍是全世界最大的手机品牌，也是全球最大的电视制造商，以及半导体与显示器最大供应商，三星的价值仍不可低估。
有的分析师认为，现在三星的处境就像一二年的苹果，正处于产品青黄不接的状态，此时反而是买进三星的最好时机，这也是三星跌到一○七．八万韩元之后，有的外资喊三星明年股价会上涨五成的原因，只是手机已是十分成熟的产品，低阶手机毛利率愈来愈低，这已是无法扭转的宿命，下一个商机会是在物联网及移动装置。
像苹果此次新机背后最大的动力，是重新架构支付系统的Apple Pay，这是苹果重新创建平台，假如Apple Pay运作顺畅，那么过去大家惯用的Pay Pal的第三方支付有可能被取代，三星在巩固市占必须要有更大的战略。
三星的未来攸关韩国国力的兴衰，这次安倍射箭，大家期望很高，但日币狂贬到一一○日圆兑一美元，虽然像丰田等汽车业大旺，却未能救起索尼，去年索尼豪气地说，一四年手机出货目标可达八○○○万支，后来降为五○○○万支，最近又降到四三○○万支。索尼无法振起，这才是日本经济的隐忧。
目前三星初露颓象，但未到彻底失败的境地，今年会是三星成败最重要的一年，也是韩国经济兴衰起落的大指标。
三星市占下滑--各品牌智慧型手机市占率 单位：%
三星 苹果 华为 联想 LG 其他
2014年第二季 24.9 11.7 6.7 5.2 4.8 46.7
2013年第二季 32.2 13.0 4.3 4.7 5.1 40.7
2012年第二季 32.2 16.6 4.1 3.1 3.7 40.2
2011年第二季 17.0 18.8 2.5 0.2 5.7 55.7(完)
资料来源：IDC
注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
2.以上评论不代表路透立场。
(整理 高洁如; 审校 林高丽)
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