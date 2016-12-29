黑天鹅与白天鹅 金融市场的变与不变--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自12月29日出版的当期「老谢开讲」专栏)

以「黑天鹅」（The Black Swan）而窜红的黎巴嫩裔的美国籍作家塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb），最近在推特上发文抱怨他出版的另一部大作《反脆弱》（ANTIFRAGILE）在中国送印，印刷厂要求他书中提到的台湾必须改为「中国台湾」，让他怒呛「拒绝被审查」，塔雷伯再度受到台湾投资人的注意。

他在二○○七年出版的《黑天鹅效应》一书，由大块出版翻译成中文，迄今仍对金融市场带来深远的影响，塔雷伯是华顿商学院硕士，法国巴黎大学的博士，他任职计量交易员多年，○六年投身不确定性机率的研究，致力写作，对金融市场带来十分深远的影响。

黑天鹅的典故源自十八世纪欧洲人在发现澳洲新大陆之前，由于他们之前所见到的天鹅都是白色的，所以在当时欧洲人眼中，天鹅都是白色的品种，直到欧洲人发现澳洲新大陆，发现天鹅是黑色后，人们认识天鹅的视野才打开，只要一个黑天鹅的观察，就能使从无数次对天鹅观察推衍出的结论失效，引起了人们对认知的反思，以往认为是对的，以后不一定是对的。

本刊的专栏作家陶冬博士说，过去十年来，黑天鹅只有两三只，现在一年就好几只黑天鹅，二○一六年正走入历史，很可能是历史上黑天鹅最多的一年，从年初在一月二十九日，日本银行突然祭出负利率，不久欧洲央行又加大ＱＥ（货币量化宽松）力道，全球债券出现超过十二兆美元的负殖利率债券。到了年中，英国脱欧公投又出现十分戏剧性的变化，成为首只黑天鹅。

**川普当选变成白天鹅**

到了岁末年终，川普的当选自然成了全世界最大的黑天鹅，自来口无遮拦、我行我素的川普，一直是主流媒体《纽约时报》或CNN的「全民公敌」，在美国总统大选最激烈的时候，川普与希拉蕊的民调经常左右了金融市场的变化，希拉蕊民调领先，股市经常是上涨的；反之，川普后来居上，股市都出现下跌。这种金融市场的预期震荡，媒体自然把川普当成是金融市场最大的黑天鹅。

川普之所以会是黑天鹅，与他选前的选战论述有关，川普宣称将执行严格的移民政策，要把墨西哥非法移民完全赶出美国；川普是反TPP（跨太平洋伙伴协定）的，因此，区域经济整合的大梦，因为川普而瓦解。还有川普要对中国产品课征高关税，将使贸易保护主义升高；另外川普要终结极度宽松的货币政策，让大家觉得金融市场的探戈可能因此熄灯。

川普把金融市场众多恐惧的事情都连结在一起，不过，市场一致公认的黑天鹅，往往不是黑天鹅。因大家都知道的事往往已提前宣泄发酵，真正利空来了，往往已是利空出尽；若这个预期不是往既定方向变化，而是往不同方向蜕变，大家认知的黑天鹅，很可能是白天鹅。

假如，把一六年的黑天鹅总结一下，年初是日本突然祭出负利率政策，到欧洲央行总裁德拉吉的火箭炮，他祭出TLTRO II（Targeted Longer-Term Refinacing Operations II）的定向长期再融资操作等六大宽松措施，把基准存款利率降至零，扩大QE购债额度从六○○亿欧元到八○○亿欧元，再把负利率扩大到○．四％。日本及欧洲央行竞相采行负利率，日本十年债券殖利率变成负值，十五年债券殖利率接近零，德国八年债以内全部变成负值，这是债市的黄金时代，全球债券负殖利率部位逾十兆。

**安倍经济学宣告失败**

但是这种极度宽松的货币政策，并没有如愿达成目标，一月二十九日日银总裁黑田东彦出其不意地宣布执行负利率，他原本希望藉着负利率让日圆再贬值，进一步刺激通膨；没想到日圆贬值只是昙花一现，一月二十九日日圆兑美元一二一．○六，但日圆根本没有出现跌势，日圆到二月十一日即快速升值到一一一．○六兑一美元，此后日圆成了避险货币，一六年一月间一度升破一○○关卡，最高来到九十九．一九，黑田祭出负利率，日圆不但未贬值，反而还大升，更可怕的是日经指数从黑田祭出负利率的一七九○五．三九点瞬间跌到一四八六五．七七点，一下子暴跌三○三九．六二点，日本的股汇市出现了黑田完全没有意料到的大变化。

这次川普当选帮了日本首相安倍一个大忙，因为美元太强势，日圆意外贬值到一一八．六四，而日本股市受到日圆贬值助力，也从一六一一一．八一点大涨到一九五九二．九点，日股把二○一六年跌掉的失土收复回来，日圆也回到二○一六年初的位置，彭博最近的评论就说日本努力对抗通缩十几年，到头来大家会发现抗通缩的英雄不是黑田东彦，也不是安倍，而是川普。

**无损三星成长力道**

一六年亚洲意外的还有韩国的三星，一六年三星诸事不顺，Note 7系列连串爆炸，大家原以为这个爆炸事件可能炸掉三星的手机霸业，但三星一六年在半导体部门带动下，第四季营业利益逼近九兆韩元。一七年三星的营业利益大约在四十兆韩元，半导体与显示器部门业绩强力成长抵销了Note 7爆炸的冲击，三星的股价从一五年最后封关日的一二六万韩元涨到一八三万韩元，涨幅高达四五．二三％，三星股价的好表现，也带动了韩国股市在一六年出现三．九％的升幅。本来韩国政局因为闺密事件，朴槿惠政权岌岌可危，出现政局动荡，但三星的好表现抵销了政治动荡，让韩国股市在亚洲表现相对亮丽，所以大家看到的黑天鹅往往变成白天鹅，三星电子是一六年从黑天鹅变成白天鹅的代表作。

至于年中的黑天鹅，英国脱欧最具代表性，六月二十四日英国脱欧公投揭晓，除了英国股市大跌两天，带动欧洲的德国、法国及美股等大跌外，最显着的是英镑在六月二十四日暴跌八．六二％，本来英镑兑美元站在一．五左右，六月二十四日收在一．三六七兑一美元，投机大鳄索罗斯预告英国脱欧成功，英镑兑美元会跌到一．二左右，后来英镑缓步下跌，果真跌破一．二关卡，最低跌到一．一八九，其实英镑是百年来跌势的延续，不过英镑的贬值有助于英国的出口竞争力，反而提振了英国股市的牛市。

六月二十四日英国股市最惨一度跌到五七八八．七四点，没想到这只是瞬间惊恐的杀盘，此后英国股市力争上游涨到七○○○点以上。英国在脱欧公投后引起政坛巨大冲击，原首相卡麦隆下台，由梅伊取代，英国政坛大风吹，大家一阵错愕，现在看起来金融市场已经逐渐适应了。二○一七年英国将启动正式脱欧程序，实质的影响才会逐步出现，不过最坏的震撼已度过，也许英国脱欧说不定会成为欧盟各国的「范本」，尤其是欧盟及欧元区。

假如说，在两三年之前说欧盟可能解体，金融市场恐怕会崩溃，但这次英国脱离欧盟，风险在意料中，也许一七年欧盟及欧元区会面临一连串考验，这其中法国及德国大选具举足轻重地位，一七年是欧洲大选年，假如像义大利的五星运动，这些反欧盟的政治力量崛起，万一德国大选，梅克尔总理败下阵来，也许欧盟会面临最严厉考验。

过去在全球化的风潮中，主流民意是打破关税壁垒，把大家拉在一起，欧盟是二十一世纪以来最大的实验，但现在发现欧盟把不同身高、体重的人都绑在一起，大家穿同一件衣服，看起来分歧的点已逐渐扩大，这从希腊债务危机，一直到这次义大利公投失利，都可以看出欧洲正在寻找一个新秩序，也许一七年欧盟解体，大家就不会那么恐惧了。套句《侏罗纪公园》片尾一段话：「生命总会找到出路！」也许欧洲国家会思考何种方式的结盟才是解决问题的有力方式。

而一六年被视为最大黑天鹅的川普，现在大家都知道不是黑天鹅，川普当选以来，全球金融市场出现了跟大家原先预期完全不一样的巨大变化，一是美元成了超强货币，全世界汇市都相对美元贬值，现在大家讨论的不是美元跌多少？而是美元到底会升到什么程度？

其次川普当选前，一般认为黄金、日圆会成为避险标的，结果并非如此，金价不但不涨，反而大跌，日圆不升，还大幅贬值。还有美国升息原本也被视为黑天鹅，这次岁末叶伦再升息一码，又加大美元涨势，美国十年期公债殖利率拉升到二．六一％，三十年债殖利率到三．一七四％，中美两国利差拉近，又加大了人民币贬值压力。

川普当选也让全球资金流向美国，在一六年结束之前，大家都在看道琼指数会不会突破两万点关卡，目前道琼只差十二点即可挑战两万点大关，但一六年道琼大涨逾一四％，已是全球最抢眼的市场，进入一七年最需要提防的是白天鹅会不会变成黑天鹅，会不会有突发的意外变数。

**两岸、南海冲突升温**

例如，川普祭出的减税政策，能够落实到什么程度，一方面，美国再度面临到举债上限的考验，国会是不是能接受川普的大减税方案？一六年美股大涨得利于川普减税推升美股本益比，一旦减税政策打折，恐怕会影响美股下一步的发展。

其次是美国联准会是不是按照预计升息三次的进程，若是勇敢加息，全球金融市场变化可能更加巨大，那全球会从货币政策走向财政扩张的手段，在升息的冲击下，会不会意外戳破中国房市泡沫？这会是一只大家可能想像不到的黑天鹅。

三是川普冲撞四十年来中美台三方关系天花板「一中原则」，会不会在两岸造成意外擦枪走火的大危机？这也是一七年可能的黑天鹅。川普挑起的美中博弈，中美关系牵动的俄罗斯、日本、台湾及韩国，尤其是新的南海风云，这恐怕会是一七年的焦点。

总之，大家都知道的黑天鹅就不会是黑天鹅，二○一七年有哪些大家都不知道的黑天鹅会意外跑出来？这才是金融市场最大的考验！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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