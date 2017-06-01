科技龙头要把世界带向哪里？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自6月1日出版的当期「老谢开讲」专栏)

金融海啸后，全球央行创造出来的热钱，今年有志一同都在重磅级科技股找出路。到今年五月底为止，全球最大市值的苹果电脑，已将市值挺进到八千亿美元以上，美国前五大市值的企业，包括Apple、Alphabet、微软、Amazon及脸书等五家重磅级科技公司，合力创造二．九四兆美元市值，真正进入企业富可敌国的时代。

若Apple是一个国家，以苹果的市值八○○八．九七亿美元计，Apple在全球GDP（国内生产毛额）排行榜次于印尼二○一六年的九四○九．五亿美元，可算是全球第十七大国家，排在苹果后面的是荷兰及土耳其等国。而Google市值推进到六八七○．九三亿美元，已超越瑞士的六六二四．八亿美元，成了全球第十九大国家。而微软到五四○一．二七亿美元，也追上阿根廷，是全球第二十二大经济体，超越台湾的GDP。再把Amazon、脸书加进来，美国前五大市值科技公司市值将近三兆美元，这个规模超过英国，成了第五大经济体。

苹果市值将破兆美元，谷歌、亚马逊紧追在后

今年以来，美国道琼指数上涨六．六％，标普五○○指数上涨七．七五％，而代表科技股的那斯达克指数上涨一五．三七％，比道琼指数几乎高出一倍，但是代表全美国最具竞争力的大型科技公司组成的那斯达克一○○指数却大涨十九％，可以看出这些大型科技公司才是最大赢家。

今年以来，苹果股价从一一五．八二美元大涨到一五三．六一美元，涨幅高达三二．六二％。Alphabet从七七一．八三美元涨到九七一．四七美元，涨幅也有二五．八六％，而今年股价出类拔萃的Amazon，从七四九．八七美元涨到九九五．七八美元，涨幅也有三二．七九％，市值排名第五的脸书从一一五．○五美元涨到一五二．一三美元，涨幅也高达二二．二二％，只有微软今年上涨十二．五八％，涨幅不如那斯达克及那斯达克一○○。

除了涨幅惊人外，今年全美五大科技股市值膨胀更是惊人，苹果年初才飞越六○○○亿美元关卡，如今突破八○○○亿美元，大家都看好Apple会成为史上第一家市值突破一兆美元的超级大企业；而Google市值才刚突破五○○○亿美元不久，如今只差一二九亿美元就可挑战七○○○亿美元关卡；而Amazon市值才刚过四○○○亿美元，现在跑到四七五九亿美元；脸书攻下四○○○亿美元的重要关卡，现在也跑到四四○八亿美元，而市值第三大的微软也稳稳站在五○○○亿美元以上，这些重量级的大市值公司，股价涨了那么多，市值翻了几番，可怕的是，市场资金仍然跟着这些醒目的科技股跑。

上周美国最大科技股的交易所，那斯达克的ETF基金PowerShare QQQ Trust Series，五月二十三日出现单日十八亿美元的资金净流入，这是二○一○年九月以来最大的单日资金净流入。今年以来这档ETF基金（QQQ）从一一八．四八美元涨到一四一．二二美元，涨幅达一九．二七％，与那斯达克一○○不相上下，这档ETF发行三．六三二亿个单位，目前市值高达五一二．九一亿美元，换言之此基金膨胀的市值已快跟鸿海的市值平起平坐了，美国科技股已涨了那么多，但是市场仍有许多热钱继续追逐科技股。

除了投资人热中ETF的科技股外，市场上最具知名度的两位老牌投资家巴菲特及索罗斯，也纷纷向科技股靠拢，一年一度的波克夏奥玛哈股东大会，巴菲特再度公布第一季的投资组合，他大力加码美国的航空股，包括西南航空、达美航空、美国航空及联合航空，航空股今年正值多事之秋，尽管油价仍在低档，但航空股获利平平，巴菲特此时大力加码，可能是看好航空股未来长线的发展。

但是巴菲特在科技股的组合中，他卖掉一六六七万股的IBM，这些年新经济股奔驰，但微软转身成功，IBM却找不到方向，今年以来，股价从一八二．七九美元跌到一四九．七九美元，巴菲特的基金持有六四五六万股IBM，第一季卖掉一六六七万股，巴菲特第一季再加码Apple七二○○万股，让波克夏在苹果的部位高达一．三亿股，现在巴菲特手上的苹果股票市值已达二○○亿美元。

**出脱IBM认列亏损，巴菲特也叹自己搞砸**

巴菲特在股东大会上承认投资IBM失手，他不讳言，六年前投资IBM，他认为IBM可以改善业绩的想法是错了，巴菲特过去对科技股一直是避之则吉，因为他说他看不懂这些公司，也不知道这些公司如何赚钱生存，除了看错IBM，巴菲特也坦承他多年前错过Google，是被他自己搞砸了。

他说波克夏旗下的保险公司GEICO，很多年前，就是Google的客户，也买了Google的点击广告，他说他应该早一点看出Google的潜力，他后悔地说，有很多机会问自己，自我教育，但他都太主观，没有投资Google，他承认是被自己搞砸了。

至于Amazon，他更是自责不已，他说我太蠢，当初不能够理解网购商Amazon是怎么一回事，他直说太蠢了未能看见Amazon潜力，Amazon从二○○○年时的一家网路书店一直蜕变，如今从电商到无人机，所有新科技应用，Amazon与Google几乎成了全球两大尖兵，单是这些年来，Amazon股价的涨幅及市值的暴增，就令人瞠目结舌。

Amazon在○八年金融海啸的时候，股价一度跌到三十四．六八美元，一○年Amazon最低一○五．八美元，到一二五年Amanon最低也不过是一六六．九七美元，最后到了二○一五年初，Amazon在二八四美元，应该是最后的买进机会，这两年光景，Amazon从二八四美元飙涨到九九九美元，没有看到Amzaon的爆发力，连巴菲特都后悔得不得了。

至于以抛空为主的索罗斯，摊开首季的投资组合，他也拥抱科技股，他与巴菲特逆向操作IBM，巴菲特抛出IBM，索罗斯则加码IBM到六二○○万股，加码Alphabet到一三○○万股，也加码二十八．四万股的脸书到六六．八万股，同时苹果加码到一四○○万股，比较特别的是他出清了Amazon及EBAY，小买了一下TESLA、微软、Twitter。Twitter有川普加持，但是股价仍从六十七．七三美元跌到一三．七二美元，未来还有考验。

**看好Snapchat爆发力，索罗斯、高盛频加码**

比较特殊的是，索罗斯在首季加码新上市的阅后即焚软体Snapchat一六五万股，Snapchat三月在纽约交易所挂牌，发行价每股十七美元，市值约二四○亿美元，这是继脸书、Twitter之后最大的IPO，但因Snapchat上市付出一笔近二十亿美元的股票奖励，造成Snapchat首季出现二十二．一亿美元的亏损，影响Snapchat上市后表现，股价一度跌回十七．五美元，除了索罗斯外，大咖的投资机构如高盛也加码Snapchat一一○万股。

从这些现象看，一般散户投资人追买稳定报酬的那斯达克ETF基金，过去对科技股并无好感的巴菲特、索罗斯，如今在投资组合部位也加入相当多的科技股，看起来热钱在科技股找出路的趋势不会改变，而且，科技股改变了股市的生态。

例如，美国过去是传统产业如EXXON石油、GE等当家，如今EXXON石油市值剩下三四五五亿美元，在全球股市市值排名第八，而GE市值跌到二三八三亿美元，已被挤到后段班，现在支撑美国股市是五大科技股Apple、Google、微软、Amazon、脸书，这其中在二○○○年登顶的微软，在前执行长Steve Ballmer退休后，印度人Satya Nadella带领微软成功转型功不可没。

二○○○年微软与英特尔撑起的WINTEL架构，让微软与英特尔成为全球市值最大企业，但今天英特尔转型不利，市值剩下一七○七亿美元，已输给台积电的一八四一．五亿美元，但是，微软在金融海啸后股价一度暴跌到十四．八七美元，如今，涨到七十．二二美元，市值达五四○一亿美元，令人刮目相看。

微软刚公布首季业绩，受到云端、伺服器软体服务带来的新成长引擎驱动，来自营运现金流增加一○七亿美元，过去一年微软用于派息及回购股份的金额高达二五○亿美元，股东的现金回报率超过五％，这是微软过去十二个月来股价大涨四成的推升力，如果是一年前买进微软，回报率超过八％。

现在全球股市都出现科技股龙头当家的景象，这其中又以腾讯挂牌的香港股市最具代表性，香港恒生指数今年以来从二二○○○点大涨到二五七○一点，涨幅达一六．八三％，这其中市值最大的腾讯从一八九．七港币大涨到二七四．八港币，涨幅高达四六．四八％，腾讯在香港市值达二．六三四七兆港币，折算约三三八二亿美元，在全球已是第九大市值企业。

**腾讯今年大涨近五成，带动港股表现亮眼**

目前腾讯最大股东是南非的传媒投资公司NASPERS，二○○一年以三二○○万美元投资腾讯，这十六年来一股未卖，投资报酬超过一千亿美元，目前NASPERS持有腾讯三十一．五一亿股，持股比率三十三．二五％，也就是NASPERS掌握腾讯三分之一的江山，马化腾个人持股则从一四．四三％一路减持到剩下八．七三％，过去香港股市靠中国移动、四大国有银行及中国人寿、平安保险撑大局，如今腾讯一枝独秀，撑起港股半边天。

中国的科技股逐渐在全球扮演重要角色，除了腾讯来到第九大市值外，阿里巴巴股价涨到一二三．九九美元，今年来股价涨四一．二％，市值来到三○六七．二亿美元，成全球第十大市值企业。

中国在美国挂牌的科技股，今年百度股价上涨一五．八％，市值六六一亿美元，市值落后腾讯、阿里巴巴已远，而且，京东今年股价大涨四一％，京东市值已来到五八五．四八亿美元，看起来追上百度指日可待。另外，网易今年股价上涨三十五．七六％，市值来到三八三．七二亿美元，也十分出色，这些海外挂牌科技股已经成了中国企业的亮点。

台湾与韩国都靠单一重型股打天下，像台湾的TSMC今年在美涨二十三．五％，这是台湾加权指数今年上涨九．一七％的重要推手，台积电市值逾五兆台币，已成台股不可或缺的中流砥柱。同样的，在韩国看三星，三星今年以来从一八○．二万韩元涨到二二八．一万韩元，涨幅是二十六．五八％，在韩国股市今年从二○二六．四六点涨到二三五二．九七点，韩国股市今年创下历史新高，涨幅一六．一％，三星更是韩国股市最大推手。

全球新科技股奔驰，代表日本的软体银行今年股价从七七六五日圆涨到八七三二日圆，涨幅一二．四五％，对照日经指数今年只小涨二．九七％，软银在这一波全球大科技股奔驰中，市值成长似乎相对逊色，也代表日本在这一波科技狂潮中力道似乎不强。

到目前为止，代表未来趋势的如NVIDIA今年股价继续大涨三二．八八％，市值推升到八四三．九四亿美元，黄仁勳受到全球瞩目，而亏损累累的TESLA今年股价大涨五二．一五％，市值来到五二七．六亿美元，这些闪亮科技新兴股飙涨似乎告诉大家，他们才是世界的领航员！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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