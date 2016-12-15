川普出手了 中国如何接招？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自12月15日出版的当期「老谢开讲」专栏)

川普与小英总统的一通电话，掀起两岸一阵大涟漪，也为未来四年川普时代的台美关系、中美关系及两岸关系，埋下了重大发展变数。先前，我们提到川普充满了高度的不可预测性，未来世界两大强权的博弈，也充满了不可预测性。

这一局可以看出，川普直接告知北京当局说：「我才是老大！未来世界的发话权，由我来拍板！」这是川普一贯的性格，但也确立了崛起三十年的中国，未来将遭到更强大的挑战，两周前我曾经提及，一九八一年美国总统雷根上任后，喊出：「让美国更强大！」（Let's Make America Great Again!）当时雷根对上的是旧苏联，在八○年代，美苏两大强权军备竞赛，最终在苏联出兵攻打阿富汗之后不久，旧苏联解体了。

**中国经济快速成长，八年后可望超越美国**

八○年代，美国为了抗衡苏联，大力扶持中国，而中国也从邓小平「改革开放」、「摸石过河」的计划经济中摇身变成大国，中国从一九七八年以来的经济快速成长，一路超越英国、法国、德国、日本，如今已成为世界第二大经济体，如果以二○一五年的国内生产毛额（GDP）总量，中国已逼近十一兆美元，这与美国的十七．四兆美元已十分逼近。

如果我们把时间再拉近一些，从二○○○年来看，二○○○年的中国GDP总量是一．二○五兆美元，美国已到十．二八兆美元，那时美国经济规模是中国的七．五倍；但是到一五年，双方差距剩下六．四兆美元，假如按照中国每年六．五％的速度成长下去，中国大约再过八年，就可以超越美国，成为全球最大经济体。美国必须在中国成为巨人之前出手，川普可能扮演这个角色，因为从第二次世界大战以来，美国一直都是世界的老大。

这当中，美国在八○年代对上的苏联是军事强权，但经济对手是日本，八○年代日本经济辐射到全世界，大约在日本泡沫经济吹破前后GDP总量是五．六兆美元，而美国是七．八兆美元；但是日本吹破泡沫经济之后，迄今仍然一蹶不振。

假如我们统计二○○○年到一五年的GDP总量增速，中国从一．二兆到十一兆美元，GDP成长八一六％，高居世界各国之冠。亚洲的几个经济体也有不错的表现，例如印度从四七六六亿美元到二．九兆美元，经济总量成长六倍；印尼则从一六五○．二亿美元跑到八八八五．三八亿美元，成长四三八．四％；新加坡则从九五八．三四亿美元到二九二七．三九亿美元，成长二二一％；韩国从五六一六亿美元跑到一．四四九兆美元，也成长一五八％，亚洲的新兴国家在二十一世纪跟着中国快速成长，东协各国、印度、韩国都是赢家。

世界大国中，美国从十．六兆美元到十七．九兆美元，成长六九．四％；德国从一．九五兆美元到三．三六兆美元，成长九八．三％，相对其他欧洲国家的成长停滞，德国可说是欧元贬值下最大赢家，但是相对最惨的堪称是在九○年代陨落的日本，二○○○年日本的GDP总量是四．七三兆美元，到了一五年，日本GDP总量是四．一二兆美元，日本经济总量不但没有成长还衰退，这是美元计价的因素。

**台陷入瓶颈，GDP逊于韩国、新加坡**

如果拿日本来看台湾，台湾挥别八○年代的高速成长，二十一世纪以来也进入成长的瓶颈，开始陷入低薪、低成长的窘境，二○○○年台湾的GDP总量是三三一四．五二亿美元，一五年是五二三五．六七亿美元，这十六年当中，台湾的GDP成长是五七．九六％，不到中国的十分之一，也远逊韩国、新加坡，这代表台湾与日本都处在相对低基期，而中国经济经历了半世纪高成长，也进入高基期。

如果回头看中国经济发展的几个阶段，一九七八年邓小平改革开放，那时中国GDP总量只有三六五○亿人民币，以当时人民币汇价估算，约二一六八亿美元，中国的GDP正式超越人民币一兆元是在八六年（约二九八六亿美元），一直到九八年开始超越一兆美元，○一年则是触及人民币十兆元，一二年突破人民币五十兆元，一四年首度突破十兆美元，这是中国经济成长最传奇的一段历程。

但随着经济发展进入高基期，中国走过飞跃成长年代，这个高成长有如日本的一九八○年代，而今，中国经济要面临来自川普的挑战，还有内部自我调整的压力，未来中国必须步步为营，才能够化解八○年代苏联及日本的覆辙。

川普还没有正式上任，但是他的内阁团队名单已逐一浮现，他的国安团队成员几乎是清一色的鹰派，像是人称疯狗的国防部长马提斯（James Mattis）是退役将领；国土安全部部长凯利（John Kelly）是海军陆战队四星上将；白宫国家安全顾问弗林（Michael T. Flynn）是国防情报局前局长退役的陆军四星上将；中情局前局长裴卓斯（David Petraeus）也将出任要职，这些作风强硬的将领全在川普团队位居要津，未来的川普政府对中国态度可能转趋强硬。

**川普号召制造业返美，孙正义、郭台铭响应**

这次川普与蔡英文总统的电话热线，北京当局除了由外交部部长王毅，出面指责台湾搞小动作外，到目前为止，表现十分冷静克制，似乎也在观察川普上任后的进一步动作，领导人习近平似乎不想在川普上任之前，中美关系先翻脸；但一向直来直往的川普，恐怕会让中美关系擦撞出很多新火花。

例如，川普号召制造业重返美国，从产业分工的角度来看，美国制造业成本一向偏高，川普虽然亲自打电话给苹果执行长库克，要苹果把生产基地搬回美国，但是整个产业链的移转恐非一朝一夕，中国仍有供应链的优势，但是川普透过大减税，将吸引一些回流资金，以及看中美国低税率优势的外来投资。

第一个响应的是软体银行的孙正义，他率先抓住了风向，宣布投资美国五百亿美元，将创造五万个工作机会；鸿海董事长郭台铭也加码七十亿美元。从川普当选后，第一个见面的外国领袖是日本的安倍首相，第一个接见的投资美国企业家是孙正义，可以看出美日之间可能有更深且进一步的发展。

川普的号召制造业重返美国，再往更深层来看，也暗示在中国制造业成本拉高后，业者可能将转往东协及印度。在此关键时刻，台湾的成衣大厂儒鸿宣布结束中国生产基地，改在台湾加码新台币六亿元，这也是一个重要讯号。

其实，制造业这两年最华丽转身的典范，是鸿海集团的郭董宣布购并夏普，过去日本文化对外来企业高度排斥，郭董派出鸿海集团副总裁戴正吴重整夏普，在最短时间，创造了最佳战果，从股价来看，鸿海入主夏普股价最惨跌到八十四日圆，如今大涨到二四九日圆，股价已涨了两倍。从九○年代以来，鸿海的生产基地几乎全在中国，现在郭董跟着孙正义转型，鸿海购并夏普正好可以从中国从容转身，在战略上至为高明。

除了制造业重返美国外，川普将来会要求中国按照游戏规则，开放市场，遵守智慧财产权，这些都会对中国经济带来挑战。过去这些年，中国企业购并很多欧美企业，现在已出现卡关现象，尤其是中国蚕食鲸吞的半导体产业，美国已出面把关，最近华为在美国的智慧手机，甚至出现美国经销商抵制的现象。川普十分在意的中国遵守智财权问题，恐怕会成为未来中美角力的重点。

**中国两大隐忧：房市泡沫与外储大失血**

除了产业的对峙，中国在调整结构的关键时刻，还必须注意两个大问题，这些年中财办以刘鹤为首的智囊不断对经济示警，他们认为中国经济未来是长长的L型，中国不可以刺激房市、股市作为拉抬GDP的手段，这是主动抑制泡沫；但国务院为了追求GDP成长，仍全力冲刺房地产市场放款，过去一年来，中国房地产市场的上涨已到了十分惊人的地步，经济学家陶冬博士透露，一九八九年日本泡沫经济吹破的时候，日本房市总值是GDP的二○○％，今年底中国已经跑到三○○％，那么大的房市泡沫，何时会吹破？

二是人民币今年急贬到六．九二九兑一美元，成为川普攻击的焦点；但是人民币贬值显非中国中央政府所能掌控，主因是这两年净流出的资金实在太严重，一五年中国外汇存底净流出五二一七亿美元，如果加计外贸顺差，流出的资金恐怕逾一兆美元。

今年中国外汇存底持续失血，十一月外汇存底减少六九○亿美元，外汇储备剩下三．○五二兆美元新低，为了防止外汇资金流失太快，近期中国已严审海外购并及资金汇出境外，这种资金外逃如果速度加快，恐怕也会对中国经济带来重伤害。

中、美两大强权的博弈，是未来川普时代的主流。当年雷根时代，美苏竞相扩张军备，最后苏联不支解体；未来中美博弈，中国必须在一带一路的投资谨慎评估，因为这是砸大资金的游戏，如果投资不讲究效应，可能加速耗竭中国的外汇资金，成为中国经济上的另一个破绽。

川普对中国出手，台湾很难在中美两大强权之争置身事外，台湾的领导人必须步步为营，才能在两强之争下免罹灾难。现在川普出手了，且看习近平如何接招！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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