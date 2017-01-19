川普变数--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自1月19日出版的当期「老谢开讲」专栏)

美国新任总统川普，元月二十日正式走入白宫，这位喜欢喧闹、即兴发挥的美国新总统，会对世界带来什么样的新变化？无疑已成了二○一七年最大的变数。

先从国际金融市场来看，全世界金融市场逢「七」，必有重大事件发生，像一九六七年香港股灾；一九八七年是黑色星期五，美股重挫；到一九九七年是重击亚洲的亚洲金融风暴，再到二○○七年是金融海啸暴风雨袭来的前夕，今年再度进入「七」的年代，川普可能是二○一七年那个最大变数。所以很多专家都提醒二○一七年必须做好波动市场的准备。

**上任前夕激情告一段落**

先从汇市说起，去年川普当选之日，美元指数在九七．九六八点，此后美元展开大涨走势，到今年元月三日，美元指数创下一○三．八二点的十五年新高价，从技术分析的角度来看，美元突破了连结一九八五年广场协议时的一六四．七六及二○○一年恐怖攻击前后的一二一．○五的下降趋势线，确立了美元长线多头架构。

美元的涨势也成为其他货币的跌势，其中人民币在一六年下跌六．六％，今年一度写下六．九六兑一美元新低价；日圆则从九十九．一九急跌到一一八．六四。川普当选，帮助了日本首相安倍希望日圆加速贬值刺激通膨的愿望；其他如韩元到一一八六．七一，新加坡币到一．四三六，马币到四．四六五五，菲律宾披索到五○．○五，土耳其里拉从二．七八九跌到三．八一四七，都是年度新低价。

而欧洲主要货币，欧元一度急跌到一．○五一，英镑则是在英国首相梅伊表达可能「硬脱欧」的立场，造成英镑跳空下跌将测试一．二兑一美元的支撑。而被川普视为眼中钉的墨西哥，披索一度暴贬到二十一．七三三二；只有与川普号称哥俩好的俄罗斯总统普丁，卢布不断升值写下五十八．六三二的年度高点，全球汇市很明显出现川普现象。

不过欧巴马总统的全球发展委员会主席Mohamed El-Erian，元月份在香港的公开演讲中就指出，美国加速升息及美元太过强势，再加上民粹政治下的政治环境扑朔迷离，这是今年全球金融市场最大风险。川普上任前夕，美元已逐渐回软，美元指数从一○三．八二点回档到一○○．七二点，川普上台后，美元下一步值得关注。

第二个焦点是债市，去年十一月八日川普当选之日，全球都把川普当选视为最大利空，不过这一反映瞬间即被市场消化。川普选前主张升息，立刻让债市出现巨大变化，美国公债殖利率快速走扬，川普当选前，美国十年期公债殖利率是一．八％，迅速跳升到二．六一％，三十年债殖利率从二．五八％，跳升到三．一八七％，反映效应的两年债殖利率从○．八％到一．二九％。美债殖利率飙升，也让全球债市转空，日本十年债，甚至十五年债殖利率都到负值，德国十年债以内也都到负值，后来都迅速转正，德国十年债殖利率从零以下转为○．四％。

在川普效应及美国第二次升息冲击下，债市由多转空，造成债市资金出走，股市因此受惠，美股成了最大赢家。不过川普入主白宫在即，美国十年债殖利率已从二．六一％滑落到二．三六九％，三十年债殖利率也走低到二．九六五％，债市风暴暂告一段落。

而川普当选以来的美股激情，也到了多空攻防的位置，美国道琼指数最高冲到一九九九九．六三点就卡关了。川普当选之前，道琼指数波段最低的位置是一七八八三．五六点，川普当选效应让道琼指数拉出一一．八三％的涨幅，如果以川普当选的十一月九日起算，到元月十三日为止，道琼指数上涨七％，那斯达克指数涨六％，标普五○○涨了五％；日本股市拜日圆贬值之赐大涨一八％；英国股市也有英镑贬值助力，上涨五％；受助欧元贬值的德国股市涨九％，法国涨了八％；只有中国股市大致维持平盘。这段期间，川普解除金融管制造成JP Morgan、高盛、美国银行、Morgan Stanley、花旗集团等股价大涨，是美国这次直攻两万点最大核心。现在川普号列车即将开进白宫，大家都暂时停下脚步观望。

**喊话大企业加码投资美国**

除了股市、汇市、债市被川普撼动外，选前被当成避险英雄的金价，在川普当选时，每盎司一度冲上一三三六．五三美元，没想到却快速下滑到一一二○．二美元，金价在川普当选后跌了六％。反而是川普提名了艾克森石油的执行长提勒森当国务卿，油价出现新秩序，从川普当选迄今，油价大涨一二％，各种原物料都出现显着的弹升。

这是川普当选两个月以来，全球金融市场的热效应。川普用喊话的方式，用他手上的推特在治理世界，最显着的是他用「心战喊话」的方式，让美国大企业加码在美国投资，也带动国际大企业加码投资美国。最明显的是，他极力留住原来要到墨西哥设厂的开利冷气及福特汽车。川普尚未走入白宫，但他用手上的推特暗示美国三大汽车厂，要把生产基地设在美国，否则将课三五％重税，从福特汽车就范后，克莱斯勒及日本丰田汽车都承诺加码。

而这当中，包括日本软体银行的孙正义，联手台湾的郭台铭宣布投资美国五七○亿美元，将创造五万个工作机会。此外，中国玻璃大王福耀玻璃的曹德旺把生产基地设在美国；最近马云到川普大楼拜会川普，承诺将以阿里巴巴平台，为美国带来一○○万个工作机会。

为了让苹果执行长库克等科技大老板加码投资美国，川普在去年十二月办了一场「鸿门宴」，邀请美国科技巨擘座谈，川普答应为这些大企业解决问题。IBM立刻宣布加码十亿美元投资美国，改善制程，随后微软也跟进，库克也答应要考虑在美国设生产基地。

制造业重返美国，在美国工资相对偏高，加上美国供应链欠缺，制造业重返美国有一定难度，但川普手上有胡萝卜与鞭子，很多企业看中美国降税优惠，已开始盘算投资美国的利弊得失。最近台湾的台积电也松口，表示愿意研究美国设厂可能，而韩国三星与LG也表示，可能会到美国设家电厂。这是川普风格，他没有上任，已得到全球大企业承诺加码投资美国，这也鼓动了美国经济，股价大涨就是给川普最高度的肯定。

不过，川普入主白宫，未来他能不能海阔天空，拿着手上的推特号令世界？这恐怕仍有很大变数。另一个是川普当选后开了一大串支票，能兑现多少？例如解除金融管制的陶德法案，这是在金融海啸后，美国为补破网加上的紧箍咒，现在能松绑到什么程度？

**英国首相宣布〞硬脱欧〞**

还有川普扬言要追加五五○○亿美元从事公共建设，正值美国面临举债上限压力，再加上这次大减税计画可能带来赤字增加，川普如何面对国会的不同派系压力？也就是说，川普在一六年十一月八日当选，他是总统当选人，他可以肆无忌惮，拿着麦克风乱喊，包括川普与小英总统的一通电话，甚至挑战一中原则，这些都是体制外的行径，但是进入体制内，川普恐要受到很大制约，权力、空间都会受到一定限制，届时全世界都会用力来检视川普开出的支票能兑现多少？

但是不可讳言地，川普登基势将为世界带来前所未有的巨大变化，眼前来看有几个巨大的变化点，一是英国的脱欧，川普最近接受英国《泰晤士报》访问，他很自豪地说，去年六月英国脱欧成功后，他就说英国脱欧会是一件伟大的事，川普开心地对记者说：「绝对地，非常快速地，我是英国大粉丝，我们将会非常卖力，迅速又恰当地完成这件事！」川普透露他在二十日就职后，很快会与英国首相梅伊见面，川普认为二○一五年有超过一○○万难民涌入欧洲，这是压垮骆驼的最后一根稻草。

全球关注英国首相梅伊在十七日的演讲，将宣布硬脱欧计画，梅伊透露英国为了重新夺回出入境控制权，不惜「硬脱欧」，造成英镑在十六日盘中一度跌破一．二兑一美元的重要关卡。假如梅克尔不能四连霸，那么欧元及欧盟的未来可能岌岌可危，变成一七年真正的黑天鹅。

**习近平出席达沃斯论坛，暗示中国将更积极加速全球化**

以英国为例，英国在英镑贬值后，出口竞争力增强，最显着的是脱欧后英国股市由五七八八．七四点急涨到七三五四．一四点，英国脱欧反而找到自己的新方向，过去欧盟把不同经济实力的国家绑在一起，就像不同身高体重的人，大家都穿同一套衣裤，现在回归各自调整，也许不见得是坏事。

不过未来世界最重要焦点仍然是在白宫的争执，美中角力才是主战场，在川普就职前夕，中国国家主席习近平亲自参加，在瑞士的达沃斯论坛，在川普鼓吹孤立主义的情势下，今年习近平破天荒出席瑞士达沃斯论坛意义十分重要，新华社的评论说：今年的达沃斯将成为中国新角色的起点，中国将在促进全球化及加速世界经济复苏过程中扮演重要角色，显然习近平已摆好迎战川普的新架式。

面对一七年的世界变局，川普是个富家子弟，张扬外露，口无遮拦；习近平则经历了早年农村插队的艰辛生活，性格拘谨内敛，但一出手就铁腕强硬。川普入主白宫给了中美两国带来高度不可预测性，川普一上台出手，北京只是察其言，观其行，回应不多。但川普入主白宫后，北京似乎已定好策略，希望在变局中成为世界稳定力量及全球化倡导者，不排除主动出击执掌全球化大旗，习近平出席达沃斯论坛，强烈传达了中国雷霆一击的强势主导性格，北京后续还有策画已久的一带一路峰会，中美高手过招，谁主浮沉，这才是二○一七年全球最重要焦点。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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