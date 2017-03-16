美国升息后的世界经济变数--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自3月16日出版的当期「老谢开讲」专栏)

就像大选进入最后摊牌关键时刻，未来这一周，全球金融市场可说是关键周，因为欧洲、美国，甚至到东北亚都有大事发生，而且都攸关未来国际金融市场。让我们慢慢来抽丝剥茧，逐一探索这个变化。

先从欧洲谈起，这一周德国总理默克尔将在白宫首度与美国总统川普会面，一定会谈到的是贸易问题，也许还会触及敏感的移民问题；第二个是英国首相梅伊将努力排除国会的障碍，希望三月十四日正式启动脱欧程序；三是欧洲的新焦点在荷兰，这个被视为脱欧大选很重要前哨战的荷兰国会大选，主张反穆斯林的脱欧派大将怀尔德斯领导的自由党，能不能像选前民调，保持领先一直到终点，备受大家瞩目；四是欧洲央行在美国升息后是否有进一步动作？这四个问题是这一周的大事。

美国最聚焦的是三月十五日联准会（Fed）升息，及面临举债上限到期，必须重谈的问题，甚至是三月十七日至十八日的G20财长及央行行长会议，可能触及自由贸易的汇率问题，都会对全球金融市场带来新的冲击。

新出任美国国务卿的提勒森（Rex Tillerson）也将出访韩国、日本及中国。韩国正值总统朴槿惠被弹劾下台，中韩正为了萨德飞弹部署，陷入空前低潮，提勒森此行，可能触及北韩飞弹问题及东北亚共同经济发展问题。

而中国两会接近尾声，北京的经济智囊首度对经济预测发出较乐观的期待，中国国务院发展研究中心主任李伟表示，中国经济有望从「L型」过度到「一横」，也就是中国经济转型有望从上半场的降速阶段，转向下半场的过渡阶段。所谓的「一横」是中长期趋势相对平稳，不排除短期波动。今年前两个月，中国经济延续去年下半年「稳中向好」的态势，实体经济是提升向好。

中国国务院公布了几个数据，一是GDP四个季度成长率分别是六．七％、六．七％、六．七％及六．八％，第四季的增长是两年来首度回升。二是二月外汇储备终止连续七个月跌势，重新登上三兆美元，达三．○○五一兆美元，较元月增加六十九亿美元。三是实体经济方面，四十一个行业有三十一个比去年成长增速，克强指数中的工业用电量成长六．九％，货运量成长八．三％。其中铁路货运量有两位数成长。四是其他经济指标，如二月官方采购经理人指数（PMI）为五一．六％，比元月成长○．三％，二月生产者物价指数月成长○．九％，年成长七．八％，创下八年半的新高。

**预料今年将升息三次，市场充满正面**

这份报告改写了去年三月由《人民日报》「权威人士」暗示，中国经济将陷入长长的L型，这是一个十分明确的改口看好讯号，中国经济明确宣示摆脱颓势，这给了美国升息增加了十足信心。市场预期台北时间十五日凌晨两点，联准会公布的议息大会有九成的升息机率。这是美国自QE来第三次升息，势将带来货币政策的新方向。

在G20财长会议前夕，联准会的议息大会极具指标意义，路透在叶伦升息前夕，调查二十三家债券商，这二十三家债券商有二十家表示，除非有意外状况发生，联准会一定加息，而加息后，联准会基本放款利率将从目前的○．五％至○．七五％逐步上升，多数认为升息三次，目标利率会落在一．二五％至一．五％。

这二十三家债券商对三月升息共识极高，不过对三月以后的升息时间点看法分歧。认为第二次升息落在六月有十二家，有十家预测在九月。至于第三次升息，有六家预测在九月，有十二家预测在十二月，这些受访债券商认为，今年美国联准会升息有两个变数，一是川普新政对美国经济实质的影响；二是欧洲的政局变化，若引发市场巨大震荡，联准会可能会延后升息。

美国今年升息三次是债券商普遍的共识，仅一家债券商预测今年会加息四次、两家预期只有两次。目前美国十年期公债殖利率拉升到二．六二％，三十年殖利率到三．二一％。在联准会正式宣布升息前，市场已先行反映，上周国际油价创今年新低，美国高收益债也创川普胜选来最大单周净流出。到三月八日为止的单周净流出二十八亿美元，但美股基金净流入逾七十亿美元，其中机构投资者加码一一四亿美元，散户净流出四十亿美元。

市场对联准会升息充满正面期待，原因是美国公布的两份就业报告都是出乎预期的好。一是小非农的就业报告，人力资源顾问机构ADP的就业报告，专统计美国私人企业每月新聘人数，高达二十九．八万人，比元月的二十四．六万人高出很多，更远高于去年十二月的十五．一万人，这个数据充分说明美国就业正加速成长。

在ADP小非农就业报告后，美国劳工部也公布二月就业报告，非农就业成长二十三．五万个，这数字远胜市场预期的二十万人，失业率下降○．一％成为四．七％。其他具参考价值的指标如劳动参与率六三％，平均时薪按月升○．二％，按年升二．八％，每周工时保持三十四．四小时不变。

ADP与非农就业报告，主要差别是，政府的就业报告包括政府机构招聘，但美国劳工市场的主要招聘者是私人企业，看到这两份就业数字，叶伦表示，只要经济如预期改善，三月升息是合适的，叶伦此说也等于给了联准会升息挂了保证书。

**一旦升息确立，可能成债市牛熊转折点**

假如联准会升息讯号明确，那么债市将出现巨大的波涛，美国「债王」葛洛斯认为，美国十年期公债殖利率二．六％是债市牛熊关键转折点。以三月十三日联准会升息前，十年期公债殖利率已来到二．六二％；三十年债来到三．二○六％以上来看，债市熊市踪影已隐约可见。假如美国今年升息三次，葛洛斯预测十年债殖利率很快会挑战三％，葛洛斯认为十年债殖利率升破二．六％，比道琼指数冲破二万点更具指标意义。

不过新债王冈拉克认为三％才是牛熊关键位置，以技术分析来看，二．六％确是重要多空转折点。这些年美国十年债殖利率的区间大致在一．三二％至三．○五％的箱形区间。从黄金分割率来看，债市弹升○．六一八，位置在二．三九％，下一个压力区在反弹○．七六四的二．六四％，突破的话，往三％的方向是必然。美国十年债殖利率从一九八一年写下一六％的历史新高后，一直往下探底，如果十年债殖利率突破三％，那是三十几年的技术面大反转。

股神巴菲特最近与末日博士麦嘉华对美股有天差地远的看法。麦嘉华认为美股大涨后，随时会面临雪崩的危机；但巴菲特认为美股大牛市才刚开始，他特别提到现在美国十年债二．四％左右不敢买股票的人，等到美债殖利率上升到七至八％的时候，一定会捶胸顿足。似乎巴菲特认为美国进入升息循环，债市空头，股市将长期进入牛市，这个牛熊论述十分值得玩味。

**升息趋势下，川普带来的三个变数**

美国升息若是趋势，那么往下要看今年的几个变数，一是川普选前开出的竞选支票如何兑现？一是川普如何面对美国举债上限？眼前来看，美国财政部可能采取非常措施，将举债上限暂时冻结在二十兆美元；再看川普如何规画他的二○一八年财政年度预算蓝图。

川普如何解决举债上限的问题，攸关他的一兆美元基础建设及选前的减税承诺。《华尔街日报》报道川普已下令白宫团队就一兆美元的基础建设计画，赶紧拟妥方案，欧巴马在过去八年任期也积极推动基础建设，但却被共和党控制的国会卡住。这次共和党控制两院，会不会协助川普推动大计，这恐怕与美国面临举债上限有关。

另一个是川普选前开出的支票--美国的减税政策，其中营业税从三五％降为一五％；个人所得最高税率三三％；股利所得分离课税二○％，遗赠税全免，这是川普当选后，美国道琼指数大涨逾三○○○点最大推力。川普到现在还没有对如何兑现这张财政支票有具体行动，川普的减税面对的也是美国举债上限的问题。

二是川普选前承诺的放宽金融管制。川普最近密集与银行业人士会面，承诺撤除陶德法案，川普的财长马努钦六个月能不能做到？马努钦说尽力而为，而○八年金融海啸以来的金融松绑，可能带给美国金融业更多活力。

三是美国贸易逆差造成的问题，这次默克尔到白宫见川普，势必面对这个问题。最近与高盛帮争权的川普顾问纳瓦洛受访表示：「任何对美国有庞大顺差的国家，皆需要与美国合作，按产品和产业别，在一定时间内降低贸易顺差。」假如按照纳瓦洛这个说法，二○一六年美国全年贸易逆差高达五○二二．五亿美元。对美国顺差最大的前五名，分别是中国三四七○亿美元，日本六八九亿美元，德国六四九亿美元，墨西哥六三二亿美元，爱尔兰三五九亿美元。

川普在与默克尔见面前夕已表明要德、日多买美国货，纳瓦洛在川普进入白宫不久，就赤裸裸公开表示：「德国利用估值严重偏低的『德国马克』，持续削弱欧盟及美国的利益。」这话说得直白，逼得默克尔强势回应说，德国从未干预欧洲中央银行（ECB）的独立运作。

川普从当选以来，不断针对美墨问题，现在又找上德国，但美国最大顺差国中国，川普仍未强力表态，除了对人民币贬值表示不满外，川普还没有针对中美贸易问题出招。而此时传出白宫贸易爆发内战，主张跟中国保持现状的「高盛帮」柯恩这一派，似乎取得川普信赖。

**金融海啸以来量化宽松，料将步入终结**

最近媒体报道美国有意邀习近平访美，两大强国如何面对新一轮经济问题？这才是全球瞩目焦点。而欧洲继续面对挑战，英国努力启动脱欧程序，十四日向欧盟提出《里斯本条约》第五十条，梅伊如何说服国会支持是第一关，接着是荷、法大选。最近民调显示荷兰脱欧派声势下滑，法国总统候选人勒朋（Marine Le Pen）声势也下滑，法国民调显示民众反对重新启用法郎取代欧元，看得出欧盟裂解压力有稳定下来的现象，但危机仍未解除。

全球经济数据都好转，联准会升息已在预料中，叶伦第三次升息预期不会带给金融市场意外的惊吓，但美国升息也意味了从金融海啸以来的量化宽松经济，进入终结的阶段。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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