在新经济的路上 想清楚未来的投资策略--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自11月3日出版的当期「老谢开讲」专栏)

花了八天的时间，完成了硅谷行，参访过程虽然辛苦，但是面对硅谷创新精神，对我的冲击是大的。我一路都在想着，过去二十年，台湾的企业以代工形态为主，把大部分心思用在西进，目的是在寻找廉价的代工生产基地，现在中国工资高起来了，大家只好南进，不管西进、南进都是标准的代工思惟，这也是台湾经济陷入瓶颈的最大关键因素。

而此时此刻，硅谷再起，展现的新经济风华，这是台湾一般投资人感受不到的。这些年雄霸世界资本市场的苹果（Apple）、谷歌（Google）、特斯拉（Tesla）到脸书（fb），几乎都是从硅谷杀出来的。寻找未来的机会，若不从硅谷开始，恐怕找不到投资的座标。而台湾的经济想翻身，若不能在新经济奔流中找到位置，会让人捏冷汗。

**脸书、亚马逊，竞逐新经济狂潮**

首先，我们把全球最大市值企业一字排开，市值最大的是苹果的六○五四．三亿美元；其次是谷歌母公司Alphabet的五五六六．三二亿美元；第三名是微软的四六五八．九九亿美元；第四名是脸书的三七六一．五九亿美元；第五是亚马逊（Amazon）的三七四四．三二亿美元；第六是波克夏A股三五五二．三亿美元；第七名是艾克森美孚石油（EXXON）石油三五一五．五亿美元。

往下看是第八名的娇生，市值三一五五．五三亿美元；第九是老牌的奇异（GE）、市值二六一八．五亿美元。最近阿里巴巴股价下跌，市值二五一五．七三亿美元，排行第十，紧追在后的是香港市值之王腾讯的二五○八．七八亿美元，也几乎抢进前十。

从这个排名顺位来看，苹果长期稳居王位，谷歌则一直是全球市值的老二，微软稳居第三；但是脸书及亚马逊才是新经济狂潮下的两匹黑马，就像苹果与谷歌的竞争一般，双方此起彼落。

亚马逊与脸书的市值竞赛，就跟来自中国的阿里巴巴与腾讯有异曲同工之妙，目前腾讯与阿里巴巴市值大约都在二千五百亿美元左右浮沉。中国的BAT三雄（百度、阿里巴巴、腾讯的英文字首缩写），如今百度市值六一九．二八亿美元，远远落后，未来腾讯与阿里巴巴的竞争，谁能胜出？是未来的主流趋势。

第二个面向是竞争集中化的现象，像美国大企业从苹果、谷歌、微软、脸书、亚马逊一字排开，有竞争力的企业一路挺进，而且拉大与老二的差距。有趣的是在台湾、韩国，甚至是日本，市值最大的企业与第二大的差距都十分之大。

**LINE、软银，抢攻消费者的心**

先从韩国看起，最近韩国政经局势都十分波动，受到新款智慧型手机Galaxy Note 7爆炸回收影响，三星公布第三季营业利益五．二兆韩元，衰退三成，但手机部门的营业利益剩下一千亿韩元。暴跌九六％，三星股价一度重挫一成，不过最近调整不差，再度站上一六三．九万韩元，市值仍达一九七九．○八亿美元，在全球的市值排行大约第二十三。

此外，受到罢工影响，原来市值第二的现代汽车变成第四，市值剩下二六九．七亿美元，韩国电力跃升第二，市值也不过是二七七．二亿美元，跟三星的差距十分之大，今年爬升最大的是，三星的核心企业三星物产（Samsung C&T Corp）市值二七二．八亿美元。值得一提的是DRAM大厂海力士（SK Hynix）以二六九．三亿美元排行第五，代表韩国新经济的LINE的母公司、入口搜寻网站NAVER，股价从四十五．八万韩元，涨到九十．三万韩元，市值挺进到二四七．一亿美元，就像通讯软体WhatsApp对脸书的贡献度一般，LINE在亚洲持续扮演重要角色，未来潜力仍值得注意。

再看日本，目前老大仍是丰田（TOYOTA），其后是NTT DoCoMo及Nippon Telegraph及KDDI三家通讯公司，往后是孙正义的软体银行，今年吃下全球处理器矽智财龙头安谋（ARM）的软银，下一步在新经济的布局，大家都在看，目前软银市值七六二亿美元，略领先百度，也是亚洲代表新经济的典范企业。

至于台湾则是台积电一枝独秀独撑大局的局面，领先第二大的鸿海市值四六四．一亿美元，双方有很大一段差距；台塑石化以三一五．九亿美元排第三；中华电信二七○．七亿美元第四；然后是台化、台塑、南亚。台塑集团等于在台湾前七大市值企业囊括四席，这是很值得正视的现象。

除了这些之外，未来在新经济的大方向上，我注意到几家企业，一个是大家熟知的特斯拉，以十月三十一日收盘价来看，特斯拉收盘一九七．七二美元，市值是二九○亿美元。这次参访硅谷，特斯拉是所有团员公认最具震撼力的企业，我们申请参观特斯拉，经过重重审核，特斯拉只核准二十八个人，我们也用各种不同名义申请，但特斯拉仍坚持二十八个人。在特斯拉的工厂，我们见识到一流企业展现的活力，从导览人员的开朗自信，到生产线的自动化设备，员工的快乐工作，都让我们印象深刻，参观完了生产线，团员们去买特斯拉纪念品也毫不手软，从股价的位置来看，目前特斯拉大约二百美元左右的股价，到底能不能投资？

假如把特斯拉当成是电动汽车领域的苹果电脑，或者是曾经亏损累累的亚马逊，亚马逊还没有赚钱之前，二○一○至一二年前后，亚马逊股价也在一百到二百美元之间，目前特斯拉股价大约在二百美元上下浮沉。而现在要看的是Model 3，能不能快速量产，并且席卷市场，假如能做到这一点，特斯拉股价具长期投资价值。

**特斯拉，单季量产增一倍**

在参访特斯拉当天，正巧特斯拉公布季报，第三季当地政府减碳车辆补贴，出现二一八七万美元净利，交出二万四八二一辆车，成长一一四％，营收也达九．三二亿美元，这是好现象。不过获利是来自加州ZEV（Zero Emission Vehicle）政策，也就是加州零碳排放车辆补贴。因此，股价兴奋一天就回跌，未来重点仍在低价的Model 3能不能量产，且迅速抢占市场？还有十一月十七日特斯拉收购SolarCity的股东投票，马斯克在公司治理上出现被质疑的破绽，这是要小心的地方。

投资股票买的是未来，目前特斯拉本业亏损，其实是思考长期投资好买点的时候。像脸书在一二年第三季以前也都是亏损，亚马逊也长期亏损，后来转盈之后，股价大跃进，市值倍增，这是美国新经济企业最有魅力的地方。没有造访特斯拉之前，我看法比较保留；但看过特斯拉之后，我对它印象加分，如果拿小钱长期投资，我会投特斯拉一票。

美国有很多创业的怪咖，像云端服务业者Salesforce就是一例，这家号称软体终结者的线上软体公司，颠覆了传统企业购买软体的习惯，Salesforce是线上客户关系管理的软体营运商，提供使用者透过浏览器执行销售、服务及执行业务所需的全部资源。

客户使用公司平台的Sales Cloud连结了新一代的应用程式，即可连结客户、帐号及所有企业资讯，客户可在任何装置上获取所需的资源，而且是全方位、完整开放平台。领军创业的执行长班尼奥夫（Marc Benioff），这位出身甲骨文的怪咖，透过网路销售企业资源规画（ERP）系统，目的是在颠覆微软、甲骨文，所以他自认是网路终结者。

这家线上软体公司用了不少来自台湾的年轻人，在二○一六年会计年度以前，Salesforce一直都是亏损状态，但最新会计年度营收七十四．七四亿美元，已正式转亏为盈，目前股价七十五．一六美元，市值五一四．八四亿美元，比鸿海还大，若论营业额，Salesforce不过是二千多亿元新台币，但Salesforce把本益比撑大到二四二倍，看了Salesforce，我对这家公司充满了敬意，这是微软、甲骨文外，最值得重视的后起之秀。我参访的Ellie Mae也是一家贷款线上软体营运商，创办人胡立民谈笑风生，也让我们印象深刻，这类线上软体公司愈来愈有竞争力。

**Salesforce，颠覆微软、甲骨文**

这次硅谷行，我们也参观了人工智慧的Numenta公司，是硅谷十分火红的企业。网路租屋平台Airbnb也让我们留下深刻印象，未来的分享经济，从Uber、Airbnb都是新标竿，这些独角兽公司已把局面撑开，未来必定能走出一条宽阔大道。

这当中，我们在台北参访台北总部的辉达（nVIDIA），过去几年股价从十一．一五美元飙升到七十二．九五美元，目前市值三八○．七亿美元，一家IC设计公司能够创造上兆元新台币市值，这是十分了不起的，辉达创办人黄仁勳也是硅谷华人，在未来人工智慧晶片、虚拟实境（VR）、扩增实境（AR）绘图晶片，辉达已成重要「军火商」，今年我们在以色列参访二郎神（Mobileye），它的股价出现颓势，才发现被辉达打败了。

走了一趟硅谷，终于发现全世界创新的场域，这才是大联盟等级。过去硅谷是以「Silicon」命名，但这二十年，硅谷的「矽」成分已很淡，新经济已成一股洪流，未来投资如果没有抓到这个新经济脉络，恐怕不容易获利。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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