美元的强度--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自12月1日出版的当期「老谢开讲」专栏)

川普（特朗普）还没坐上总统大位，但这一个月来，川普已撼动了全球金融市场，不论是股市、汇市、债市，甚至是黄金等稀有金属或贵金属等，全因为川普的当选出现了巨大变化。

我们先看股市，川普当选总统后，美国道琼指数率先创下一九一五二．一四点的历史高价，接着标准普尔五○○指数创了二二一三．三五点的历史新高，再来是那斯达克指数也创了五三九八．九二点的新高，美股成了全球股市的核心。原先在川普当选之前，全球金融市场都把川普当成黑天鹅，认为川普当选，避险行为将加剧，美元贬值，黄金大涨，债市殖利率走低，股市大跌，如今全都出现相反方向的变化。

**资金由债市转向股市，美股频创新高**

美股率先创新高，关键是在大部位资金从美债流出，再加上新兴市场股市资金回流美国，川普在十一月八日当选之后的隔一周，美股资金净流入逾三一四亿美元；债市资金流出，使得公债殖利率走高，美国十年期公债殖利率，从原先一．六％左右急拉到二．三五％，三十年债从二．二％左右到三％以上，除了长债殖利率走高外，具代表性的两年债殖利率也从○．六％附近爬升到一．二％，债市资金流出，助长了美股的涨势。

而这段期间，川普喊出五五○○亿美元加强美国基础建设，让贵金属、基建股股价大涨。川普又要为金融业的管制松绑，使得被低利率困扰、股价低迷很久的金融股纷纷大显身手，这段时间像摩根大通（J. P. Morgan）股价，从五十二．五美元爬升到八十．四四美元，市值飞越二八○○亿美元，超越奇异（GE），成为全美第八大市值企业；花旗集团股价也从三十四．五二美元大涨到五十六．八三美元；美国银行从十．九美元涨到二十．八七美元，几乎大涨一倍。

在金融海啸中受到重创的美国国际集团（AIG），股价从四十八．四一美元涨到六十四．七二美元，这些从金融海啸受到重伤害的金融股，在川普一句松绑管制的喊话，股价纷纷涨了五成到一倍，金融股大涨，成了带动道琼指数急攻一万九千点大关的最大功臣。川普要到明年元月二十日才走马上任，但是「川普效应」，这一个月来已席卷了整个金融市场，其中汇市变化最大。

这一个月来，全球主要货币纷纷出现兑美元的新低价，例如，亚洲货币中的人民币，在岸人民币（CNY）最低见到六．九二九，离岸人民币（CNH）一度急跌到六．九五五七；日圆最低到一一三．八九；新加坡币到一．四三；马币贬到四．四六；印度卢比因为印度废除五百元及一千元旧钞，也急跌到六十八．八八；而杜特蒂上台的菲律宾披索跌破五十元关卡，最低见到五○．○五，这是亚币急跌的惨况。这一轮亚洲货币的急跌有两个重心，一个是今年刚加入特别提款权（SDR）的人民币，很多金融机构看人民币将贬破七元大关，明年最多将见到七．三兑一美元。

另一个是日圆，今年安倍用尽各种方法，希望日圆能贬值，日银总裁黑田东彦甚至祭出负利率政策，但是日圆反而成了避险货币。日圆不但不贬，而且一度升破一○○日圆大关，最高见到九十九．一九，日圆先生榊原英资甚至预测日圆将见到八十。没想到川普当选，资金乾坤大挪移，日圆避险角色消退，这回安倍什么事都没做，日圆已贬值到一一三．八九，日圆急贬，解了安倍燃眉之急。日银原来的十月购债计划，要将债券孳息曲线变陡，略微削减长债购买规模，但现在这个计划没有派上用场，川普已帮日银解决所有困难的问题。

除了日圆及人民币，这次被川普旋风击中的墨西哥披索一度急贬到二十一．三七六元，灾情最惨重；加币到一．三五八，也跌了不少；还有土耳其里拉也是重灾区，里拉从二．六二七急跌到三．四七五；再来是欧盟相关的货币，其中英国脱欧，英镑先前已跌破一．二关卡，这回川普刮旋风，英镑下跌在先，已经没有空间进一步再下跌；反而是欧元及非欧元区货币，像捷克币、瑞士法郎、瑞典克朗，及丹麦、波兰、匈牙利、挪威等国货币都出现显着跌势。

**义大利修宪公投，加大欧元贬值力道**

川普当选，美元指数写下十三年新高价位，关键在组成美元指数占八一％的三大核心，欧元、英镑、日圆的急跌。英镑下跌在前，这次日圆跌幅不轻，但是关键的仍在欧元，这次欧元跌到一．○五一，已十分逼近二○一五年三月最低的一．○四元最低点，假如十二月四日义大利公投进一步出现戏剧性变化，接着是法国总统大选，然后是明年德国总理梅克尔的连任，都将测试欧元底限。

短期来看，义大利修宪公投很可能让现任总理伦齐下台，欧元可能加大贬值力道，但最关键的仍是身系欧盟安危的德国总理梅克尔，能不能顺利连任？假如梅克尔不敌难民议题被迫下台，大家可能要面临欧盟解体的考验。日前很多分析家都称，川普不是金融市场的黑天鹅，最大黑天鹅是欧盟解体。未来欧洲考验一波接一波，可能更加增强美元强势。

现在回头看美元强度，最大意义是美元指数在技术面突破了下降趋势，这是美元三十五年来最关键的一次转机，未来的川普会不会重演雷根时代的强势美元，大家且拭目以待。美元指数站上一○○，突破下降趋势线

川普当选以来，全球金融市场从充满疑惧，到憧憬未来希望，关键在川普喊出让美国更强大（Make America Great Again）。这个口号在一九八○年雷根与卡特角逐总统大位时，雷根也喊出Let's Make America Great Again。现在大家拿川普来与雷根比，他们两个人的姓只差一个字，一个是Donald，一个是Ronald；他们两人都代表共和党，雷根在一九八一年一月二十日上任，任期到八九年六月二十日；这次川普从一七年元月二十日开始，川普的第一个任期，美国会出现什么变化，从美元强度可看出一些端倪。

雷根在八一年上任，当时他面对的是油价高涨、高通膨时代，当时油价一桶突破四十美元，美国基本放款利率直逼二○％，为了对抗通膨，雷根采取供应面经济学，透过减税增加货币供给，活络美国经济。面对日本经济独强，加上美苏冷战，美苏展开军力竞赛，后来又爆发两伊战争，伊朗、伊拉克为了歼灭对方，双方大量开采石油，造成油价从高档回落。八○年代雷根刚上任，美元指数大约在九十五点左右；到了八五年，美国与日本签下《广场协议》，日圆从此走上升值之路，美元指数也创下一六四．七二点的新高纪录，从八一到八五年，这是美元超强势的时代；到了九○年代，美元指数又回落到八十点左右。另一次高点在○二年元月，美元指数又拉高到一二○．五一点，此后美元又进入漫长的颓势，这次美元指数再度站上一○○点以上，这是美元走多的重要转捩点。

从技术面来看，连结一六四．七二及一二○．五一点的下降趋势线，这次川普当选，美元突破下降趋势线，这是美元强势的第一个转强讯号。雷根的第一个任期，美元指数从九十五到一六四点，美元指数上升七二％，这次川普的让美国再强大，美元到底会强势到什么程度？

以眼前的情况来看，英国明年三月展开脱欧谈判，这才是英国考验的开始。最近英镑走高，是英国高等法院裁定，政府必须经过国会表决通过才能启动脱欧程序，英镑最低一度跌到一．一八九，如今回到一．二四附近，长期来看，英镑跌势可能持续弱势。

而欧洲的变数很大，亚洲各国为了出口，货币竞贬压力老早就展开，日圆及人民币是亚币的两大主轴，看起来是异常弱势，只有台币在这一波日圆、人民币大贬中，仍在三十二元以内，台币贬值幅度只有一％多，未来在亚币竞贬中，台湾的出口受到冲击有多大？值得再观察。

**全球殖利率走高，市场开始期待升息**

而十二月除了义大利公投变数，还有美国联准会（Fed）的升息戏码，川普对联准会维持超低利率一直很有意见，看起来十二月十七日的联准会升息已成定局，而主席叶伦也宣布要支援美国回到二％的通膨目标区政策。美国终结长达七年的极度宽松货币政策，下一步是重回升息轨道，美国结束超低利率之后，全球用负利率刺激经济的货币政策，也可能走到终点。

这些年，欧元区在一四年元月实施负利率；更早之前，丹麦在一二年即实施负利率政策，其后为瑞士、瑞典，最后一棒是日本在今年二月实施负利率。假如美国率先升息，全球超低利率政策可能走到终点而转向，这次全球债券殖利率走高，市场已开始反映升息的期待，美国十年债回到二．三五％，三十年债回到三％，都是债市多翻空的讯号。假如全球资金避险需求下降，那么川普上任后，美元的强度再扩张，下一个议题是，全球会不会回到通膨主导的时代？

另外是川普的减税计划，首先是一次性课税一○％，川普希望过去逃窜在外避税的美国大企业二．五兆美元资金回流美国，其次是川普要将企业营业税从三五％降为一五％，这是很大的降税行动，川普希望减税能让制造业重返美国，这项政策也许会成为川普未来四年施政的显学，全世界各国为了争取制造业回流，可能努力为企业减税，英国打算把企业营业税从二○％降为一七％，义大利已从二七．五％降为二四％，日本则从四○％降为三○％，企业营业税减轻，可能也成为显学。

而川普是避税高手，未来若美国个人所得税率再降为三三％，美国将逐渐走向轻税国家，而原先在海外避税的热钱回流，继续增加美元强度，那么川普的未来四年，大家可能要迎接一个美元强势的年代！ (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。