台湾联发科在美国直捣高通大本营

撰稿 Noel Randewich

路透旧金山2月7日 - 高通(QCOM.O)为全球智能手机芯片的龙头厂商，然而该公司可能会打算强化防守策略。

台湾联发科(2454.TW)为中国智能手机的主要芯片供应商，目前正在美国市场进行大规模的全球品牌宣传，并在高通大本营--加州圣地牙哥成立办公室。

联发科美国行销副总裁KristinTaylor表示，该公司在美国现有超过300名员工，今年打算在美国聘请约150名的工程师、业务发展及营销人员。而在美国以外地区，该公司计画在2014年增加1,000名员工，人力扩大约10%。

Taylor论及圣地牙哥SorrentoValley表示，“我们真的认为这是个具有战略性的地区。”联发科准备在未来数月于当地开设新的办公室。当地是许多高科技公司围绕着高通而汇集之地，高通是该地区最大的雇主之一。

Taylor指出，“有许多我们的技术伙伴坐落于这个地区，我们希望能够服务他们。”Taylor原本是高通的资深员工，在去年加入联发科。

联发科在亚洲以外的地区知名度不高，但过去10年联发科逐渐成长为亚洲地区低成本手机晶片的主要供应商，对中国小米和韩国LG电子(066570.KS)等制造价格低于100美元的手机业者至关重要。

联发科本月计划启动品牌重新定位活动，欲强调其在中国以外地区的拓展，并进军美国及其他发达国家等由高通主导的市场。

“我们需要再次定义现阶段我们确实是在服务全球，而不是一小部分的市场而已。”Taylor说。但在活动正式展开前她不愿给出更多细节。

分析师称，联发科与美国电话业者缺乏往来，不太可能立即挑战到高通在高端市场的主导地位。但联发科有实力以极低价格生产中低阶芯片，比起其他也在紧追高通的美国厂商Broadcom CorpBRCM.O、英伟达(Nvidia)(NVDA.O) 甚至英特尔(INTC.O)，联发科在这方面略胜一筹。

根据Strategy Analytics分析师SravanKundojjala的数据，在以中国消费者为销售对象的手机中，使用联发科晶片的远多于高通，但在美国市场所销售的智能手机当中，联发科所供应的处理器还不到3%。

联发科认为，未来其芯片将帮助生产廉价手机的厂商，在质量方面与采用高通零部件的价格更昂贵手机展开抗衡。

**寻求新的增长点**

据研究机构IHS，成立于1997年的联发科最初为数码电视和DVD播放器等光碟机设计芯片，之后将注意力转向手机。去年，该公司在亚洲销售逾2亿个智能手机芯片，成为全球第14大半导体公司。

联发科进军美国市场的同时，在中国面临的竞争也加剧，高通以及位于上海的芯片厂商展讯等崭露头角的同业都在复制其低成本模式。

分析师平均预期，2014年联发科营收增幅从2013年的36%放缓至30%。尽管这样的增速超过高通预期的8%增幅，但摩根大通警告称，中国下一代无线产品推出减速可能冲击联发科。

按照向制造商提供一整套迅速生产低价手机蓝图的策略，联发科的目标瞄向联想(0992.HK)或华为等中端智能手机，而不是苹果(AAPL.O)或三星(005930.KS)等高端产品。

部分分析师预期，在美国市场，随着运营商之间的价格战今年料加剧，中档手机将逐渐受到青睐。

Evercore分析师PatrickWang表示，联发科在中国乃至全球挺进中档手机市场，加上有效的成本控制举措，可能在未来两年，将2013年18%的营业利润率再提高4个百分点。

与竞争对手一样，联发科急于推出基于长期演进技术(Long TermEvolution，LTE)的无线芯片(晶片)。LTE已经成为美国手机标配，而且全球其他地区也在慢慢引入这种技术。

迄今为止，高通在LTE方面占据主导，其竞争对手由于技术困难延误推出LTE芯片。这导致各手机制造商渴望LTE市场出现一个针对高通的有力对手。

“高通在LTE市场的份额达90%以上，这让很多原厂委托代工(OEM)厂商感到不适...仅仅这一点就能为排名第二的LTE业者创造机会，问题是谁将是这个第二名？”IDC分析师Les Santiago表示。

高通称，对手低估了制造适用于不同运营商网络的LTE芯片的挑战。高通已经生产了四代LTE产品，比联发科和其他对手都要领先得多。

“我们将观察这种产品出现时会发生什么情况...我们相信我们具有性能优势。”高通资深市场主管PeterCarson在提到对手的LTE产品计划时表示。(完)

(编译 张明钧/李婷仪/李爽/杜明霞；审校 王洋)

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