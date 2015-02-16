台湾陆委会主委一职由国防部副部长夏立言接任

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透台北2月16日 - 台湾行政院周一表示，已同意陆委会主委王郁琦请辞案。陆委会主委一职将由现任国防部军政副部长夏立言接任。
行政院表示，外交专业出身的夏立言，具备丰富的行政经验与政策执行能力，此次接任陆委会主委，将持续推动两岸关系发展。
夏立言曾任驻纽约办事处处长、驻美代表处政治组组长、外交部政务次长及驻印尼大使。
台湾陆委会主委王郁琦此前表示，已请辞陆委会主委一职，为前陆委会特任副主委张显耀泄密案获不起诉处置负起政治责任。（完）
(记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。