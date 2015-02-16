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时事要闻 | 2015年 2月 16日 星期一 14:17 BJT

台湾陆委会主委一职由国防部副部长夏立言接任

路透台北2月16日 - 台湾行政院周一表示，已同意陆委会主委王郁琦请辞案。陆委会主委一职将由现任国防部军政副部长夏立言接任。

行政院表示，外交专业出身的夏立言，具备丰富的行政经验与政策执行能力，此次接任陆委会主委，将持续推动两岸关系发展。

夏立言曾任驻纽约办事处处长、驻美代表处政治组组长、外交部政务次长及驻印尼大使。

台湾陆委会主委王郁琦此前表示，已请辞陆委会主委一职，为前陆委会特任副主委张显耀泄密案获不起诉处置负起政治责任。（完）

(记者 林妙容; 审校 林高丽)

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