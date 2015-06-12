台湾华硕称不排除并购智能手机厂宏达电的可能性

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透台北6月12日 - 台湾大型电子公司--华硕电脑(2357.TW)财务长张伟明周五对路透表示，董事长施崇棠在今日稍早股东会上，针对媒体询问并购智能手机厂--宏达电(2498.TW)的可能性时表示，不排除并购宏达电的可能。
他并称，施崇棠先前已在内部与华硕员工讨论此事，〞但可能性不大，因为华硕一直以来都是靠自然成长(ORGANIC GOWTH)的公司。〞
曾经是台湾股王的宏达电，先前闪电调降第二季财测。月初该公司大幅调降2015年第二季合并营收目标至330-360亿台币，营业毛利率19%-19.5%，及每股亏损9.70-9.94台币。
此令市场大失所望，宏达电股价自今年盘中高位161台币、跌落至近期新低72.7台币，跌幅达54.8%。
本地时间11:52，宏达电跌0.13%报75.4台币；华硕电脑也跌0.17%报292.5台币。(完)
(记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。