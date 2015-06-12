台湾华硕称不排除并购智能手机厂宏达电的可能性

路透台北6月12日 - 台湾大型电子公司--华硕电脑(2357.TW)财务长张伟明周五对路透表示，董事长施崇棠在今日稍早股东会上，针对媒体询问并购智能手机厂--宏达电(2498.TW)的可能性时表示，不排除并购宏达电的可能。

他并称，施崇棠先前已在内部与华硕员工讨论此事，〞但可能性不大，因为华硕一直以来都是靠自然成长(ORGANIC GOWTH)的公司。〞

曾经是台湾股王的宏达电，先前闪电调降第二季财测。月初该公司大幅调降2015年第二季合并营收目标至330-360亿台币，营业毛利率19%-19.5%，及每股亏损9.70-9.94台币。

此令市场大失所望，宏达电股价自今年盘中高位161台币、跌落至近期新低72.7台币，跌幅达54.8%。

本地时间11:52，宏达电跌0.13%报75.4台币；华硕电脑也跌0.17%报292.5台币。(完)

(记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)

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