台湾新政府将致力维持两岸关系和平稳定 与对岸保持紧密沟通

路透台北5月20日 - 台湾首位女总统蔡英文周五在就职演说中表示，会致力维持两岸关系和平稳定，并和对岸保持常态紧密的沟通机制，和平和利益共享原则，来处理相关争议。

蔡英文表示，新政府会依据中华民国宪法、两岸人民关系条例及其他相关法律，处理两岸事务。两岸的两个执政党应该要放下历史包袱，展开良性对话，造福两岸人民。

经济方面，积极参与多边及双边经济合作及自由贸易谈判，包括TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议、RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)等，并且推动新南向政策，提升对外经济的格局及多元性。

〞告别以往过于依赖单一市场的现象。〞蔡英文说。

另外，蔡英文表示，对于东海及南海问题，我们主张应搁置争议，共同开发。

她并表示，新政府将召开年金改革会议，一年内提出可行方案。

蔡英文对两岸关系的阐述，是国际各界对于她就职演说中特别关注的焦点。

旅游业者表示，未来大陆民众赴台旅游人数将大幅降低，引发台湾本地旅游业者的不安。此外，各界对于未来两岸关系走向也保持观望。

台湾经济处于空前的低迷，第一季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.84%，已是连续第三季衰退。

蔡英文尽管挟着高民意，且行政与立法“完全执政”，但摆在她眼前的并非康庄坦途，反而是荆棘满布。(完)