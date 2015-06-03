台湾和菲律宾海警船上周在台湾南部水域对峙

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透台北/马尼拉6月2日 - 台湾和菲律宾官员称，台湾与菲律宾海警船上周在台湾南部水域对峙。
台湾在声明中称，上周一艘台湾渔船被一艘菲律宾海警船追逐，一艘台湾海警船全速前往保护渔船，并将渔船护送至安全水域。
一名菲律宾海军官员确认了此事，称台湾海警船出现后，菲律宾海警船停止了对台湾渔船的追赶。
台湾海军官员对置评请求并未立即作出回复。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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