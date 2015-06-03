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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 09:41 BJT

台湾和菲律宾海警船上周在台湾南部水域对峙

(本文由路透中文网编译提供)

路透台北/马尼拉6月2日 - 台湾和菲律宾官员称，台湾与菲律宾海警船上周在台湾南部水域对峙。

台湾在声明中称，上周一艘台湾渔船被一艘菲律宾海警船追逐，一艘台湾海警船全速前往保护渔船，并将渔船护送至安全水域。

一名菲律宾海军官员确认了此事，称台湾海警船出现后，菲律宾海警船停止了对台湾渔船的追赶。

台湾海军官员对置评请求并未立即作出回复。(完)

编译：李富强 发稿：王凤昌

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