台湾陆委会主委王郁琦请辞 因张显耀泄密案获不起诉（更新版）

(新增内容及北检说法)

路透台北2月10日 - 台湾陆委会主委王郁琦周二表示，已请辞陆委会主委一职，为前陆委会特任副主委张显耀泄密案获不起诉处置负起政治责任。

针对张显耀最终不起诉，王郁琦发出声明表示，〞我无法认同这样的结果，并且感到非常失望与无奈。〞

他指出，从检方的不起诉理由中，显示张显耀的确涉及在与陆方谈判前泄漏谈判内容、将机密资料透过一名台商转交陆方，以及透过一家企业所供养的民间助理，处理涉及国安的政府机密资讯等行为。

他说，针对检方认定此一涉及国安的案件未达违法程度，变成一种〞不起诉的泄密〞，感到非常遗憾，虽不认同，但愿负起政治责任，请辞陆委会主委一职。

台北地方法院检察署周二发布新闻稿指出，检察官侦办前陆委会特任副主委张显耀泄密罪于今日侦查终结，因犯罪嫌疑不足，予以不起诉处分。

北检的新闻稿指出，张显耀在担任陆委会特任副主委期间，政府相关单位对他与大陆人士之间的互动模式、相关通话内容及所传递讯息知之甚详，却始终未有依法究办，足以认为张显耀所为应无危及国家利益及安全。

去年中，张显耀遭指控涉及泄密而去职，当时王郁琦曾亲自召开记者会说明，强调自己的责任与张显耀工作疑点最后调查结果直接相关，若要负起政治责任，他会在调查结束后回答该问题。

由于此前国安会秘书长金溥聪已经请辞获准，由前国防部长高华柱接任，台湾主管两岸事务官员一一求去，外界将观察其对两岸事务未来发展的影响。

王郁琦原预定在上周末与中国国台办主任张志军于台湾金门会面，但受到台湾复兴航空(6702.TW)空难事件影响，已确定延期，但新日期尚未底定。

受到王郁琦辞去职务的影响，后续主掌两岸事务首长的常态性会面恐将遭遇变数。(完)

(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。