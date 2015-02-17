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时事要闻 | 2015年 2月 17日 星期二 11:46 BJT

台湾民进党将由党主席蔡英文出马角逐2016年总统大位

路透台北2月17日 - 台湾反对党--民主进步党(民进党)上日晚间发布新闻稿指出，该党总统初选提名领表登记作业在上日(16日)下午五时截止，发言人郑运鹏表示，整体作业顺利圆满，仅党主席蔡英文一人完成登记。

此举意味蔡英文将代表民进党角逐2016年总统大位。由于执政党--国民党近来民意支持度低落，外界看好民进党有机会在2016年重新执政。

民进党指出，依据该党总统初选提名时程，下周三(2月25日)中执会将审查总统候选人资格，并于4月15日正式公告提名。(完)

(记者 林妙容; 审校 黄凯)

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