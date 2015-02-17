台湾民进党将由党主席蔡英文出马角逐2016年总统大位

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透台北2月17日 - 台湾反对党--民主进步党(民进党)上日晚间发布新闻稿指出，该党总统初选提名领表登记作业在上日(16日)下午五时截止，发言人郑运鹏表示，整体作业顺利圆满，仅党主席蔡英文一人完成登记。
此举意味蔡英文将代表民进党角逐2016年总统大位。由于执政党--国民党近来民意支持度低落，外界看好民进党有机会在2016年重新执政。
民进党指出，依据该党总统初选提名时程，下周三(2月25日)中执会将审查总统候选人资格，并于4月15日正式公告提名。(完)
(记者 林妙容; 审校 黄凯)
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。