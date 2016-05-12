焦点：台湾首位女总统就职在即 “蜜月期”后仍需直面经济惨淡愁云

记者 高洁如

路透台北5月12日 - 台湾史上首位女总统蔡英文，即将于5月20日走马上任。尽管挟着高民意，且行政与立法“完全执政”，但摆在她眼前的并非康庄坦途，反而是荆棘满布。如何带领台湾走出经济衰退的冰雪寒风，并在两岸关系上有所作为，将是其“蜜月期”过后的两大考验。

分析人士认为，台湾经济连三季衰退，不仅是亚洲唯一，更是垫底。蔡英文在此低迷景气下，如何提振经济已成首要课题，更遑论社会寄望她能解决贫富差距、年轻人薪资停滞、年金问题对财政的沉重负担等沉疴，这些没有一项是简单的工作。

〞我相信新政府蜜月期过了以后，会有很大的挑战，〞台湾经济研究院孙明德主任说。

他认为，全球大环境的疲弱是蔡英文政府最大的挑战，但新政府仍缺乏主轴的策略性思考，比如台湾应先追求社会的公平正义，还是经济发展。

事实上，新政府对目前严峻的经济情势也心知肚明。准行政院长林全此前就表示，今年台湾经济成长率保“1%”都有困难，“说老实话，..完全没有蜜月期，这是一个不容易的工作。”

台湾去年经济成长率为0.75%，创金融海啸以来最低，官方预估今年成长率也只有1.47%，其中出口金额更是连两年负成长，创纪录首见。本周初公布数据显示，台湾4月出口金额较上年同期减6.5%，为连续第15个月衰退，创史上最长衰退纪录。

提振经济短期看来并无良方，事实上蔡英文政府并未如同马英九政府提出经济成长目标作为施政方针。在兼顾眼前经济情况下，蔡英文选举间提出了“创新、就业、分配”作为经济和社会政策的解药，冀望通过创新提升经济的同时，帮助就业，并达到合理的社会分配。

蔡英文还同时提出“五大产业创新研发计划”，从北到南打造五个产业创新生态系，利用创新来带动台湾产业的升级与转型。这五大产业包括绿能科技、亚洲矽谷(物联网)、生技医疗、智慧机械及国防产业。

**前路崎岖**

星展银行经济学家马铁英认同产业创新及升级是新政府必须走的路。不过她认为，寻求加入跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)扩大自由贸易规模不可免，只不过，这些工夫旷日费时，没有立竿见影的效果。

〞恐怕对今年GDP没有太大的帮助，〞她说，台湾出口不好更有产业结构性问题，尤其是台湾的产业集中程度太高，过去也太过倚赖中国大陆，造成经济周期的波动性很高。

马铁英指出，台湾目前也面临劳动生产力走低，竞争力下滑的担忧。台湾部分产业，比如石化塑胶类产品，在中国市场的占有率节节败退，逐渐输给东南亚国家。

〞这显示台湾和中国只有ECFA(两岸经济合作框架协议)早收清单是不够的，台湾的自贸网络并不够完善，造成一定冲击，〞她说。

蔡英文政府提出将积极寻求加入由美国主导的TPP。只不过，针对外界视为加入TPP门票的美国猪肉进口问题，先前准农委会主委曹启鸿一番“美猪进口挡不了”的话，马上引起各界反弹。蔡英文政府如何沟通折冲台湾的内部矛盾，也考验新政府的能力。

而对于产业升级转型，在企业界人士看来也是“说易行难”。

“转型要两样东西--‘钱’和‘人’。”正淩精工(8147.TWO)副总经理张志中说。

该公司为做连接器的中小企业，10年前因营运不佳亏损连连，在生死存亡关头，不转型只能关门大吉。公司整整花了10年，历经减资再增资，调整再调整，最终将产品线由一般的消费品连接器，调整为利基型产品。

张志中表示，台湾的低薪环境，对企业抢人才是一大不利，在国际上抢人才根本不可能。10年下来只能靠公司现有的人才慢慢调整产品结构，并研发新产品。目前在台湾58人的规模，仍保有10位研发人员，与一般企业相比，比例不低。

此外，企业营运不利时资金来源也是一大问题。银行在企业经营不佳时雨天收伞，但有心转型的企业没有钱万事不能。

“当初营运不好，到银行求爷爷告奶奶都借不到钱；现在是不用借，银行也来求你借。”张志中说。

**两岸关系仍是一大变数**

过去八年来，马英九政府与中国大陆的关系快速加温。去年11月马英九更与中国国家主席习近平在新加坡进行了66年来首次的领导人会面，翻开了两岸关系历史性的一页。

只不过今年初马英九的国民党在总统和立委选举中失利，蔡英文对两岸关系的连番冷处理，令原本紧密的两岸关系走向未明。

中华经济研究院院长吴中书就认为，虽然亚洲各地出口表现都不好，但台湾更有政治面上两岸关系的变数，这影响厂商的投资行为，企业观望也使得投资不振，内需不佳。

〞两岸关系当然会是蔡英文政府的一大考验，〞他说。

不过吴中书同时指出，两岸关系是两方的事，若短期内无法前行，政府也不是无事可做，尤其是台湾很多法规应该松绑，寻求与国际接轨。

凯基投顾分析师蔡耀德则认为，尽管民进党政府对于与中国关系态度明显保守，但行政权和立法权两手掌握的蔡英文政府，仍在推动两岸服贸协议继续前行，因此这个会期立法院应可通过两岸协议监督条例。

民进党先前已定调两岸协议监督条例草案名称，引发政治争议的名称已被排除。

吴中书表示，两岸关系发展有其独特的历史渊源，新政府上台虽然各方忧虑走向，但两岸关系是急不得的。

〞也许短时间内会有彼此不了解的地方，但随时间过去两岸还是会互动、贸易往来，大家可以寻求可以接受的模式互动。〞他说。（完）