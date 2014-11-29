台湾阁揆下台但马英九仍任执政党主席 民进党以对手为警愓

路透台北11月29日 - 台湾执政党--国民党周六在九合一地方选举中大败，总统马英九发表谈话表示将尽快提出改革方案，但未提及将辞任党主席一职。

稍早行政院长江宜桦已宣布辞去阁揆一职并已获准，内阁并将全面改组，为国民党在地方选举遭逢空前挫败负起责任。

〞本次结果出炉本党遭遇很大的落败，将尽快提出改革方案，并呼吁非本党籍候选人无论输赢请放下选战期间的激烈对立，支持让台湾可以超越个人及政党、一起打拼。〞马英九说。

他并称，面对选举结果，支持国民党民众应该感觉非常失望，甚至会感到旁徨，但没有时间沮丧，很快就要面对坚强挑战。

在县市长席次拿下13席史上最佳成绩的民进党，党主席蔡英文亦举行记者会指出，将用诚惶诚恐的心情来看待人民的托付，并从今晚开始，以国民党的失败为警惕，〞一个政府如果不站在人民的这一边，人民会随时把权力收回去。〞

蔡英文并称，这是历史性改变的序幕，面对人民力量的崛起，〞我们只能更谦卑〞，从地方出发，把台湾赢回来。

稍早江宜桦在记者会中称，此次败选显示执政未能到人民满意，因此愿意请辞行政院长一职，并获得总统同意 以便内阁全面改组。

国民党于本次选举丢失基隆市、台北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、澎湖县、嘉义市、金门县共9个县市，执政版图自15席县市跳水至剩六席。民进党则自六席跳增至13席。

台湾政治学者此前预期，国民党地方执政版图将在这次九合一大选自15席县市下滑至10-11席。

根据中央选举委员会的资料，国民党目前在台北市、新北市、台中市、桃园县(12月25日将升格为直辖市)、新竹县、苗栗县、彰化县、南投县、台东县、澎湖县、基隆市、新竹市、嘉义市、金门县以及连江县等15个县市执政。民进党则握有台南市、高雄市、宜兰县、云林县、嘉义县、屏东县等六个县市。(完)

(记者 董永年/林妙容/詹静宜; 审校 杨淑祯)

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