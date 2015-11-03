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时事要闻 | 2015年 11月 3日 星期二 08:34 BJT

台湾东部海域发生4.4级地震 台北市震度二级

路透台北11月3日 - 台湾周二上午约08:06分发生有感地震，中央气象局资料显示，本次震央在台湾东部海域，芮氏规模4.4。

台北市信义区的震度二级、新北市二级 。

中央气象局资料详见 (here)(完) ‘

记者 高洁如; 审校 林高丽

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