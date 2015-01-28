特写：台湾高铁面临破产威胁 银行团评估联贷案前途

图中为一列即将驶离台北车站的台湾高铁700T列车。 REUTERS/Nicky Loh

路透香港1月27日 - 台湾高铁的财务改善方案遭立法院否决后，面临可能破产或是一笔3,820亿台币(121亿美元)贷款进行重组，银行团正在评估台湾高铁的前途。

这笔贷款是亚洲地区(不含日本)的最大联贷案，根据穆迪的一份报告，若进行重组，将创下亚洲历来之最，超越1999年韩国大宇58.29亿美元违约案。

针对交通部提出的高铁财改案，立法院1月7日决议暂不处理。

根据交通部的财改案，政府将安排高铁增资300亿台币，并将特许期由35年延长至70年。高铁之前企图修改2010年3,820亿台币联贷案条件，但并未成功。

一名消息人士称，去年12月中，高铁先是要求银行团同意对联贷作出九项修改，包括延长期限，并调降加码利率。

债权人已经表示，如果立法院批准台湾高铁的财务改善方案，他们同意讨论修改后的条款。

然而，提案遭否决导致交通部长叶匡时和台湾高铁董事长范志强双双辞职。高铁执行长郑光远则被提名暂代董事长一职。

公司发言人称，在提案遭否决后，台湾高铁1月19日召开董事会议，但未提出新的方案。

根据穆迪的研究报告，提案遭拒可能迫使台湾高铁在未来数月申请破产，而在法院裁定的支持下，公司可能面临优先股股东总计达533亿台币的赎回要求。

据参与该案的银行人士表示，按照现有的2010年贷款协议条款，如果台湾高铁申请破产，则台湾政府同意按市价买进台湾高铁股份并偿还部分债权人。

“我真的不愿看到（台湾高铁）走向破产，因为这对于参与的任何一方都没有好处，”一位银行家说道。

**当前条款**

目前这笔由台湾银行牵头的贷款案包括3,083亿台币(A部分)、45亿台币的22年期履约保证金保证书(B部分)、497亿台币的10年期定期贷款(C部分)、以及195亿台币的七年期定期贷款(D部分)。一参贷银行表示，台湾高铁目前履行所有义务。

如果台湾高铁申请破产，政府将承担A部分3,083亿台币的借款人义务。不过，对于B、C和D部分的参贷银行，则不提供类似的担保。

一位银行业人士称，若公司的收购价格低于3,820亿台币，偿还A部分贷款后，B、C、D这三部分贷款可能不会全额偿还。

然而，银行业者确实拥有高于其他债权人的第一优先权。

根据台湾高铁2014年期中业绩报告，该公司资产总值为5,010亿台币。

但是，根据贷款协议，如果该公司的资产总值降至3,978亿台币以下，其将需要偿还部分贷款，以便使得资产总值等于或高于3,978亿台币。

**高价格，低收入**

台湾高铁于2007年开始运营，旗下铁路线连接台湾西海岸各主要城镇，路线全长345公里，台北至高雄可在90分钟内抵达。不过，票价高昂一直是阻止该公司盈利的最大障碍。

该公司2013年将台北至高雄的单程票价从1,490元台币上调至1,630元台币后，许多乘客转为选择乘坐耗时五小时以上的公共汽车。

此外，优先股投资者要求赎回可能会加重台湾高铁的债务负担，并导致股东权益沦为负值。

一名银行业人士表示，如果台湾高铁宣布破产，并由政府接管，那么政府可能会被迫承担损失，重组该公司，并寻找一个新的股东团体来运营该公司。

银行业人士称，相对于破产和违约，债务重组是一个可行的替代之选。从投资者手中折价回购优先股可能会避免公司破产，并使台湾高铁能够筹集更多资本，同时提出一个新的财务改善计划。

“这牵涉到让相关各方遭受短期痛楚，但重组好于破产，而且长期来看，是个更好的解决办法，”其中一名银行业人士称。(完)

(编译 蔡美珍/高琦/王兴亚/许娜；审校 龚芳/郑茵/张明钧)

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