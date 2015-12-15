台湾金管会：明年开放大陆自然人来台从事证券及期货投资

路透台北12月15日 - 台湾金管会周二公布四大股市扬升方案，其中包括将开放大陆自然人及具一定条件的陆资投资事业来台从事证券投资和期货交易，预计行政院将于2016年1月31日通过金管会相关草案。

一如金管会主委曾铭宗日前指出，明年初分阶段开放大陆散户来台投资有价证券，首先开放投资基金及ETF(指数股票型基金)。

金管会新闻稿并宣布，明年2月1日将实施扩大券源方案，包含证券商可双向与客户、同业借入或出借有价证券，并开放所有可融资融券的有价证券，均得当日冲销交易。

“开放后很接近全面当冲。”金管会证期局副局长王咏心说。现在台湾上市柜共计1,500档股票，此次放宽当冲标的后就有1,434档个股可进行当冲交易，将可提振股市动能。

除了放宽限股当冲及陆客来台投资台股外，金管会还释出放宽股权募资平台业务范围及开放证券商办理不限用途的款项借贷业务等另外两大扬升计画,也将于明年1月底前实施。

目前台湾仅开放大陆QDII(合格境内机构投资者)资金来台投资，金管会将修订大陆地区投资人来台从事证券投资及期货管理办法，将原本资格限制扩大到一般自然人。

**调降保险业投资台股风险系数**

此外，金管会也宣布调降保险业投资台股风险系数由0.2411降为0.2274，市场预期可望增添保险业投资台股动能。

金管会此次也新增保险业以衍生性金融商品进行台湾股票避险可扣抵风险资本额的认列方式及条件，其风险资本抵减比率依“台湾50指数”、“台湾中型100指数”或“摩根台湾指数”中的成分股档数最高可抵减65%。预计将可拉抬上述三大指数成分股买气。

台湾股市周二小幅收升，终结此前连五日跌势。分析师表示，连跌多日后股市反弹，但由于成交乏量，反弹态势并不强劲，在周四凌晨美联储会议结果前市场仍维持观望。(完)