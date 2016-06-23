台湾美元/人民币期权27日上路 四家本地机构负责造市

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透台北6月23日 - 台湾将于27日(下周一)推出全球首个美元/人民币期货选择权商品，期货交易所周四表示，初期将有四家本地银行与券商担任造市商，中国银行(601988.SS)(3988.HK)台北分行、中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)台北分行则还需评估。
期交所称，四家造市商分别为中国信托银行、永丰银行、凯基证券以及群益期货。这些金融机构应可提供市场充足的流动性，确保美元/人民币期权报价具连续性。
〞(中资行)没做是可以理解的，他们只是分行，资源配置与人力还不够，做了才奇怪。〞期货公会秘书长卢廷劼说。
中国银行台北分行不愿具名的主管则称，期货选择权需要的系统较为复杂，且业务需要母行以及本地主管机关的审批，因此开始先不参与。
〞会尽快加快时间(取得资格)，但没有时间表。〞该主管说。
期交所也积极进行造势活动，昨日即邀请银行金融行销部门(TMU)主管召开业务联系会议，希望银行业者能积极运用此商品避险及交易。
期交所官员指出，根据中央银行统计资料，去年银行店头汇率衍生性商品纯外币交易名目本金交易量达94兆台币，其中店头选择权交易量则达29.6兆，占整体店头市场32%。
官员称，若是银行将部分交易自店头市场转至交易所承作，不需要计入信用风险，对维持银行资本适足率(BIS)将有所帮助。
〞我相信这会是诱因。〞他说。
路透此前已报导，台湾期货交易所将于6月27日推出美元/人民币期货选择权商品，料超越新加坡、香港，成为全球首个提供该服务的交易所。(完)
(记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。