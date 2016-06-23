台湾美元/人民币期权27日上路 四家本地机构负责造市

路透台北6月23日 - 台湾将于27日(下周一)推出全球首个美元/人民币期货选择权商品，期货交易所周四表示，初期将有四家本地银行与券商担任造市商，中国银行(601988.SS)(3988.HK)台北分行、中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)台北分行则还需评估。

期交所称，四家造市商分别为中国信托银行、永丰银行、凯基证券以及群益期货。这些金融机构应可提供市场充足的流动性，确保美元/人民币期权报价具连续性。

〞(中资行)没做是可以理解的，他们只是分行，资源配置与人力还不够，做了才奇怪。〞期货公会秘书长卢廷劼说。

中国银行台北分行不愿具名的主管则称，期货选择权需要的系统较为复杂，且业务需要母行以及本地主管机关的审批，因此开始先不参与。

〞会尽快加快时间(取得资格)，但没有时间表。〞该主管说。

期交所也积极进行造势活动，昨日即邀请银行金融行销部门(TMU)主管召开业务联系会议，希望银行业者能积极运用此商品避险及交易。

期交所官员指出，根据中央银行统计资料，去年银行店头汇率衍生性商品纯外币交易名目本金交易量达94兆台币，其中店头选择权交易量则达29.6兆，占整体店头市场32%。

官员称，若是银行将部分交易自店头市场转至交易所承作，不需要计入信用风险，对维持银行资本适足率(BIS)将有所帮助。

〞我相信这会是诱因。〞他说。

路透此前已报导，台湾期货交易所将于6月27日推出美元/人民币期货选择权商品，料超越新加坡、香港，成为全球首个提供该服务的交易所。(完)