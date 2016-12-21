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时事要闻 | 2016年 12月 21日 星期三 10:13 BJT

台湾与西非国家圣多美断交 两岸关系恐陷冰点（更新版）

（新增台湾回应）

路透台北/北京12月21日 - 台湾外交部周三表示，终止与西非国家--圣多美和普林西比外交关系，时值两岸关系敏感时刻，此可能进一步使两岸关系更陷冰点。

台湾外交部长李大维表示，与友邦交往一向本于诚信与互惠原则，在能力范围内尽全力协助友邦发展。但圣国政府因财务缺口过大，台湾无法满足其需求。对圣国如此轻率且不友好之决定及行径，深感遗憾并予以谴责。

中国外交部周三稍早称，针对西非国家圣多美宣布自即日起与台湾断交，中方对此表示赞赏。

“我们注意到圣多美和普林西比政府当地时间20日发表声明，决定同台湾断绝所谓‘外交’关系，中方对此表示赞赏，欢迎圣普回到一个中国原则的正确轨道上来。”中国外交部在声明中称。

本地时间0944，台湾股市.TWII小跌0.18%报9,225.77点。(完)

(记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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