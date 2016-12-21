台湾与西非国家圣多美断交 两岸关系恐陷冰点（更新版）

路透台北/北京12月21日 - 台湾外交部周三表示，终止与西非国家--圣多美和普林西比外交关系，时值两岸关系敏感时刻，此可能进一步使两岸关系更陷冰点。

台湾外交部长李大维表示，与友邦交往一向本于诚信与互惠原则，在能力范围内尽全力协助友邦发展。但圣国政府因财务缺口过大，台湾无法满足其需求。对圣国如此轻率且不友好之决定及行径，深感遗憾并予以谴责。