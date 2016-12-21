台湾与西非国家圣多美断交 两岸关系恐陷冰点（更新版）

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
（新增台湾回应）
路透台北/北京12月21日 - 台湾外交部周三表示，终止与西非国家--圣多美和普林西比外交关系，时值两岸关系敏感时刻，此可能进一步使两岸关系更陷冰点。
台湾外交部长李大维表示，与友邦交往一向本于诚信与互惠原则，在能力范围内尽全力协助友邦发展。但圣国政府因财务缺口过大，台湾无法满足其需求。对圣国如此轻率且不友好之决定及行径，深感遗憾并予以谴责。
中国外交部周三稍早称，针对西非国家圣多美宣布自即日起与台湾断交，中方对此表示赞赏。
“我们注意到圣多美和普林西比政府当地时间20日发表声明，决定同台湾断绝所谓‘外交’关系，中方对此表示赞赏，欢迎圣普回到一个中国原则的正确轨道上来。”中国外交部在声明中称。
本地时间0944，台湾股市.TWII小跌0.18%报9,225.77点。(完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)