台湾证券业布局海外不易 初期大陆仍为重心

图为台北一家券商机构内，一名男子在查看股价信息。 REUTERS/Nicky Loh

* 民营证券商布局海外有难度

* 大陆仍为业者首选

* 台湾新种业务开放更为实际

记者 林妙容

路透台北2月19日 -台湾金融监督管理委员会(金管会)继推动公股银行业相互整并后，周三也同步释出希望台湾证券业者能迈向亚洲区域券商之路。但台湾证券商规模小，海外布局难度高，迈向亚洲的首站仍以大陆为首选。

〞说是布局亚洲，其实业者心里想的还是台湾的本业获利和大陆布局。〞一名熟悉证券业者生态的资深官员说。

台湾证券商在海外设点较为积极的仍是开发金控(2883.TW)旗下凯基证券。凯基证券指出，目前该公司在香港、新加坡、泰国都有100%持有的子公司或转投资公司，布局亚洲的动作也一直持续进行。

其他多数台湾券商则零星有香港分公司，在其他亚洲地区的着墨并不多。

2008年金融海啸以来，台湾证券业历经股市走跌、课徴证所税导致股市交易量不振等打击，令本业收入萎靡。据金管会的统计数据，2013年至11月底为止，台湾证券业的净值报酬率(ROE)为3.91%，远不如银行业同期的约10%。

在获利不佳的情况下，证券业走出海外难度更高。

然而去年台湾和大陆签定的服务贸易协议中，大陆释出允许台湾券商在特定区域中享有持股可达51%，及全牌照开放的优于外资待遇，令台资主要证券商纷纷以与大陆公司合资设立证券公司为近期目标，已释出风声寻得合资伙伴的券商就包括富邦金控(2881.TW)旗下的富邦证券、永丰金控(2890.TW)旗下的永丰金证券，及统一证券(2855.TW)。

台湾以净值计第一及第二的元大金控(2885.TW)旗下元大宝来证券与凯基证券，也都传出鸭子滑水，动作频频。

〞只要服贸过了，和大陆的合资券商设了，这个转投资占净值40%的上限额度也就差不多满了。〞上述官员说。

醉翁之意不在酒，布局亚洲的前哨站非大陆莫属，至于后续亚洲能否陆续布局，也得视大陆业务能否蓬勃开展。

台湾金管会主委曾铭宗周三表示，希望未来三至五年内能有一至两家的台湾证券商能成为亚洲的大型券商，第二季将放宽证券商转投资金融相关事业占净值的上限40%。

两岸服务贸易协议仍在立法院审查中，外界预估今年第一季季底有机会在立法院通过。

**证券商国际业务先于国际据点**

群益金鼎证券总经理赵永飞对路透表示，证券商不是不愿走向国际，而是国际业务的能量及规模尚未达到设立国际据点的门槛。而提高转投资的上限，将给予证券商更大的投资空间。

〞对券商来说，大陆已经是必投(投资)的，但这个门槛没有提高的话，就没有能力再到其他的亚洲地区。〞赵永飞说。

群益金鼎证过去曾在印尼及越南设过据点，但最终因获利不如预期，也以撤出划下句点。

但赵永飞认为现在时空环境已经不同，连缅甸都将要设立交易所，在亚洲的营运空间逐渐有能见度，对金管会的政策乐观其成。

**台湾本业获利也很重要**

不同于台湾银行业迈向亚洲，台湾官方以推动公股整并的方式进行，有主导的能量，台湾证券商多数为民营金控旗下的附属子公司，官股持有的金控旗下券商规模均小，难以成为迈进亚洲的选项。

而且若在台湾的业务获利能力无法改善，也难以培养走向亚洲的实力。

〞事实上很多台湾券商还是着重在台湾的本业。〞一名不愿具名的金融分析师说。

金管会此前祭出现股当冲等政策，改善了台股低量的问题，令证券商的经纪业务获利有所改善，承销业务则有了宝岛债等外币债的进一步发展，但量能尚小，对获利贡献仍待观察；而本周起可申办的国际证券业务(OSU)，则被视为券商今年开展业务的重点之一。

这些在本地的业务才刚起步，对券商来说将是获利来源的新管道之一，相对布局亚洲的陌生市场，掌控度更高。

〞券商对东南亚市场其实是不会贸然前进，还是以本地的新种业务为优先。〞上述分析师说。

他表示，虽然OSU业务的财富管理部分面对来自银行业的强力竞争，但今明两年来说，券商仍愿意增加力道经营，比起高成本设立海外据点，其对本业的获利贡献度将比较明显。

至今年1月份止，台湾前三大净值的证券商分别是--元大宝来证券净值达921亿台币、凯基证券685亿台币及群益金鼎证券约300亿台币。(完)

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。