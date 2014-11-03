台湾寻求自制潜艇 寄望美国技术

路透台北10月31日 - 台湾领导人马英九接受《纽约时报》采访时称，台湾需要引进外来技术来帮助其发展自制潜艇计划。

“我们现在还在跟美国讨论这个问题，”马英九告诉《纽约时报》，并重申台湾致力于建造柴电潜艇，替代四艘已经过于老旧的潜艇，其中两艘是二战时期的产品。

马英九表示，台湾正在努力寻求关键的潜艇制造技术，并在这方面寻求与美国合作。

当被问及台湾是否已经向美国正式提出技术支援的请求时，马英九说：“我想提出正式要求应该是最后一步，应该是在确认技术可以移转的情况下才会提出来。”

台湾政府网站周五夜间发布了马英九接受上述采访的文字内容。

海军分析人士称，潜艇的隐蔽性令其成为一种典型的非对称武器，使得拥有更强大海军力量的潜在对手面临更复杂的战略考量。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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