资金盯紧下一个新机会！--今周刊「老谢开讲」

路透台北8月22日 - (本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月22日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二○一三年的下半年，看起来ＱＥ（量化宽松货币政策）退不退场已成了全球投资市场最重要的焦点与戏码，而且，美国经济基本面很可能与股价的走势背道而驰，像是八月十五日，美国公布申领失业救济金人数创了六年新低，道琼指数却大跌二二五．四七点，美国四大指数皆下挫，美国实体经济改善的任何讯号，都成了股市回档的元素。

这个现象说明了ＱＥ如何退场？已成了今年下半年投资市场的主要变数；但是大家仔细回想，○八年全球金融海啸的核心是美国，联准会主席柏南克在紧急状况下，祭出量化宽松货币政策力挽狂澜，结果美国就用一招印钞票救经济，似乎逐渐扭转了经济困局，美国道琼指数从金融海啸后的六四六九．九五点，拉升到一五六五八．四三点。

**美国重拾资金青睐**

美国道琼指数与标普五百都写下了历史新天价，那斯达克及那斯达克一○○、罗素二○○○、费城半导体指数则创下二○○○年以来高点，美国股市引领全球，更进一步巩固世界经济的领导地位。不过值得注意的是，美股从去年十一月以来的一波多头攻势，已经足足走了十个月，这段期间，道琼指数从一二四七一．四九大涨到一五六五八．四三点，涨幅达二五．六％，标普五百从一三四三．三五涨到一七○九．六七点，那斯达克指数从二八一○．八涨到三六九四．一九点，涨幅更达三一．四％，在全球股市中，已算是独领风骚的强势市场。

不过受到ＱＥ退场的影响，那斯达克指数回挫到三五九八．六五点，道琼指数折返一五○○五．四二点，标普五百回落到一六四五．八四点，费城半导体指数从四九三．二三点折返到四五九．○四点，回档已达六．九三％。ＱＥ的退场变数，会不会成为美股强力上涨第五年较大的变数，这是下半年全球投资市场第一个值得观察的焦点。

美国ＱＥ的退场会从联准会减少买债的规模开始，最显着的是，柏南克从五月二十二日预告ＱＥ可能转向后，美国十年期公债殖利率持续走高到二．八二五％，三十年期殖利率走扬到三．八四七％，公债殖利率上扬，也造成债市大多头的市场随之转向。从五月以来，柏南克的心战喊话造成两个效应，一是让滞留在债市的资金跑出来，债市由多转空。

第二个较大冲击是新兴市场。过去十年来，新兴市场几乎就是投资的显学，尤其金砖四国几乎就是全球热钱最重要的归宿；但是今年这个荣景不再，相对于美国股市频创历史新高，欧洲成熟市场的德国、英国也迭创历史新天价，巴西股市上半年却下跌二一．六四％，俄罗斯也跌落一六．四七％，中国的上证指数下滑一二．七八％，印度股市上半年只小跌○．一五九％。进入下半年，金砖四国股市依然弱势。

**金砖四国盛宴结束**

美国投资银行高盛及摩根士丹利今年都有大动作，最明显的是○一年成功包装「BRICs」（金砖四国）的高盛，正式宣告金砖四国的盛宴已经结束。

高盛很清楚地告诉投资人未来机会在美国，高盛并且点出未来八大技术颠覆产业的趋势，这八大产业包括大家熟悉的３Ｄ列印、ＬＥＤ照明、巨量资讯、云端运算软体服务，以及电子香菸、癌症免疫疗法、资本市场创新、再保险市场受冲击，很清楚看出高盛的全球战略已在转移。

除了高盛、摩根士丹利也强烈告诉全球投资人，每十年投资市场都会出现一个大转机，一九七○年代美国尼克森总统废除金本位，导致金价从每盎司三十四美元强力上涨到八七三美元，是七○年代投资主调；到了八○年代，日本的日经指数从六千多点狂涨到三八九五七点是新的投资主题；到了九○年代，美国进入十倍速的科技网路奔驰；近十年则是金砖四国崛起。现在摩根士丹利也正式向全球投资人昭告：金砖四国光芒渐淡，昔日荣景已不复存在。

高盛与摩根士丹利接连示警，一定会对钱往新兴市场造成重大影响，过去十年金砖四国钱满为患，中国单是ＦＤＩ（外国直接投资）每年都超过八百亿美元，巴西一度奋力赶热钱，但如今都面临热钱撤离的挑战。以巴西为例，巴西股市在○八年曾写下七三九二○．三八点的天价，金融海啸后跌到二九四三五．一一点，一○年反弹最高来到七三一○三．二八点，此后一路向下修正调整，七月一度跌到四四一○七．○六点，频频探底，除了股市下挫，巴西的里拉从一．五二兑一美元狂贬到二．三九一，成了最标准的股汇双跌市场。

印度的卢比近两年跌不停，从四十八．五二一兑一美元，最近狂贬到六十二．五一，而印度股市在金砖四国中，原本最强势，但八月十六日却出现七六九．四一点的重挫，印度的财政陷困局，出口也衰退，十六日股市的长黑，很可能是经济调整恶兆的开端；而中国的经济从保八弃守，已代表昔日高成长暂告一段落，接下来上场的是习李政权开始收拾胡温时代留下的烂摊子，从反贪、禁奢一连串打击贪污腐败行动，奔驰了三十年的中国经济列车可能暂时放慢脚步，这从中国上证股市在○八年从六一二四下修到今年最低跌到一八四九．六五点就可以看出端倪。

新兴市场成长的脚步趋缓，首当其冲的是过去靠固定资产投资开启经济高成长之钥的这把钥匙也困住了，最明显的是商品价格直直落，作为生产制造用的硬商品普遍回跌三到四成，镍价更是直接跌七成，软商品也在下跌之列，原物料出现全面的跌势。

**大户倒货加重黄金跌势**

这其中在投资市场最醒目的是连续上涨十二年的黄金，今年出现反转急跌走势，金价在一一年九月其实已见顶，但是，这两年每盎司都在一五二五美元以上的高档震荡，一直到四月十二及十三日两天出现显着的反转走势，在这两个交易日当中，金价狂跌约二百美元，金价第一波跌到一三二一．五美元，再反弹到一四八七．二美元，又出现另一波跌势，其间虽有中国大妈进场狂扫三百公吨黄金的消息刺激，但是金价仍在六月二十八日跌到一一七九．四美元，才出现显着的反弹。

金价在第二季出现狂杀，谜底终于揭晓，原来是黄金死多头鲍尔森认赔杀出，美国证监会公布今年第二季大户进出动态，发现黄金最后的死多头鲍尔森也出场了。鲍尔森管理的基金出现自一一年第四季以来首度减持ＳＰＤＲ黄金信托基金，按季来算，鲍尔森从原有的二一八○万股减持到一○二○万股，持股的总值剩十二．二亿美元，远低于首季的三十四亿美元；此外，鲍尔森也全数出清金矿股Barrick Gold的多头部位。

除了鲍尔森认赔出场外，今年率先卖掉黄金的投机大师索罗斯也出清了手上仅有的五三．一万股黄金ＳＰＤＲ部位，另外，Third Point的创办人Daniel Loeb也出清了十三万股的黄金ＳＰＤＲ，ＳＰＤＲ黄金信托的持仓量在第二季减少二一％剩九六八．三公吨的新低，这一季全球黄金ＥＴＦ也出现一八三一亿美元的资金净流出，不过这也可能是黄金短线触底的讯号。

今年以来，原物料下跌，冲击原物料生产国的币值，巴西里拉跌幅颇重，俄罗斯卢布也下跌，但最令投资人印象深刻的是澳币、纽币、南非币，其中又以涨势长达十年的澳币今年变化最大，二○○○年左右，澳币兑美元是从○．四七七六起涨，澳币最高见到一．一○八一，也就是说，澳币原本只有美元的一半价钱，后来涨到比美元还贵；但今年四月起，澳币出现显着的大转折，澳币从一．○五八出现急遽反转，最低出现○．八八四的新低价。

以目前情况来看，澳洲经济已直接与中国经济产生连结，澳洲生产的贵金属原物料最大出口国就是中国，一旦中国经济成长趋缓，澳洲经济必然大受冲击，今年澳洲连番降息，目前已出现二．七五％的新低，更加速澳币的跌势。

除了美国崛起、新兴市场调整及原物料行情走低外，今年上半年股价表现抢眼的日本股市，进入下半年也出现涨多调整的迹象，从去年九月以来，安倍祭出的三支箭，最强力的冲击是日圆贬值，日圆从七十七．一六狂贬到一○三．七二，也造成日经指数从八四八八．一四大涨到一五九四二．六点，今年上半年日经指数大涨三一．六七％，在全球股市中名列前茅。

但是今年下半年，日圆从一○三．七二回升到一百日圆以内，日经指数开始与日圆连动，日圆贬、股价涨，日圆升、股价跌，这是标准的资金行情。事实上，安倍三支箭，在日圆贬值下，日本企业最强烈感受日圆贬值的正面效益，今年四到六月的一四年第一季财报资料，日本企业盈利成长九四％，这个数字比市场预期高出很多，也比美国标普五百的二．八％高出很多。

**日本回归基本面考验**

不过安倍的挑战在日本民间消费，及尾大不掉的贸易赤字，今年四至六月占日本ＧＤＰ（国内生产毛额）六成的个人消费成长缓慢，六月出现○．四％的衰退，比市场预期的上升一．二％逊色很多；而六月日本贸易赤字仍高达十八亿美元，看得出核灾冲击，日本进口能源居高不下。在这种情况下，日本利用贬值救经济，看起来对日本企业很有效，但是对民间消费带来的效益不大，这也造成日股进入调整，本来安倍希望自民党掌控参议院后，日本经济加速前进，但参院改选以来，日经指数反而下挫约七％，显然安倍的三支箭未来仍有长路要走。

倒是一一年掀起全球恐慌的欧债危机最大压力似乎已解除，最近欧猪国家债券殖利率已走低，股价都显着上涨，今年以来，除了德国与英国股市写下历史新高之外，法国股市也距历史新高不远，最近义大利、希腊、西班牙股市都走高，爱尔兰股市更是创下四二八五．○一点的新高，今年以来上涨二六．七％，表现出类拔萃。

从这个情况来看，欧洲危机进一步恶化机率不大，但是欧洲也难有惊人的大进展，可能用时间慢慢化解欧盟国家长期存在的问题；但是对于有竞争力的大国，例如德国则有奋发向上的机会，德国、法国、瑞士状况都不差。

从全球金融来看，涨多的市场休息，资金不断在寻找新市场与新标的，这一阵子全球网路股崛起，就意味着下一个市场新方向，下一步ＱＥ的变化会是一个焦点，原则上，这只是改变过去以来的货币政策，对市场来说则是全球将从资金行情转化为景气行情，个别国家、个别产业都将进入基本面调整的阶段。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(记者 董永年)

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