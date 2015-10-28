台湾TFCC允许黑石集团于潜在股权收购前审查账簿--消息人士

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透台北10月28日 - 据两位直接了解情况的消息人士称，台北101运营方--台北金融大楼公司(TFCC)已允许美国私募股权公司--黑石集团(BX.N)审查其财务账簿，为黑石集团对其的潜在股权收购提供便利。
TFCC今日上午召开董事会会议。据其中一位直接参与决定的消息人士称，在“基于保密和隐私考虑实现程序保障”的前提下，允许黑石集团审查本公司财务账簿。
这项决定为黑石以最高达7亿美元价格收购TFCC的37.17%股权铺平了道路。这也将是黑石在台湾的第一项投资。
TFCC预计将于当日稍晚发布媒体声明。
两名知情消息人士称，黑石集团向台湾政府承诺投资台北101资金不会包含中资。(完)
(编译 刘秀红/陈宗琦；审校 王洋)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。