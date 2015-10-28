台湾TFCC允许黑石集团于潜在股权收购前审查账簿--消息人士

路透台北10月28日 - 据两位直接了解情况的消息人士称，台北101运营方--台北金融大楼公司(TFCC)已允许美国私募股权公司--黑石集团(BX.N)审查其财务账簿，为黑石集团对其的潜在股权收购提供便利。

TFCC今日上午召开董事会会议。据其中一位直接参与决定的消息人士称，在“基于保密和隐私考虑实现程序保障”的前提下，允许黑石集团审查本公司财务账簿。

这项决定为黑石以最高达7亿美元价格收购TFCC的37.17%股权铺平了道路。这也将是黑石在台湾的第一项投资。

TFCC预计将于当日稍晚发布媒体声明。

两名知情消息人士称，黑石集团向台湾政府承诺投资台北101资金不会包含中资。(完)