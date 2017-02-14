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时事要闻 | 2017年 2月 14日 星期二 09:14 BJT

台湾一台游览车发生侧翻致32人死亡 车上大多是本地旅客

路透台北2月14日 - 台湾行政院表示，一台载了44人的游览车周一稍晚在台北附近的高速公路上侧翻发生翻覆事故，已有32人死亡，12人送医。车上大多数是本地旅客。

本地媒体称此为1986年后最严重死伤人数的交通事故。此事亦突显旅游安全恐有再进一步加强必要。

内政部亦已成立事中央灾害应变中心，未来移由交通部运作，并与台北市政府、内政部和警政署、卫福部等密切联系保办理相关事宜。目前伤者也送往北市附近医院进行治疗。(完)

(记者 高洁如; 审校 林高丽)

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