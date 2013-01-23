台湾提高陆客赴台上限至每日五千人

路透台北1月23日 - 台湾交通部观光局周二稍晚表示,研议提高大陆观光团总量朝每日配额4,000人次调至5,000人,并落实控制尖峰旅客量.

2012年来台陆客总数已达258万人次,其中团客突破178万,大幅成长46%.观光局经与内政部移民署协调达成调高陆客团总量之共识,将透过落实尖峰管理,让尖峰旅客量可移转至离峰期间来台,平衡离尖峰落差,将旅游淡季炒旺.

观光局本次研议方案除了将陆客来台团客每日上限由4,000增为5,000人以外,自由行的每日上限也由1,000增为2,000人;另外移民署每可核发7,300人次签证,并将控制来台旅游尖峰的客量,也会优先发予优质团签证.

观光局表示,为鼓励业者更新陆客来台旅游产品内涵,提供高档次之团膳、住宿、交通等服务接待,以及具备特色行程之团体,将优先核发入台证,希以此方式来扭转目前陆客来台市场生态,让旅行业拥有更好的经营环境与获利空间.(完)

(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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