台湾客运列车爆炸事件导致25人受伤 已排除恐怖攻击可能

韩国检方推迟至周一再决定是否逮捕三星副会长李在镕

路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。