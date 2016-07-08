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时事要闻 | 2016年 7月 8日 星期五 13:11 BJT

台湾客运列车爆炸事件导致25人受伤 已排除恐怖攻击可能

路透台北7月8日 - 一名警官周五表示，在台湾客运列车上导致25人受伤的疑似管型爆炸物是一个自制爆炸装置，不太可能与恐怖活动有关。

此次爆炸事件发生在周四晚间，当时列车即将进入台北市松山车站。台湾行政院长林全在电视讲话中斥之为恶意行为。

台湾铁路警察局台北分局长王宝章在记者会上称，初步调查已排除恐袭可能，并表示没有人声称对袭击事件负责，也没有证据支持此为恐怖攻击的论点。

当局正在追查多位嫌疑人，其中一人身穿黑衣，40岁左右。王宝章称，有目击者在爆炸发生几分钟前看到此人。(完)

(编译 徐文焰；审校 张明钧)

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