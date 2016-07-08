台湾客运列车爆炸事件导致25人受伤 已排除恐怖攻击可能

韩国检方推迟至周一再决定是否逮捕三星副会长李在镕
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。
路透台北7月8日 - 一名警官周五表示，在台湾客运列车上导致25人受伤的疑似管型爆炸物是一个自制爆炸装置，不太可能与恐怖活动有关。
此次爆炸事件发生在周四晚间，当时列车即将进入台北市松山车站。台湾行政院长林全在电视讲话中斥之为恶意行为。
台湾铁路警察局台北分局长王宝章在记者会上称，初步调查已排除恐袭可能，并表示没有人声称对袭击事件负责，也没有证据支持此为恐怖攻击的论点。
当局正在追查多位嫌疑人，其中一人身穿黑衣，40岁左右。王宝章称，有目击者在爆炸发生几分钟前看到此人。(完)
(编译 徐文焰；审校 张明钧)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。