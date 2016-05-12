焦点：台湾新总统上任在即 海峡两岸对旅游业打口水战

路透北京/台北5月12日 - 自从台湾民进党在今年1月总统大选中胜出以来，中国大陆和台湾争吵的话题又多了一个旅游业，争论哪一方应对大陆赴台游客数量下降负责。

中国政府不喜欢5月20日即将上任的蔡英文及其所在的民进党，对此也从来不加掩饰。

近期涉嫌两岸电信诈骗案的台湾公民在肯尼亚被拘捕后遣送大陆，台湾指这实际是在绑架；台湾在世界卫生组织(WHO)的观察员身份遭受质疑，也让台湾感到愤怒。

而现在赴台大陆游客量又成为争论的焦点。去年游客数量为420万人次。

根据台湾旅游局的数据，3月份赴台大陆游客数量较前月下降10%至363,878人次。

这仍要高于上年同期，但包括接送旅游团的巴士公司在内的游客服务机构都表示，他们已经感到了压力。

“去年这个时候，中国游客每月使用约4,000辆游览车，但今年只有2,800辆，”台湾游览车客运商业同业公会全国联合会理事长鲁孝亚表示。

“中国把游客作为与台湾新一届政府谈判的筹码，”他补充说。

如果蔡英文下周的就职演说让北京方面不满，很多人担心中国可能真的通过控制游客数量向台湾施压。

“这种政治干预的结果只会是伤害两岸民众的感情，”台湾新政府行政院准发言人童振源称。

旅游观光业感到紧张不安。

“每个人都在关注中国将对蔡英文就职演说作何反应，”台湾第二大航空公司--长荣航空(2618.TW)的副总经理柯金成说。

有两家旅行社代理称，自从台湾大选后，他们已经被告知要限制赴台游客数量。

“国家旅游局在2月和3月要求我们削减赴台旅游人数，”厦门的一位代理向路透表示。

“从厦门出发的赴台旅游人数大幅下降，降幅超过50%，”这位姓陈的代理说。

广东省一位姓邝的代理说，大陆人“依然对台湾很着迷”，但政府削减了可赴台观光的旅客人数。

北京一位熟悉大陆赴台旅游政策的消息人士说，包括河南在内的部分省份存在技术问题，河南省的入台许可证申请表已用完。

国务院台湾事务办公室未回复置评请求，中国国家旅游局的相关办公室也拒绝置评。

大陆官方媒体将此归咎于台湾。

中国《人民日报》本周表示，配额限制在一定程度上导致陆客赴台旅游人数下降。(完)