苏迪勒台风造成台湾六人丧生 农损逾2.9亿台币

路透台北8月10日 - 中度台风“苏迪勒”(SOUDELOR)上周侵袭台湾，根据消防署至周日为止的资料，苏迪勒台风共造成六人丧生及四人失踪；此外台风也已造成农林渔牧业等损失估计逾2.9亿台币。

根据消防署至周日中午的资料显示，苏迪勒台风还造成包括土石流灾情，至周日为止还有近5,000户的停水、停电事件和建物毁损。

而农委会的资料也显示，在农业等受损的情况中，以花莲县为最严重共达逾8,700万台币，桃园市逾4,000万台币次之。

台湾中央气象局亦已于周日(9日)8时30分解除了苏迪勒的台风警报。

台湾主计总处此前公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.66%，是连续第七个月下跌。主计总处并表示，可能下修今年全年的消费者物价指数预估。(完)

(记者 高洁如; 审校 张喜良)

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