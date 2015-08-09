苏迪勒台风造成台湾六人丧生 农损逾2.9亿台币

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透台北8月10日 - 中度台风“苏迪勒”(SOUDELOR)上周侵袭台湾，根据消防署至周日为止的资料，苏迪勒台风共造成六人丧生及四人失踪；此外台风也已造成农林渔牧业等损失估计逾2.9亿台币。
根据消防署至周日中午的资料显示，苏迪勒台风还造成包括土石流灾情，至周日为止还有近5,000户的停水、停电事件和建物毁损。
而农委会的资料也显示，在农业等受损的情况中，以花莲县为最严重共达逾8,700万台币，桃园市逾4,000万台币次之。
台湾中央气象局亦已于周日(9日)8时30分解除了苏迪勒的台风警报。
台湾主计总处此前公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.66%，是连续第七个月下跌。主计总处并表示，可能下修今年全年的消费者物价指数预估。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。