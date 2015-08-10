苏迪勒台风在台湾造成七人丧生 农损逾6.3亿台币（更新版）

(更新伤亡及农损统计)

路透台北8月10日 - 中度台风“苏迪勒”(SOUDELOR)上周侵袭台湾，根据消防署周一最新资料，苏迪勒台风已造成七人丧生及五人失踪，逾400人受伤；此外台风也已造成农林渔牧业等损失续攀升逾6.3亿台币。

根据消防署资料，苏迪勒台风本次侵袭台湾也造成包括土石流灾情，至周一上午统计为止还有逾6,200户停水、停电事件和建物毁损，目前已由地方政府处理。

而农委会最资料也显示，在农业等受损的情况中，以花莲县为最严重共达逾1.34亿台币，台南市逾1.24亿台币次之，高雄市则损失7,913万台币。其中受损农作物为香蕉、文旦柚、番石榴等。

台湾中央气象局亦已于周日(9日)8时30分解除了苏迪勒的台风警报。

台湾主计总处此前公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.66%，是连续第七个月下跌。主计总处并表示，可能下修今年全年的消费者物价指数预估。(完)

(记者 高洁如; 审校 张喜良/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。