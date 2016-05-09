统一企业中国以近13亿元人民币悉数出售所持今麦郎饮品股权

路透香港5月9日 - 台资方便面及饮料生产商--统一企业中国(0220.HK)周一宣布，将以总代价约12.91亿元人民币，悉数出售其所持今麦郎饮品的47.83%已发行股本，预期将录得账面收益约2.66亿元。

公司的声明称，买方Consistent Returns Pte. Ltd.为新加坡注册成立的公司，为独立于公司及关连人士的第三方，主要从事投资控股业务。

统一企业中国表示，出售所得将用作一般营运资金用途，而这次变现其于今麦郎饮品的投资的良机，亦将为公司带来正数现金流量。

今麦郎饮品在2006年成立，旗下主要产品包括深层泉水、茶饮料、维生素饮料、果汁等。其2015年度除税后纯利为1.81亿元，同比下跌11.6%。（完）

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