统一企业中国以近13亿元人民币悉数出售所持今麦郎饮品股权

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月9日 - 台资方便面及饮料生产商--统一企业中国(0220.HK)周一宣布，将以总代价约12.91亿元人民币，悉数出售其所持今麦郎饮品的47.83%已发行股本，预期将录得账面收益约2.66亿元。
公司的声明称，买方Consistent Returns Pte. Ltd.为新加坡注册成立的公司，为独立于公司及关连人士的第三方，主要从事投资控股业务。
统一企业中国表示，出售所得将用作一般营运资金用途，而这次变现其于今麦郎饮品的投资的良机，亦将为公司带来正数现金流量。
今麦郎饮品在2006年成立，旗下主要产品包括深层泉水、茶饮料、维生素饮料、果汁等。其2015年度除税后纯利为1.81亿元，同比下跌11.6%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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