电动车的新里程碑--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月16日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)电动车制造商Tesla一直是业界喜欢嘲弄的对象。该公司执行长穆斯克以矽谷救世主自居，居然敢在成熟的汽车产业里成立新公司，毕竟几十年来，从来没有成功的先例。Tesla在二○○九年推出第一款跑车Tesla Roadster，要价十万九千美元；同年，取得美国政府四亿六千五百万美元的低利贷款，这也成为保守派批评的焦点。

路透StarMine资料显示，在其追踪的四千二百档个股中，Tesla比其他九八％股票更常被投资人放空。现在看来，穆斯克反而成了最后赢家。五月九日，Tesla公布财报，首度获利一一二○万美元，股价应声大涨；目前市值八十亿美元，比拥有一一三年历史的义大利飞雅特还高。

此外，Tesla另一款价格较低的轿车Model S，获得美国Consumer Report（消费者年度调查报告）高达九十九分的评分，满分是一百分。这款车的销售量超过预期，且成为最近富豪和科技专家必备的车款。

然而最有趣的，莫过于Tesla多角度的营运模式了。明年，宾士（Mercedes）将推出一款B-Class Electric Drive斜背式电动车，充饱电后可行驶一一五英里，比其他电动车要远得多；像Nissan Leaf只能跑约八十英里。

B-Class能在行驶里程上有所突破，要归功于Tesla。Tesla协助打造B-Class电动车的引擎、电子系统以及最重要的电池；最近他们也与丰田合作打造RAV4 EV，这款电动休旅车每次充完电可跑超过一百英里，不过Tesla最便宜的Model S每次充完电则可跑二○八英里。

Tesla愿意将电池技术授权给竞争对手，显然穆斯克了解到，如果有一个共同平台，会让电动车产业更受惠。电池等于是电动车领域的半导体，是决定产品表现的重要零件；就好像手机的处理器决定手机的好坏一样，电动车的行驶里程数是由电池能源密度所决定。Tesla的电池技术是业界最佳，单位能量也比第二名高出二○％至三○％。

Tesla似乎打破了汽车业的窠臼，大型车厂被迫向竞争对手取得关键技术的授权，而这项新技术却又与自身既有的产品竞争；就像英特尔面临ＡＲＭ架构微处理器的挑战一样。事实上，也与大型主机、小型电脑，乃至目前个人电脑产业的毁灭性创造过程一样。

再者，Tesla可能会更进一步延伸，就像英特尔提供一个共同平台，降低新参与者进入产业的门槛。英特尔四八六微处理器打开台湾个人电脑业的大门，但自个人电脑式微后，台湾迫切需要培养一个大型产业，Tesla的电动车和电池架构，是否也可以让台湾大步跨进电动车领域？

此外，在ＥＣＦＡ（两岸经济合作协议）架构下，政府也可以努力争取台湾电动车免关税出口到中国。这么看来，台湾是否该考虑和Tesla合资，成立一家崭新的电动车公司呢？(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 张喜良)

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