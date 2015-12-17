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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 17:28 BJT

中国称不会与参与对台军售的美国企业开展合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月17日 - 中国外交部周四称，中国政府和企业不会与参与对台军售的美国企业开展合作。

美国政府周三正式通知国会总额约18.3亿美元的对台军售，包括两艘护卫舰、反坦克导弹和两栖突击车等装备。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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