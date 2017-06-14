台湾企业访美团今日出发 规模为三年最大响应投资美国

路透台北6月14日 - 台湾经济部国贸局周三表示，民间企业主导的〞2017台湾企业领袖访美团〞将于今日出发，本次共计84家企业、140位代表出席，是三年来最大规模。

1月上任的美国新总统特朗普强势呼吁本地及国际资金投资美国，以创造更多美国民众的就业机会，亦已有多家国际大厂响应。

经济部国贸局表示，本次访美团除了参加〞选择美国投资高峰会(SelectUSA Investment Summit)外，还将赴访休士顿及旧金山，考察当地合作机会与投资环境，并协助业者掌握川普政策下的市场机会，并为台美产业链结铺建新契机。

经济部表示，美国是全球创新科技的领头羊，也是台湾最重要的技术来源及第三大出口市场，企业透过对美投资，可以强化创新连结，有助产业升级、转型，融入美国在地价值链。

经济部称，访美团成员涵盖石化、钢铁、电子资通讯、生技、机械、航太及工程等产业。

全球重要的代工大厂--鸿海(2317.TW)赴美投资建厂一案定于今年下半年动工。公司在回复路透的查询邮件中称，其正与​​​​美国各级政府官员讨论在美投资计划，所有协商讨论完成后会正式公告。(完)