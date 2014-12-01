背景资料：台湾2014年六大直辖市及地方县市长选举结果一览

巴西总统特梅尔称遭调查的内阁部长可能辞职
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透台北12月1日 - 台湾周六举办有史来规模最大的地方县市长的选举，国民党在本次选举中遭到重大挫败，六大直辖市长的选举中，由四席大减为一席，而民进党则囊括了四席直辖市长，其余一席为无党籍取得。
至于全台湾的22席县市长选举中，国民党仅保住六席，民进党达到13席，无党籍则达三席。根据中央选举委员会最后资料，本次台湾所有直辖市长/县市长选举中，民进党的得票率47.55%(前次五大直辖市选举时为49.87%)；国民党是40.70%(前次五大直辖市选举时为44.54%)。
以下为选举结果相关资料：
选区 胜选人 胜选得票率 主要对手得票率 2010年胜选者得票率
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台北市 柯文哲 57.16% 连胜文(40.82%)-R 郝龙斌(国)(55.65%)
新北市 朱立伦 50.06% 游锡堃(48.78%) 朱立伦(国)(52.61%)
*桃园市 郑文灿 51.00%-R 吴志扬(47.97%)-R 吴志扬(国)(52.22%)
台中市 林佳龙 57.06% 胡志强(42.94%) 胡志强(国)(51.12%)
台南市 赖清德 72.90% 黄秀霜(27.10%) 赖清德(民)(60.41%)
高雄市 陈菊 68.09% 杨秋兴(30.89%) 陈菊(民)(52.80%)
*注：桃园县为升格直辖市后首次市长选举。其资料为2009年12月选举结果。(完)
资料来源:台湾中央选举委员会网站(here)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。