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时事要闻 | 2014年 12月 1日 星期一 10:10 BJT

背景资料：台湾2014年六大直辖市及地方县市长选举结果一览

路透台北12月1日 - 台湾周六举办有史来规模最大的地方县市长的选举，国民党在本次选举中遭到重大挫败，六大直辖市长的选举中，由四席大减为一席，而民进党则囊括了四席直辖市长，其余一席为无党籍取得。

至于全台湾的22席县市长选举中，国民党仅保住六席，民进党达到13席，无党籍则达三席。根据中央选举委员会最后资料，本次台湾所有直辖市长/县市长选举中，民进党的得票率47.55%(前次五大直辖市选举时为49.87%)；国民党是40.70%(前次五大直辖市选举时为44.54%)。

以下为选举结果相关资料：

选区 胜选人 胜选得票率 主要对手得票率 2010年胜选者得票率

============================================================================

台北市 柯文哲 57.16% 连胜文(40.82%)-R 郝龙斌(国)(55.65%)

新北市 朱立伦 50.06% 游锡堃(48.78%) 朱立伦(国)(52.61%)

*桃园市 郑文灿 51.00%-R 吴志扬(47.97%)-R 吴志扬(国)(52.22%)

台中市 林佳龙 57.06% 胡志强(42.94%) 胡志强(国)(51.12%)

台南市 赖清德 72.90% 黄秀霜(27.10%) 赖清德(民)(60.41%)

高雄市 陈菊 68.09% 杨秋兴(30.89%) 陈菊(民)(52.80%)

*注：桃园县为升格直辖市后首次市长选举。其资料为2009年12月选举结果。(完)

资料来源:台湾中央选举委员会网站(here)

(记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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