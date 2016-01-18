（修正）综述：台湾民进党完全执政 蔡英文称将建立可持续两岸关系

（修饰标题）

记者 董永年

路透台北1月16日 - 台湾民进党周六于总统及国会选举取得亮眼成绩，达到完全执政目标。国民党延续2014年底地方选举溃败之势，拱手交出中央执政权。蔡英文成为台湾首位女总统。

台湾国会政治版图重行划分，与选前预测相符，除民进党取代国民党成为立法院第一大党外，甫于2015年成立的新兴政党--〞时代力量〞，也跨过5%的政党票门槛，成为次于亲民党的第四政党。

〞四年前，我说拼了命也要将各位的泪水转为笑容，我做到了。〞蔡英文在胜选后对群众说。

蔡英文并在中外记者会中表示，政党之间除了竞争，当然也可以合作。在新国会就职，到新政府上任之间的过渡期间，民进党会依循宪政体制和现在的政府保持密切的沟通、协调，协助政府维持交接过程中的政局稳定、和正常运作。

蔡英文表示，会尽快和主要政党，共同来共商国是的机制，也希望藉由这个国是的共商机制，能够经常就重大政策交换意见，让台湾摆脱政治恶斗的旧思维，迎接新政治的来临。

代表中国国民党的朱立伦，则在宣布2016年总统大选败选后，辞去党主席职务。

朱立伦在竞选总部前对群众表示，国民党要深自反省，要倾听选票透露的所有讯息，要扮演好监督反对党的角色。

朱立伦认为，国民党惨败是台湾人民的选择，也是台湾人民对民进党蔡英文主席的付托，希望她能带领台湾走向更幸福美好的未来。

**两岸关系**

针对各方关注的两岸未来走向。蔡英文在记者会中表示，将会建立具有一致性、可预测性、可持续的两岸关系。

蔡英文指出，在5月20日就任后，将会依循宪政体制、两岸互动协商的成果，以及民主原则与普遍的民意，做为两岸关系的基础。也会秉持超越党派的立场，遵循台湾最大的民意与共识，致力维持海峡两岸和平的局势。

蔡英文强调，两岸都有责任尽最大的努力寻求一个对等、尊严，彼此都能够接受的互动之道，确保没有挑衅、意外，今天选举的结果，是台湾民意的展现，是2,300万人的共同坚持，台湾的国际空间必须被尊重，任何的打压，都会破坏两岸的稳定。

蔡英文表示，这两天有一个新闻撼动了台湾社会。有一位在韩国发展的台湾艺人，一个16岁的女生，因为拿着中华民国国旗的画面，而遭到打压。这件事，引起了不分党派的台湾人民普遍的不满。

〞这件事将会永远提醒我，团结这个国家、壮大这个国家，并且一致对外。〞她说。

**黄安变相助选**

蔡英文口中撼动台湾的新闻--〞周子瑜事件〞，在本次总统大选意外成为众所瞩目的焦点，更有人认为，这更催化了民众坚定支持绿营的决心。

韩国女团台湾成员周子瑜遭到长年在中国发展的台湾艺人黄安举发为台独。周子瑜的经纪公司JYP随后决定全面取消她在大陆的演出，并公开道歉。

说话一向直白的台北市长柯文哲就表示，此事对国民党有另一波杀伤力。〞催票效果会比军宅(国民党副总统候选人王如玄炒作军宅争议)还大。〞

财信传媒董事长谢金河发表评论称，〞周子瑜事件〞对政局发展带来重大催化效果。一直以来，国民党领导人都告诉大家，两岸要在〞九二共识〞下〞一中各表〞。但事实上所谓〞一中各表〞，中华民国根本没得表，〞九二共识〞只有一中原则。

谢金河认为，台独遭到无限上纲，对两岸交流留下非常不好的未来。

〞一个黄安就可以让两岸发展倒退好几歩，这实在不是两岸人民之福。〞他说。

对此，大陆国务院台湾事务办公室以答记者问方式证实就此与行政院大陆委员会有过沟通。国台办表示，台湾有些政治势力利用两岸民间交往中的个别事件，挑拨两岸民众感情，两岸同胞要高度警惕。

根据中央选举委员会资料，此次角逐区域及原住民立委者合计有377人，而在不分区部份则是共18个政党合计推出179位候选人。本次应选席次为113席，包括73席区域立委、34席不分区立委及6席原住民立委。全体当选立委将于2月1日宣誓就任。(完)