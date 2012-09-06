半年报透露的讯息--两岸三地半年报的一些端倪--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月6日出版的当期「老谢开讲」专栏)

股市投资人用来检视上市公司营运成绩单的「期中考」--半年报，已正式揭露完毕。两岸三地的股市都因为半年报产生了一次股价调整机会，业绩超乎预期的公司，股价更上一层楼，业绩表现差劲的企业，股价往下探底。

**鸿海市值重返兆元行列**

给了市场最大惊奇的是鸿海。在公布财报大限的最後一刻，鸿海端出第二季季报，在提列了夏普投资损失四十五亿元的亏损後，鸿海第二季获利仍达一二六．○九亿元，ＥＰＳ（每股税後纯益）达一．○七元，这比市场预期鸿海第二季可能亏损的预期超出很多。鸿海上半年税後净利二七五．三三亿元，ＥＰＳ达二．三四元，业绩超乎预期，使得股价在九月三日开盘即开出涨停板，最後收盘仍大涨五．二元，鸿海一天市值大增六一五亿元，市值重返兆元行列。

鸿海与夏普的苦恋，依旧是市场吸睛的焦点，未来的变化仍充满了变数，从郭台铭董事长大动作、高分贝的喊话来看，双方仍然存在很多歧见。不过从半年报的角度来看，郭董仍有两个心腹大患，一是在香港挂牌的富士康，一是台湾的面板双虎之一奇美电，先谈富士康吧！

富士康在二○○七年一度创下七．二一亿美元的获利新高纪录，那一年也让鸿海创下七七六．九亿元的税後净利新高数字，ＥＰＳ达十二．三五元，而富士康股价也创了二七．七港币新纪录，市值一度逼近二千亿港币。但是这个好景只是昙花一现，○八年富士康只小赚一．二一亿美元，○九年剩三八五九万美元，到了一○年变成亏损二．一八亿美元，这个亏损纪录，让富士康股价跌到三．二港币，富士康也被请出恒生成分股行列。去年富士康转亏为盈，小赚七二八四万美元，但是今年上半年又亏了二．二六亿美元，这一亏，似乎意味了富士康扮演手机代工的角色「大势已去」。

富士康的两大客户--摩托罗拉及诺基亚快速崩坏，造成富士康营运恶化，加上三星官司败诉，进一步打击富士康，今年上半年富士康营收只有二十五亿美元，年衰退一六．四％，净亏损二．二六亿美元，与去年的负一七六四．八万美元，呈现快速恶化现象。鸿海是富士康六九．七四％的单一最大股东，富士康的崩坏冲击鸿海恐不小。

这些年一直与富士康官司缠讼的比亚迪，营运也快速恶化。比亚迪○九年一度写下三十七．九三亿人民币的获利佳绩，此後年年衰退，一○年掉到二十五．二三亿人民币，去年为十三．八四亿人民币，今年上半年只剩下一六二七万人民币，比去年同期大衰九四．一％。今年中期业绩报告给了王传福最大的警告，比亚迪子公司比亚迪电子上半年净利二．六一亿人民币，也出现二一．九三％的衰退纪录，显然以中国为生产基地的手机代工业务，开始出现全面恶化现象。

郭台铭另一个心头大患是奇美电。郭台铭入主奇美电後，今年可能全面去「奇美化」，奇美电可能又改回群创电子。不过，台湾的面板产业恐怕不是改名就能改运，一一年奇美电税前亏损七○一．六二亿元，今年上半年又亏了二三一．九九亿元，单是近一年半来，奇美电的亏损就将近千亿元。

**二兆产业已对台湾经济造成明显影响**

台湾的二兆产业，显然已对台湾经济造成立即且明显的变化。一是ＤＲＡＭ产业已成一片废墟，假如还把力晶算在ＤＲＡＭ阵营，台湾仅存的南亚科、华亚科、力晶、瑞晶四家公司，一一年合计亏损八九二．五七亿元，今年上半年再亏三八五．六七亿元。灾情最严重的是台塑集团，南亚科从○七年到一二年中，总计亏损一四二○．二八亿元，华亚科从○八年到一二年中，合计亏损七二三．四六亿元。台塑集团介入ＤＲＡＭ产业，迄今总计亏掉二一四三．七四亿元，对台塑集团是个重伤害。

ＤＲＡＭ亏损不止，台塑已把华亚科拱手让给美光，下一步很可能当机立断处置南亚科，寻求止血之道。力晶的黄崇仁从○七年以来，迄今合计亏损一一七三．八四亿元，对黄崇仁是个大伤害，为了止血，力晶也把瑞晶的股权让予美光。至此，美光已整合了台湾ＤＲＡＭ产业，台湾正式与ＤＲＡＭ说再见。另一个冲击的产业恐怕是面板，尽管友达李焜耀坚称面板绝不会是ＤＲＡＭ，但考验仍在。

面板从一一年开始出现大亏损，但是彩晶、华映老早已不支。华映从○六年以来累计亏损九一九．二一亿元，对大同林家造成极大伤害，让林蔚山夫妇在ＩＴ产业的布局几乎全面溃散。彩晶转入小尺寸，早已且战且走。面板双虎都在一一年开始赔大钱，其中友达在一一年税前亏六六一．七一亿元，今年上半年又亏二六三．一七亿元，国内四家面板厂在一一年合计亏损一五六二．五四亿元，今年上半年又亏五七六．○七亿元，仍然是血流不止的景象。目前四大面板厂市值约一千五百亿元，负债逾八千亿元，对金融机构，尤其是热中联贷的公股行库是潜在威胁。

台湾的第三个惨业是太阳能。今年上半年，太阳能上下游相关的厂合计亏损逾一五○亿元，比起无锡尚德、江西赛维的巨额亏损，台湾的太阳能厂只能算是小亏，不过威胁正在加深。

台积电介入的茂迪上半年税前亏损三十四．四九亿元，成了国内亏损最多的太阳能厂。台达电加持的旺能，去年亏损二十七．六九亿元，今年上半年又亏九．三七亿元；叶国一投资的益通，去年大赔四○．五三亿元，今年上半年又亏七．○四亿元。其他如新日光去年亏二十八．四六亿元，今年上半年又亏二十二．一七亿元，太阳能厂已呈现全面溃败的现象。

中国最大的太阳能上游厂保利协鑫也公布上半年亏损三．三亿人民币，保利协鑫赔钱，全中国已无赚钱的太阳能公司。保利协鑫在一○年及一一年进入获利爆发期，一○年净利四○．二七亿人民币，一一年净利四十二．七七亿人民币，今年上半年已出现三．三亿人民币的亏损，与去年同期三十五．五亿人民币的净利相去甚远，保利协鑫的股价也从五．七二港币跌到一．一一港币。两岸太阳能产业同鸣悲歌。

**在ＰＣ产业里,中国联想逐渐胜出**

即将加入第四个惨业的ＬＥＤ，目前仍呈现强者恒强、弱者当弱的局面。晶电首季亏五．一五亿元，第二季赚三．七七亿元，亿光第二季获利二．三一亿元，比首季的八二六○万元成长很多。不过新世纪、泰谷、璨圆、宏齐、佰鸿等亏损依旧。台资的真明丽到三月底的会计年度亏损十四．三亿港币，雷士照明、达进精电、佛山照明营运也出现恶化，整体产业有崩坏现象。

不过，在ＰＣ产业里，中国联想逐渐胜出，美国大厂戴尔、ＨＰ却出现败阵的现象，今年ＨＰ出现大亏损，股价已从一○年的五十四．七五美元跌到十六．七七美元；戴尔业绩衰退，股价一年来从十八．三六美元急跌到十．五七美元，与ＰＣ有关的，美国仅剩苹果独撑大局，反而是联想的获利一一年大跃进。

联想到一一年三月底的会计年度净利二．七三亿美元，一二年跃升到四．七三亿美元，一三年首季一．四一亿美元，获利继续跃进。从戴尔、ＨＰ式微、联想崛起，可以看出ＰＣ的下一个版图可能有很大改变，原先为戴尔、ＨＰ代工的台湾ＮＢ代工业者恐怕必须转向。在中国的ＰＣ、ＴＶ代工厂冠捷科技公布半年报营收五十一．二九亿美元，衰退三．二％，净利四四二二万美元，衰退三七％。

在电子周边零组件产业，有台商背景的巨腾，上半年交出净利二．四四亿港币佳绩，比去年同期成长一二○．二％，今年上半年的获利，几乎与去年全年二．五六亿港币旗鼓相当。巨腾在机壳产业有斩获，今年以来股价从○．八七港币大涨到三．五五港币。

另一家原名ＡＡＣ声学科技，後来改名为瑞声科技的声控大厂，因为蓝牙耳机等相关产品获得苹果订单，业绩连续五年大成长。瑞声科技去年净利十．三六亿人民币，今年上半年营收二十五．九亿人民币，净利七．二亿人民币，比去年同期成长四一．四％。瑞声的业绩成长，成了股价最大动力，从海啸後的二．二港币飙升到二十七．七港币，成为在香港挂牌台资背景的企业中，表现最出色的，与台湾的苹果概念股不相上下。反而是台湾的美律原来比瑞声还强，这些年已不敌瑞声。

**食品、通路仍是台湾的强项产业**

台资企业在大中华市场的竞争，最强的仍在食品与通路产业。目前是台资企业市值龙头的旺旺，上半年净利二．三一亿美元，比去年同期成长三八％。蔡衍明的旺旺在中国市场攻城掠地，近五年来的净利，从○七年的一．七六亿美元、○八年二．六二亿美元、○九年三．一二六亿美元、一○年三．五八四亿美元，到一一年的四．一九亿美元，年年保持稳健成长，无怪乎○八年从新加坡转挂香港，股价从二．二港币进逼到十．五港币，将市值推升到一二七○亿港币，成为台资龙头企业。旺旺以米果起家，能累积那麽大的能量实在非同小可。

目前市值第二的康师傅上半年净利二．八四亿美元，成长二四．一八％。康师傅的业绩到一○年达到最巅峰，那一年净利四．七六亿美元，去年衰退到四．一九五亿美元，几乎与旺旺打成平手，今年双方势必有一番激战。受到业绩衰退的影响，康师傅去年股价曾经从二十六港币跌到十七．八四港币，最近再涨到二十三．一港币，慢慢又找到成长轨道。不过统一中国展现更大爆发力。今年上半年统一中控交出五．○五亿人民币佳绩，比去年同期成长一八二％，难怪今年以来股价从四．一港币大涨到八．三四港币，足足涨了一倍，也照亮了台湾统一的股价，写下五十五元新高价。统一上半年净利六十二．三二亿元，ＥＰＳ一．二八元，今年可能再创获利新纪录。

台商在通路产业也有斩获，达芙妮上半年净利四．八二亿港币，比去年成长九．三六％，股价表现平稳。另外众所瞩目的高鑫控股去年全年净利二十亿人民币，今年上半年净利十三．七三亿人民币，比去年同期成长七五．一％，ＥＰＳ○．一四人民币，这个获利大跃进，也帮助润泰全球上半年赚进十八．二一亿元，润泰全球赚到十六．一八亿元，食品通路仍是台湾的强项产业。(完)

--整理 董永年; 审校 黄凯

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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