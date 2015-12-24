美国升息的蝴蝶效应不可轻忽--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月24日出版的当期「老谢开讲」专栏)

行政院前院长、总统府资政陈冲最近出席一场金融研讨会，被问到如何看二○一六年经济，陈冲表示，这是最难预测的一年。他认为，美国升息、欧洲QE（量化宽松货币政策）及油价波动，是决定一六年全球经济的三大主轴，而这其中最大的关键因素，一定是美国升息。

**股市、房市，下跌机率大增**

十二月十六日，美国联准会正式宣布升息，联邦基金利率上调○．二五％，从○至○．二五％调升到○．二五至○．五％，对全球金融市场的影响恐怕非同小可。

联准会主席叶伦女士的升息动作，也引来学界不同面向的评价，最具代表性的是曾应《今周刊》之邀来台演讲的诺贝尔经济学奖得主席勒（Robert Schiller），他说：「历史上从未发生零利率那么久的状况，因此没有人能预料，一旦升息会发生什么事！」他认为，危机发生的机率一定存在，零利率告终，一定会引发资产价格「重新定价」，股市和房市下跌风险升高。

同样也是诺贝尔经济学奖得主的克鲁曼，则批评联准会升息时机不够成熟。他认为，现在升息可能使经济面的好消息从此终结，这比通膨温和上升的后果更严重，因为不确定联准会一旦犯下错误之后，是否还能补救？末日博士鲁比尼也说：「如果更审慎一些，将升息时机延后，结果就算经济过热，联准会仍能加速紧缩。」他认为，看到通膨出现后，再扣扳机也不迟。

美国新债王Jeffery Gundlach认为，美国GDP（国内生产毛额）成长仍微弱，商品价格仍低迷，金融市场仍紧缩，企业融资成本升高，势必会影响一六年全球经济，使得明年经济衰退压力升高。

多数专家都认为，叶伦过度高估美国经济复苏力道，也高估了通膨的风险，债王葛洛斯（Bill Gross）认为，美国通膨仍处于很低的水平，联准会升息将减弱美债的吸引力；也有经济学家认为，全球经济仍十分低迷，原物料仍疲软，油价屡屡创新低，新的资产泡沫吹破，可能使美国升息只是昙花一现。尽管叶伦强调联准会会逐步升息，明年底联准会利率区间会到达一．三七五％，也就是明年有四次升息机会，但市场仍充满了疑虑。

**渐进式升息，有足够时间评估金融风险**

叶伦这次启动近十年来美国联准会首度升息的举动，她的谈话大致有五个重点：一是她认为美国劳动市场有显着改善，失业率这一年从五．七％降到五％，她也确信通膨率在明年中可回升到二％的目标值，所以她认为升息条件已经满足。二是她不断重复「渐进」的概念，升息速度会慢得有足够时间让联准会评估金融状况，及消费市场承受的风险。三是升息反映联准会对美国经济有信心，尽管全世界经济发展不均衡，但经济正处在有效改善的状态。四是联准会对新兴市场已妥拟对策，全力防范升息造成的溢出效应。五是联准会将对升息负面效应，做出积极防备。

全球金融市场在联准会升息后一周，大致出现几个效应：一是股市仅首日昙花一现开高。道琼指数上涨二二四．一八点，此后连续重挫两个交易日，大跌六二○．五四点；欧洲股市也都出现下跌走势，只有中国股市逆势上涨。美国股市在去年底以一七八二三．○七点收盘，若以廿一日收盘一七二五一．六二点来算，今年跌幅约三．二％。○九年QE以来，美国股市连涨七年，今年可能首度出现跌势，美股是否盛极而衰？恐会是一六年大家思考的焦点。

二是美国升息，大家看好美元走势，在美国升息前夕，美元指数一度扬升到一○○．五一；美国升息后，美元指数回落到九八附近。照理说，美国升息，全球资金势必回流美国，但美元太强势，又会影响全球经济，所以美国升息与美元强势是对冲的。

**原物料冲击大，油价、贵金属恐续下探**

不过在美国升息前后，新兴市场的状况可能是下一个必须注意的焦点。十二月以来，南非五天之内三度更迭财政部长，祖马领导的政府不得人心；再加上原物料，包括金价长期下跌，南非经济出现负面讯号，南非币一度暴跌到一五．九五二。另一个是阿根廷，新任总统上任立刻宣布解除外汇管制，阿根廷披索随即从八．九三八急跌到一二．八。美国升息首当其冲的是新兴市场及原物料市场，而这两种是环环相扣的。

陈冲院长提到的最不可预测变数是油价，在美国升息后，纽约油价（WTI）写下三十四．二九美元新低，北海布仑特原油也创下三十四．八美元新低价。油价下跌有地缘政治的因素，也有供需的问题，从页岩油开发，到OPEC（石油输出国家组织）协议不减产，沙乌地阿拉伯态度异常坚定，到解除伊朗石油禁运，在在冲击原油的价格，高盛甚至喊出石油每桶会跌到二十美元的目标价，震撼全球市场。

除了油价长期低迷，贵金属价格也每况愈下，例如镍价最低跌到八二六七美元，铜价跌到四五八六美元，如果对照镍价在○七年创下的五一八○○美元天价，跌幅高达八三．五％，铜价跌幅超过五成。最惨烈的是铁矿石与燃煤，跌势深不可测。

这可从运载乾货的波罗的海运价（BDI）指数暴跌看出端倪，三年前BDI指数一度涨到一一七九三点，这一周居然写下四七一点新低；散装航运运价暴跌逾九六％。美元强势增加了原物料的压力，也意味全球经济复苏力道微弱。

陶冬博士先前提到二○一六年面临的四个低：低的GDP成长率、低出口成长、低利率及低通膨，看起来，美国升息、美元走高的态势会愈演愈烈。尽管联准会预告美国经济好转，但全世界经济仍在探底。欧洲央行、日本银行，及中国人民银行仍继续坚持走宽松的道路，美国跟其他主要经济大国政策相反的现象，可能是一六年最大变数。

**明年四〞低〞成形，全球贸易低成长将常态化**

另一个是从原物料价格的急跌，可以看出二○○○年以来金砖四国是全球经济成长最大颗的引擎，尤其是中国。现在中国经济开始进行调结构，庞大建设已完成，这是原物料大跌最重要的关键。今年全球多数国家出口都衰退，进口衰退更超过一五％以上，这意味全球贸易总量正在萎缩，贸易萎缩也透露了全球经济很难高成长的讯号。也就是说，未来有相当长一段时间，全世界经济可能是低成长或负成长，而这个低成长可能常态化。

再从另一个角度看，美元强势、原物料价格走低，原物料生产国经济可能会持续低迷或恶化。从汇价来看，除了南非币、阿根廷披索暴跌外，这两年巴西里拉兑美元汇率，从一．六八急跌到四．二四四，可以看出巴西经济雪上加霜的窘况。以原物料出口为主的加拿大，加币也创下一．三九九的新低，澳币、纽币这几年跌幅也很可观。

从这个角度看，美国升息挤压到的是新兴国家资金的外逃，会不会又上演一出一九九七年亚洲金融风暴的戏码？这是二○一六年主要的经济变数。

今年是新兴市场遭遇到一九八八年以来，最显着资金净流出的窘况。根据国际金融协会的数据显示，从○五年以来，约有九兆美元流入新兴市场，让这些国家的债务与GDP比，升高到一六○％的空前水准，而这些债务多数累积在非金融业的企业，这些企业目前负债约二十四兆美元，约占新兴市场GDP的九○％；而一般家庭也在这段期间大量借贷，债务约八兆美元，约GDP的三○％，美国现在收紧货币政策，恐让新兴市场信贷更加紧缩。

**资金撤出新兴市场，信贷紧缩，再掀金融风暴？**

国际金融协会预测，过去十年新兴市场资金净流入现象已开始出现逆转，以美元计价的债务一直是整体新兴市场最令人担心的问题，如今随着本土货币贬值，再加上美国升息、美元升值，类似九○年代的亚洲金融风暴会不会重演？这也是一六年必须观察的另一个焦点。

亚洲信贷紧缩，今年冲击到马来西亚与印尼，尤其是马来西亚，今年除了总理爆发贪污丑闻，加上橡胶、油价等资源价格大跌，马币今年兑美元急贬一九％以上，写下四．四七八的新低。马来西亚的外汇存底占外债比率只有三三．一％，印尼也只有四八．七％，相较于菲律宾一○七．四％，韩国九○．一％，都显得相对脆弱；印尼盾今年一度惨跌到一四七九三，今年也贬值一八％。这些现象都可隐约看出亚洲信贷收紧，已浮现出一九九七年亚洲金融风暴的影子。

世界银行报告指出，新兴市场可能处在一个十字路口，可能面临经济放缓的新时代，但它们现在的经济实力已经不像过去十几年前那般的脆弱。信评机构穆迪也表示，美国升息对巴西、俄罗斯、土耳其、南非影响最大，主因是它们的国内问题，导致汇率与金融市场的不稳。

除了新兴市场的潜在危机，这些年把低风险的政府债移向企业高收益债的风险投资也出现崩跌的现象，美国两档具代表性的高收益债：代号HYG及代号JNK，都出现暴跌现象，这是不是又意味了全球隐藏了另一次金融危机的前兆，风险性资产受到抛售，这是一六年另一个风险变数。毕竟从○八年爆发金融海啸后，又过了七年，过去这七年用QE搭建起来的平稳金融市场，如今美国把梯子拿走，全球增加了不可预测的风险，这是二○一六年最大变数。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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