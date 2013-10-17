全球前15大企业启示录-大企业的擂台赛--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月17日出版的当期「老谢开讲」专栏)

美国金融数据研究机构FactSet，统计今年一到九月全球上市企业市值，将股价乘上已发行股数，计算出来的市值排行，出现了重大变化。最显着的是，美国企业在市值前十大排行榜中囊括九席，最后一席才由瑞士的罗氏药厂（Roche）取得，代表了以美国为首的已开发国家，正逐渐从金融海啸后收复失地。

FactSet公布的全球前十五大市值企业排行，冠军由苹果（Apple）蝉联，市值是四三三一亿美元；埃克森美孚石油（Exxon）居次，市值三七八七亿美元；第三名是去年第十名的巴菲特的波克夏（Berkshire），市值是二七九九亿美元；微软则由第八抢进第四名，市值二七七二亿美元；第五名是原第十七名的娇生，市值是二四四二亿美元；第六名是原第十一名的通用电气（ＧＥ），市值二四三二亿美元；第七名是零售业龙头沃尔玛（Walmart），市值二四○七亿美元；第八名是网路巨擘谷歌（Google），从第十九名抢进到第八名，市值二三九九亿美元；第九名是石油公司雪佛龙（Chevron），市值二三四七亿美元；第十名是瑞士的罗氏药厂，市值二三二四亿美元。

**美国企业生龙活虎，中国企业衰退较多**

这是全球市值前十大的排行席位，最让人吃惊的是，名单上的中国企业不见了。最强烈的对比是二○○九年金融海啸过后，同样的FactSet排行，美国企业在道琼指数一度下跌到六四六九点时，市值大受折损，那一年的全球前十大企业排行，美国只有美孚石油、沃尔玛及微软抢到三席，同年全球最大市值企业是中国石油，而前十大企业市值中，中国移动、中国工商银行、中国建设银行都在榜内。中国企业排行大幅超前，除了那时深沪股市都在高档外，全球企业受金融海啸冲击很大，○九年前十大企业市值加总，比○七年市值少了二．二兆美元。

这次已开发国家企业囊括市值前十大，好像又回到○五年的情况，反倒是新兴国家渐失昔日风采，新兴市场的企业排名显着后退。像○九年市值排行第一的中国石油已退居第十一位，市值是二三○六亿美元，从十一到十五名的席位，中国企业囊括三席，中国工商银行以二二六二亿美元，排行第十二位；中国移动以二二四五亿美元，居第十四位；第十三名是知名食品大厂雀巢，市值二二五五亿美元；第十五名则是今年受益日圆贬值异军突起的丰田汽车（TOYOTA），从去年第二十七名上升到第十五名，亚洲的另一巨星三星电子，排行第二十名。

从顺位来看，中国企业衰退较多，中国石油从第三变第十一名；中国工商银行从第四变第十二名，中国移动从第五变第十四名；反倒是日经指数今年前三季上涨四成，日本企业排行上升，除了丰田外，上升最显着的是软体银行，从第一八六名上升到第八十六名。

面对这个排行顺位的变化，日本大和住银投信经济调查部长门司总一郎指出，市场对中国经济高速成长的期待正在消退，股价也被迫进行大调整，中国在○八年金融海啸后通过大规模振兴经济方案，但随后产生影子银行进行融资引发不良债权的疑虑，「由政府主导的经济运行正暴露出其局限性」。他认为美国尽管出现财政僵局，但已开发国家经济体已展现其强韧的一面，尤其美国企业的强大创新力及强大的企业调整力，在美国开发页岩气成功后，让美国企业盈利能力再上一层楼。

近期美国举债上限谈判及财政预算谈判陷入僵局，导致美国政府关门大吉，众多公务员被迫休无薪假，但是到十月十四日为止，美股又展现蓬勃朝气，又有那斯达克一○○、罗素二○○○及费城半导体指数再创历史新天价，美国企业的竞争力傲视全球。

FactSet在十月公布九月三十日为止的全球最大市值企业排行榜，其实到十月十四日为止，又出现了很大的变化。首先是排名第八的谷歌股价来到八七六．一一美元，市值推进到二九一七．六二亿美元，抢下市值第三的宝座，把巴菲特的波克夏挤了下去；而最近屡遭批评要求比尔．盖兹及执行长鲍尔默下台的微软，最近股价挺升到三十四．五五美元，市值拉升到二八六九．六七亿美元，正好以些微之差打败波克夏的二八六九．○七亿美元，形成微软第四、波克夏第五的局面；也就是说，单是前十大市值的拉锯就很有看头。

**IT产业领风骚，谷歌可望逼宫龙头苹果**

换另一种角度，从全球十五大市值企业来看，ＩＴ产业、能源、生技角色吃重。其中，苹果、微软、谷歌、中国移动都是ＩＴ产业的代表，将来进入由网路主导的新世代，ＩＴ产业的排名顺位将有更进一步的新变化。例如谷歌的角色愈来愈重要，谷歌在行动电信上面的Android平台占有全世界七成的比重，未来无人能撄其锋，今年谷歌股价一度创下九二九美元天价，市值一度达三○九三．七五亿美元，有人预测下一个对苹果逼宫的很可能是谷歌。

苹果股价去年曾写下七○五．○七美元的历史天价，市值一度推进到六四○五．五亿美元的人类极限。不过贾伯斯去世后，苹果惊人的创新已经变少，股价逐渐走低。今年大投资家艾康（Carl Icahn）积极加码苹果的股票，也催促苹果执行长库克大力执行库藏股，但是苹果新机销售并不出色，股价还没有站上五百美元，目前以四五○六．五一亿美元市值仍居龙头宝座，但仍然不可掉以轻心，苹果若不能及时推出革命性新产品，几年内龙头宝座恐不保。

美国企业的领导人必须时时面对投资人的压力，像是今年以来，大家对微软的领导层一直都很有意见，过去，大家都把压力放在鲍尔默身上，要求鲍尔默下台，但最近微软前二十大股东中，有三位持股合计逾五％的大股东要求比尔．盖兹下台。

九○年代，美国科技业十倍速成长年代，比尔．盖兹是不世出的超级天才；九○年代苹果仍载浮载沉的年代，微软与英特尔（Intel）担起Wintel架构，让微软与英特尔成为二○○○年美国股市两大超级天王。微软在九九年市值就超过四千亿美元，登上市值冠军宝座。在微软登上世界高峰之际，比尔．盖兹把棒子交给鲍尔默，逐渐退居幕后，○八年后不再过问微软事务，把全副精力放在「比尔与梅琳达盖兹基金会」上面，而微软在八六年股票上市之时，盖兹持有微软四九％股权，他每年出售约八千万股微软股票做慈善事业，如今持有微软股权仅剩四．五％。

从二○○○年迄今，微软稳坐软体业龙头宝座，固守ＰＣ领域的视窗系统，但行动装置产业不停地向前推进，微软的角色渐受挤压，虽然这两年微软也在平板、手机使力，却始终未能突围，今年乾脆并入诺基亚（NOKIA），不过未来成效仍待观察。

网路时代的新世代之争，像亚马逊（Amazon）市值已挺升到一四○○亿美元以上；脸书市值也推进到一二○五亿美元；中国在香港挂牌的腾讯也跻身千亿美元新贵；还不知落脚何处的阿里巴巴，随时都会变成千亿美元大户；而日本拥有阿里巴巴与日本雅虎最大股权的软体银行，今年异军突起，已挤下三菱ＵＦＪ，成为全日本第二大市值企业，也有跻身千亿美元身价的机会，这些网路时代新贵族，未来后劲不容忽视。

除了ＩＴ产业版图巨变外，这些年来能源产业相对稳定，埃克森美孚石油在苹果崛起之前，一直是全世界市值的龙头，后来中国石油一度跟上，而雪佛龙石油则一直维持二二○○亿美元市值，与市值十七大的英荷壳牌石油实力在伯仲之间，在FactSet排行中，壳牌石油以二一三九亿美元居全球市值第十七大。

**生技产业百花齐放，分类指数屡创新高**

值得注意的是，全球生技产业版图正快速扩大，这次代表美国生技业的娇生从一二年的第十七名蹿升上第五名，瑞士的罗氏药厂从第二十三名上升到第十名，已经可以看出生技业壮大的轨迹。在美国挂牌的生技分类指数不断创历史新高，生技股市值也都水涨船高。

除了娇生外，美国第二大生技股是辉瑞（ＰＦＥ），目前市值已挺进到一九四二亿美元；其次是诺华药厂（Novartis AG）市值达一八四○亿美元；赛诺菲（SANOFI）及葛兰素史克（GSK）市值都超过一二○○亿美元；诺华诺德（Novo Nordisk）市值也挺升到九一一亿美元；美国安进（Amgen）则达八三五亿美元；吉利（Gilead Sciences）市值达九五九．五亿美元。从市值的膨胀，可以看出生技业在美国百花齐放的崛起态势，也印证了台湾股市生技股独领风骚的一面。

除了ＩＴ、能源与生技，生活产业也正在逐渐崛起，像沃尔玛百货一直扮演举足轻重的地位；雀巢不但在欧洲，在全世界也都很有竞争力，未来掌握通路的像ZARA、H&M，或是日本的优衣库也有逐渐蹿起的机会。美国的家用品大厂宝硷（P&G）目前市值已推进到二一五六亿美元，在全球可以排到第十八名。

从地区别来看，美国企业囊括了市值前十大企业的九个席次，可以看出美国企业竞争力；中国则在前十五大中取得三席，比起○九年的盛世，实力略有下降。

**欧洲渐摆脱欧债冲击，日本丰田抢进一席**

这当中，中国石油从第一到一二年变成第三名，如今退到十一名，与中国石油在上海及香港挂牌的股价下滑有关。中国工商银行今年创下空前获利佳绩，但是银行授信品质有隐忧，Ｐ／Ｅ（本益比）拉低，市值也跟着下滑，除了建设银行退出榜外，美国的富国银行市值挺升到二二○三亿美元，摩根大通（J.P. Morgan）达一九八一亿美元，随时有可能超越中国的银行业，中国的能源与金融产业未来得面对较严肃的竞争压力。

欧洲这次进榜的是罗氏制药、雀巢，英荷壳牌则从第九名变成第十七名，可以看出欧债冲击的痕迹，不过今年欧洲股市表现出色，德国股市已创历史新天价，英国、法国也表现出色，今年前三季欧洲ＧＤＰ（国内生产毛额）出现成长，爱尔兰也宣布退出纾困行列，等到明年此时，欧洲企业排名还有往上升的机会。

失落了二十年的日本，这次丰田汽车从一二年的第二十七名挺升到第十五名，为日本企业抢下最后一席，经过二十年的漫长调整，日本企业逐渐爬起来，日圆今年一度急贬到一○三．七二兑一美元，对日本汽车业带来很大的成长动力，丰田汽车稳居全球汽车业龙头宝座，日本三大汽车厂市值也都挺进日本企业前十大排行榜中。

目前除了中国的中国石油、中国工商银行、中国移动及中国建设银行外，日本丰田汽车是亚洲企业中，市值难得登上二千亿美元门槛的大企业，韩国的三星电子今年股价一度涨到一五八．四万韩元，市值一度站上二千亿美元，目前又跌落二千亿美元之下。

不过，靠大市场撑起的大市值并不可靠，长远来看，企业追求的是全球竞争力，不成长就后退，像日本的东京电力在八七年一度是全球第三大市值企业，如今节节败退，市值只剩二十年前的十分之一；索尼（ＳＯＮＹ）也曾有过灿烂历史，如今身价也只剩巅峰期不到十分之一，企业市值起起落落只能供参考！但是以个人之力撑起一片大江山的巴菲特所主持的波克夏，一直挺在前五大排行，令人肃然起敬。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

(整理 高洁如; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。