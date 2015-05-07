股价是经营者的第二生命--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月7日出版的当期「老谢开讲」专栏)

四月二十五日，专程到台中参加宏全总裁曹世忠娶媳妇的婚宴，他帮我安排在三十二桌，这一桌坐的贵宾有F－金可董事长蔡国洲、F－美食董事长吴政学、乔山科技董事长罗崑泉、上纬董事长蔡朝阳、百容董事长廖本林，还有原来坐在这一桌，临时换位置的大立光副董事长林恩平，再加上磐石会创办人谢平上，我笑称这是史上身价最高的一桌酒席。

因为大立光的股价最高跑到三二三○元，金可股价最高一度涨到六四八元，乔山也到过一○九元，85度C的F－美食也曾涨到四○○元，而这两年表现最神勇的上纬，股价从二十六元涨到二六五元。就连过去股价最低，今年当上磐石会会长的廖本林，旗下的百容，也从九．二五元涨到二十八．五元，有人戏称当上磐石会会长的那一家公司，股价都会涨。

与这群「高贵」的上市柜公司老板坐在一起，我发现他们对事业的经营充满了乐观进取的企图心，股价高代表了荣誉与责任感，不但可以向员工激励斗志，也让参与这家公司的所有人与有荣焉。所以，我过去常说，好的经营者不但要把公司经营好，更要「经营」好公司的股价。这不是去炒股价，而是用厚实的经营，交出好的获利成绩单，让公司的股价好看。

目前台湾上市加上柜、兴柜的公司，已超过一○○○家，就好像有一千位美女参加选美大会，上市柜公司老板在台上走秀，台下的来宾（股东）在台下打成绩，于是有经营卓越的企业，如大立光涨到三千多元，汉微科涨到二千多元；但也有很多公司因经营不善，最后黯然离场下市。

从一九八○年代以来，我看过资本市场三十年来的潮起与潮落，看到很多企业老板崛起，也看到很多意气风发的大亨陨落。例如，一九九二年以模具起家的鸿海，从新北土城工业区出发，谁也想像不到这位学历不高，但一身拚劲的郭台铭，能创造出两岸代工王国，并且创造新台币上兆元市值的集团。

**儒鸿、聚阳，纺织股优等生成产业新标竿**

但是，也有很多人曾经在资本市场风光，最后却陨落的，像在电器股代号一六○二的太平洋电线电缆，我看到从创办人孙法民，然后交棒给儿子孙道存，太电最风光时，台湾大哥大、台湾固网都是太电转投资的，最后庞大江山消失，太电黯然下市。还有当年极尽风光，因砷化镓一炮而红的博达叶素菲，股价一度到三百多元，最后也土崩瓦解，江山垮了，她也进了牢笼。

股市里总有说不完的故事。但是从股价荣枯，我特别要肯定几家领航企业，第一个是在被视为没有明天的纺织业，从成衣代工崛起的儒鸿与聚阳，纺织业大半公司不见了，最具代表性的是，假如你从纺织股的代号「一四○一」找起，从一四○一到一四一○，你只能找到三家公司，一是一四○二的远纺，一是一四○九的新纤，一是一四一○的南洋染整，前面的七个代号不见了，这其中只有一四○一的中纤改为一七一八，改到化工股，其他都不见了，这包括了当年知名的大明、裕和、裕成及一四○七的华隆与一四○八的中纺。

很多传统纺织业都不见了，但是纺织股却诞生了股价涨到四二七元的儒鸿与股价涨到二五三元的聚阳，这两家成衣代工的企业接到全球知名运动服饰品牌大厂大单，儒鸿连续两年获利超过一个股本，聚阳税后EPS(每股纯益)也都在八元以上，这两家成衣代工厂以卓越的效率，在黯淡的纺织业中杀出重围，成了产业新标竿，这代表台湾成衣产业在全球分工中找到新定位。

第二个是鞋业代工，丰泰抓到耐吉乘势而起，金融海啸过后，丰泰股价一度跌到十三．七五元，如今写下二○二．五元新天价；跟着丰泰而起的还有Ｆ－钰齐、宝成，还有鞋材供应商百和、三芳等。台湾的鞋厂跨两岸三地，其间中国的品牌鞋厂崛起，像李宁、三六一度、安踏、特步等。但是台厂卓越的竞争能力，吃下全球鞋业大厂大单，业绩也跟着扶摇直上，鞋业成了台湾很兴旺的产业。

**巨大、美利达，加入创新元素打造品牌**

第三个是自行车，大家很难想像，巨大十年前股价只有二十六．二元，如今居然涨到三二三．五元；美利达最低股价只有五．八元，如今涨到二六三．五元，巨大、美利达堪称是十年大蜕变。率领巨大前进的刘金标董事长，已八十高龄，但是他仍精神抖擞地带领车队环岛骑遍全台湾，巨大、美利达过去十年业绩年年成长，去年这两家公司EPS都超过十元以上，真正是用业绩在写传奇。

自行车原本只是代步工具，如今变成运动健身的流行时尚，巨大与美利达都努力加入创新的元素，努力打造品牌，去年巨大营业额超过六○○亿元，税后净利达四十一．一二亿元；美利达营收二七二亿元，税后净利也有三十三．五亿元，证明自行车也能带来高获利。

除了这些之外，像隐形眼镜双雄精华光学，连续两年EPS都超过三十一元，F－金可连续两年EPS超过十五元，这两家隐形眼镜大厂为产业带来新生命力，吸引众多企业在这个领域里寻找商机。

还有代表台湾超市经营传奇的统一超商及全家，像统一超商获利年年成长，○九年统一超商EPS只有三．九元，去年已达八．七四元，业绩大成长，也让股价从六十五．九元大涨到二五九元。统一超商与全家都代表便利超商在台湾生根与进化的成就，因为7-ELEVEn在美、日、中、港都有门市，但是经营力道最深入、最灵活的，仍然非统一超商莫属。

股价的高，背后代表了有好的业绩，更代表了经营者的用心。回头看儒鸿的洪镇海、聚阳的周理平、巨大的刘金标、美利达的曾鼎煌与曾崧柱父子，及精华光学的陈明贤、金可的蔡国洲等都令人肃然起敬，这其中有一个指标值得大家留意。

**长线投资人不败法则：ROE**

一般我们看企业，都喜欢用EPS来看这家公司经营的荣枯，其实更细的来看，股东权益报酬率(ROE)更能抓住未来的经营神髓。EPS是用税后净利除以发行股数，但股东权益报酬率是用税后净利除以股东权益，也就是ROE。用最简单的话来说，就是公司拿股东的钱去投资产生的回报，从ROE可以看出一家公司创造获利能力好不好，因为购买一家公司的股票，你就是股东，ROE愈高，股东可享受到公司给予的获利也愈高。

用EPS与ROE差别在哪里？分子同样是税后净利，但是分母，一个是发行股本，另一个是股东权益，股东权益组成包含了股本、资本公积与保留盈余，再加上其他权益，所以这个分母一定比股本还大。像大立光去年税后净利是一九四．三八亿元，大立光股本只有一三．四一四亿元，所以EPS可以高达一四四．九一元，但是保留盈余高达四二九．一八亿元，再加上公积，股东权益高达四六一．九八亿元，大立光每股净值达三四四．四元，ROE达五○．七二％。未来考验大立光的，是如何把保留盈余用途极大化，否则会影响股价的展望。

大多数股价涨得多的企业，都有不错的ROE表现，像是儒鸿的ROE达三四．一五％，聚阳也有二五．一七％，巨大有二二．一二％，美利达有二九．二％，全家有二八．四八％，统一超商是三五．四％，精华光学是三八．二七％；今年股价大涨的丰泰，最显着的是，一年之内ROE从二三．七七％提升到二九．○六％，这些高股价的企业，背后都有极高的ROE，长线投资专家刘俊杰，一生坚守用ROE选股的理念，让他在股海无往不利。

一般短线投资人喜欢看EPS，因为每月营收都公告，每季都有季报，大家看到EPS跳动，选股节奏也跟着EPS跑。但是用ROE，通常看全年数据，一般短线投资人通常缺乏这个耐心，但是尊重ROE，这是长线投资人不败法则的第一步。

除了这些经营卓越的企业老板外，也请企业经营者必须重视观瞻。最近报载力晶去年财报出炉，营收达四○一．二二亿元，税后净利一二○．三二亿元，EPS达五．三二元，这是力晶连续两年获利超过百亿元，这两年力晶EPS总计一○．六四元，也弥补了累积亏损，让每股净值提升到五．七八元，帐上累积亏损降到一○○．三八亿元。力晶大翻身，对力晶股东来说是好事；不过可能很多人笑不出来，因为力晶后来在OTC下市了，其后在未上市市场有人以每股一．五元收购，很多小股东担心力晶股票变壁纸，纷纷求售，如今看到力晶可能翻身，心中恐怕五味杂陈。

**王雪红旗下的威盛、宏达电，愧对小股东**

这些年最愧对小股东的，恐怕非王雪红莫属。二○○○年以后，王雪红旗下有两家公司当上股王，一家是威盛，在二○○○年涨到六二九元，后来惨跌到四．八九元。威盛其后减资，又增资多次，但亏损依旧，每股净值只剩三．二五元。另一家宏达电则从一三○○元跌下来，所有小股东仍在期待宏达电有重上枝头当凤凰的一天，但是重新当上营运长的王雪红挑战仍大。

宏达电四月营收月减三二．四％，年减三八．七％，宏达电首季净利三．六亿元，EPS只有○．四三元，假如把宏达电的名字盖起来，去年EPS一．七八元，今年首季只有○．四三元的公司，股价应该只有三十、四十元，小股东愿意用那么高价去「等待」，那是宏达电有过一三○○元的幻影。其实宏达电去年营业利益只有六．七亿元，ROE只有一．八八％，看起来王雪红董事长必须更努力，才能解救众多嗷嗷待哺的小股东。

还有产业已大江东去浪淘尽的CD-R企业，像铼德、中环、巨擘必须努力找到重生之路。在二○○○年产业颠峰期，中环一度涨到二一三元，铼德涨到三五五元，已下市的精碟涨到三五九元；如今中环顶着二五八亿元股本，一年营收只有一六○亿元，铼德股本二六一亿元，营收只有一二三亿元，最近中环宣布办理减资一七．一八％，股本减为二一三．八一亿元，但这只是为固守每股净值十元的困兽之斗，对前景毫无助益。

同样是大手笔减资，国巨的陈泰铭去年办了一次七○％的大减资，将国巨的资本额从二二○．五三亿元降到六十六亿元，国巨每股营收从一○．八元上升到四○．五元。在一四年之前，国巨的EPS○．七五元、○．四八元，股价一直徘徊在七、八元，市值还不到二○○亿元，去年成功瘦身，EPS二．三元，今年首季也交出一．四元好成绩，国巨股价涨到六十七．三元，国巨不但退还七成股款给股东，且市值拉升到四五○亿元，国巨的ROE也拉升到一四．一○％，国巨旗下的奇力新、智宝，也都是透过减资找到最适规模。浴火再生的典型例子，股价焕然一新，集团战力也跟着提升，这是经营者与股东双赢的好现象。

其实，股价诉说了经营的荣枯，像是有新经营之神架式的郭台铭，去年豪气地以每股十七．四四元吞下亚太电信私募五．八二亿股，但第四季提列八十八．四亿元亏损，如今亚太电信股价十三．一元，这显示郭台铭购并亚太电信效益还未显现。

同样这几年实力增强不少的东元集团，旗下有一家全额交割的东讯，而东讯董事长刘兆凯，还是行政院前院长刘兆玄的胞弟，这对东元集团来说，东讯就好像是集团的阑尾一般，若不想割除，总要想办法治好它，如同前几年华亚科、南亚科对台塑集团的考验一般，总要面对它。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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