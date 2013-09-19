道琼成分股新三宝--NIKE入选意义不凡--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月19日出版的当期「老谢开讲」专栏)

一九九○年台股加权指数登上一二六八二点，掀起了全民皆股的股东投资时代，台湾投资人最熟悉的一个「指数」就是道琼指数，这个指数是由三十三档成分股组成，名为「道琼工业指数」。大约每十年光景，道琼成分股都会有一些更迭，每一次的更迭，都代表了美国产业的新变化。

**ＶＩＳＡ、高盛、耐吉入榜**

这次负责编纂道琼工业指数成分股的道琼指数公司，在九月十日宣布调整新的成分股，新的名单是「新三宝」取代旧三宝，这次新进榜的三家企业分别是市值已挺升到一二○○亿美元的信用卡发行公司ＶＩＳＡ；一家是举世闻名的投资银行高盛；另一家是运动及鞋业大厂耐吉︵ＮＩＫＥ︶。被取代的三家企业是美国银行、惠普及美国铝业，这也是○四年以来，道琼指数最大规模的一次「换马」行动。

根据标普道琼指数委员会的说明，剔除原有三档个股有三个理由，一是股价过低，像九月十日公布新成分股之际，美国铝业股价只剩八．一八美元，美国银行只有十四．六五美元，惠普电脑更是只有二十二．八美元，都是股价长期偏低的个股。这次新进榜的ＶＩＳＡ股价一八六．七美元，高盛一六五美元，耐吉则有六十七．六九美元，股价相对都高。

二是被剔除的个股股价表现长期落后大盘，这个说法只应验在美国铝业身上，美铝长期亏损，股价跌到个位数确实不具代表性。但是，今年惠普回光返照，惠普股价上涨五四％，比起道琼成分股上涨一六％，多涨了三倍。而美国银行受惠于ＱＥ︵量化宽松货币政策︶，今年股价也上扬二四％，表现仍然优于大盘；不过，今年新进榜的三档个股表现都比大盘出色，这是事实。

三是道琼指数希望透过新成分股的加入，让成分股代表的产业更具多元化与代表性，这也是道琼指数成分股调整的重点。从这次的道琼指数成分股调整，也让全球投资人看出下一个投资大趋势。像今年最该被剔除的成分股，就是美国铝业公司。

这家老牌的道琼成分股盘踞在道琼工业指数成分股中，已达五十四年之久，美铝半世纪后告别道琼成分股，是美国经济结构改变的另一个铁证，也是原材料蓬勃发展终结的一个讯号。大家印象最鲜明的一九九○年代，道琼成分股里有很多知名的铁铝公司。二十世纪后加入很多重量级的工业股，包括ＧＥ、杜邦、卡特彼勒（Caterpillar）、３Ｍ及波音等。到了九○年代，又加入微软、思科、惠普及英特尔等科技股，道琼成分股的更迭，代表了产业变迁的新方向。

美铝出局代表了原物料的时代结束，这次另一个出局的惠普，也代表了ＰＣ时代的终结。惠普是在一九三九年由Bill Hewlett及David Packard两人在车库创立，六一年以ＨＷＰ名义在纽约证交所上市，九八年被︽Fortune︾杂志评选为最受称誉的ＰＣ公司，也是美国五○○大企业的第二十二名，全球市值一千大的第四十二名，也是道琼成分股的一员。过去几十年，惠普靠着购并、分拆、重组，维持稳定成长。例如，惠普在九九年将医疗、量测仪器等ＩＴ以外事业分割出去成立安捷伦科技；○二年惠普购并康柏电脑也是大事；○八年惠普再宣布以一．二九亿美元购并ＥＯＳ公司，一跃成为全球第二大的ＩＴ服务公司；○九年惠普再以二十七亿美元并入３ ＣＯＭ，成为思科的竞争者，到了一○年惠普又以十二亿美元并入ＰＡＬＭ，进入手持装置领域。

惠普的每一次购并都能与时俱进，但是效益却不显着，随着ＰＣ逐渐式微，一一年八月惠普宣布要将个人电脑业务分拆或上市，却造成股价大跌，两个月后，惠普宣布保留ＰＣ部门，但股价已一去不复返。惠普在一○年股价一度到五十六．五美元，最惨跌到十一．三五美元左右，目前股价二十一．七四美元，市值只剩四一八亿美元。

**惠普被剔除，代表ＰＣ的发展告一段落**

今年道琼指数上涨一六％，但惠普股价大涨五四％，表现居所有道琼成分股之冠，但是若从○九年美国道琼指数从六四五九点弹升来算，道琼指数已大涨一三○％，但惠普股价反而下跌七．三％，惠普被扫地出门，也代表ＰＣ的发展告一段落。

九○年代意气风发的戴尔电脑，经过一年多的协商，股票下市案终于尘埃落定。戴尔电脑的创办人麦可·戴尔︵Michael Dell︶将和私募基金Silver Lake以二五○亿美元私有化，戴尔电脑股价最惨一度跌到八美元左右，如今在十三．八六美元，市值二四四亿美元，与私有化价格相去不远。

麦可·戴尔终结戴尔电脑的上市，他向股东喊话：「我们正站在下一个技术革命的尖端、云端、海量资讯、行动及安全已改变民众生活、企业运作和全球工作，如同电脑在三十年前带来的改变。」这是一个产业发展的临界点，戴尔以二四九亿美元下市，惠普以四一八亿美元离开道琼成分股，都是一个产业终结的讯号；而惠普与戴尔都是台湾ＰＣ代工产业最重要的盟友，台湾产业受到激烈撞击程度可想而知。

至于美国银行的落榜，以美国银行市值高达一五七三．八七亿美元来看，这是一家超大市值企业，在道琼成分股中以市值论排名前十大，一点问题也没有。而且，过去几年股价显着跑赢道琼成分股很多，美国银行的涨幅在道琼成分股中排行第八，在银行类股中，表现超过JP Morgan，只输给美国运通。但是，道琼指数公司更看好高盛及ＶＩＳＡ的代表性。

**ＶＩＳＡ与高盛的涨跌，将扮演重要地位**

ＶＩＳＡ是信用卡品牌，ＶＩＳＡ卡在一九七六年开始发行，前身其实就是美国银行，ＶＩＳＡ国际组织本身并不发行ＶＩＳＡ卡，而是由ＶＩＳＡ国际组织的会员银行发卡，像在中国大陆，几乎所有商业银行都发行ＶＩＳＡ卡，而JP Morgan则是现今全球最大的ＶＩＳＡ卡发行银行。过去十年金砖四国快速崛起，ＶＩＳＡ卡发行量愈来愈大，获利也水涨船高。今年ＶＩＳＡ的ＥＰＳ︵每股税后纯益︶可达八．一九美元。

ＶＩＳＡ卡获利扶摇直上，万事达卡︵Master Card︶也跟着爆发，今年万事达卡股价大涨三四％以上，十六日收盘在六七一美元，市值已达八○九亿美元，单是总市值就打败新进榜的高盛。高盛是代表美国征服全世界的投资银行，入选道琼成分股之后，股价已大涨到一六七．○三美元，市值达七五○亿美元，今年ＥＰＳ可达十六．四美元，获利能力高人一等。

ＶＩＳＡ与高盛跻身道琼成分股之后，将来这两家公司对道琼指数会具举足轻重的地位。目前道琼指数的龙头是ＩＢＭ，这家市值二一一六亿美元的超大企业，在旧指数中的权值达九．五七％，但加入高盛与ＶＩＳＡ之后，ＩＢＭ的权重将降到八．○七％，而ＶＩＳＡ一加入成分股，立刻占据老二地位，权重达七．八三％，直追ＩＢＭ，高盛权重六．九一％，居第三。因此，九月二十三日ＶＩＳＡ与高盛的涨跌将扮演重要地位。

目前在道琼成分股中，权值比重逾五％的重型股有雪佛龙与３Ｍ；逾四％的是波音、联合科技与麦当劳；超过三％的很多，包含了强生、埃克森美孚、卡特彼勒、宝侨、家得宝、美国运通、联合保健、沃尔玛︵Wal-Mart︶。最值得注意的是这次的黑马耐吉，一进榜立刻盘踞二．八八％的权值比重，耐吉市值才刚越过六○○亿美元，但权值比重却超过市值一二○○亿美元的迪士尼︵Disney︶与二○○○亿美元的JP Morgan，未来角色值得多加留意。

耐吉是运动产业的代表。去年耐吉股价一度飙升到一○六美元，成为美国成长股的代表作。耐吉五度股票分割，如今股价在六十九．一九美元，市值为六○七亿美元，今年耐吉的ＥＰＳ约二．七一美元，目前本益比约二十五倍，股东权益报酬率在二四．七％，入选道琼成分股也代表运动产业时代的来临。除了耐吉以外，德国的阿迪达斯︵adidas︶过去一年来从五十欧元左右大涨到八十五欧元，涨势也十分凌厉。

整个运动产业蓬勃发展，可以从全球马拉松运动的热门看出端倪，像美国波士顿、纽约的马拉松到日本东京的马拉松，几乎都掀起全世界爱跑族热烈参与，在台湾全民疯慢跑的现象也浮现。

除了慢跑之外，今年各种形态的慢跑也纷纷兴起，像彩色马拉松、啤酒马拉松等各类马拉松赛事，就像举办嘉年华活动，引来全民参与的热潮。各种体育赛事跟着蓬勃发展，像有名人带动的铁人三项竞赛，到全台自行车比赛、环岛自行车。当运动变成全民运动，整个运动产业也跟着蓬勃发展。如今耐吉已成运动休闲产业的代名词，除了鞋子，耐吉也生产各项运动用品服饰。

因此，道琼把耐吉选入成分股，除了电子消费产业外，也代表运动产业逐渐成了新兴产业。

**逐渐出现运动产业新黑马**

台湾的很多传统产业过去两年也逐渐出现运动产业的新黑马，像被视为夕阳产业的纺织成衣代工业儒鸿最低股价只有八元，今年一度大涨到二七○元。最令人吃惊的是自行车产业，巨大、美利达今年都有挑战赚一个股本的实力，这两家自行车厂正是台湾走向「value added」的最佳代表作。过去自行车只是代步工具，现在的自行车成为运动流行时尚，一辆代步用的脚踏车单价可能只有二千元，但是运动走上流行时尚后，一辆自行车可以卖到二万元、二十万元。

单价拉高，整个产业的产值也大不相同，而自行车产业的发达，也让建大这种生产小胎车胎厂毛利率大幅提升。

最近GARMIN股价大涨，也与运动休闲产业联结，过去ＧＰＳ卫星定位专用于ＰＮＤ︵个人导航设备︶，也就是个人汽车导航为主，这两年运动休闲产业崛起，ＧＰＳ大量使用在高尔夫、重机、越野登山及医疗项目，进一步成为配戴装置重要成员，格局大为开展，这是新时代、新产业的新契机，耐吉晋身道琼成分股意义不凡。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

(整理 董永年)

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