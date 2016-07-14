英镑起落攸关英国国运--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自7月14日出版的当期「老谢开讲」专栏)

英国脱欧公投意外过关，在全世界掀起很大的余波荡漾，尤其是金融市场在六月二十三日脱欧公投结果揭晓后全面重挫，不过全球股市很快恢复活力，脱欧公投之后不到半个月，美国道琼指数又重新站上一万八千点，即将再度挑战历史新高。但是，只有英镑一蹶不振，一路探底，似乎正朝投机大鳄索罗斯先前的警告：英国脱欧，英镑至少贬值二○％的方向前进。

英镑在英国宣布脱欧公投当天，意外弹升到一．五○○六美元，市场都以为英国会继续留在欧盟，当天金融市场的恐慌指数（VIX）还大跌一八％。没想到最后一刻脱欧派胜出，金融市场完全表错情，于是六月二十四日全球金融市场做出最激烈反应，除了全球股市大跌外，英镑当天从一．五○○六急贬到一．三二三，最后收盘是一．三六七，英镑当天急贬八％。这一记长黑，种下英镑弱势的转折，此后英镑不停下挫，到七月六日，英镑最低贬至一．二八，假如从英国脱欧公投前起算，英镑已下跌一四％，若依照索罗斯的下跌二○％推估，英镑至少要贬到一．二左右。

**脱欧公投惹祸，英镑贬至32年新低**

七月六日英镑贬至一．二八，已创下三十二年新低价，综观过去百年历史，英镑贬值大浪涌来之际，往往都是英国国际话语权低落之时，所以，英镑的起落可以视为英国的「国运指数」。从英镑走向可以看到英国颇为悲观的未来，英国脱欧之后，对世界的影响力恐怕「没有最低，只有更低！」

英国脱欧公投成功之后，一直力数欧盟不是，而成为赢家的英国独立党（UKIP）党魁法拉吉（Nigel Farage）居然宣布辞职，他表示「要重新掌控自己的生活」，立即急流勇退，看起来，这位利用民粹鼓吹脱欧的极右派大旗手，也不知如何面对脱欧的未来。

第二个诡异的是，坚定主张脱欧的伦敦前市长强生（Boris Johnson），本来被视为是接替卡麦隆出任首相的大热门，但是却又异乎寻常地放弃党魁的选举，原因是他的盟友司法大臣戈夫（Michael Gove）宣布参选党魁。这两位脱欧派主将放弃领导英国，让内政大臣梅伊（Theresa May）轻松当上首相，这位主张留欧的首相，将带领英国步入不是欧盟成员的未知世界。

英国政坛现正在清理脱欧公投成功后的新战场，但是欧盟已展现对英国高度不友善的态度。目前英国拒绝二次公投，虽然很多民众投下脱欧那一票立刻反悔，不过英国已不准备二次公投，而即将卸任首相的卡麦隆也表示暂不主动申请脱欧。但欧盟大国德、法、义都高分贝喊话，要英国立即展开行动，别再拖了，最具代表性的是在布鲁塞尔的欧洲议会上，欧盟主席荣科（Jean-Claude Juncker）当着法拉吉的面说，「你怎么还在这？」

英国脱欧之后，面临着不可预知的未来，我这次去以色列特拉维夫，与耶路撒冷创投公司董事长Shlomo Kalish有一场晚宴，我问这位出身麻省理工学院的教授，对英国脱欧的看法，他的想法很正面，他认为英国脱欧之后，将真正走上独立国家的道路，英国才能真正强盛壮大，这也许是个期许，但是英国百年走向，却预告了英国的弱势。

在二十世纪初，尤其是一战之前，英国还是日不落帝国，此时英国还是世界的大国，一英镑可兑换五美元，在此之前的一百年，英镑是强势货币，尤其是在一八六一年到六五年的美国南北战争，英镑是美元的十倍。

但是一九一四年到一八年，第一次世界大战时，英国元气大伤，一英镑兑换的美元，也从五开始往下滑落。

这其中一九二九年到三九年的美国经济大萧条，英镑一度又走高，但是三一年英国宣布放弃金本位，英镑放弃与黄金挂钩，此时英镑兑美元降到一比四。到了二次大战（一九三九年到四五年），英国把世界第一强国头衔让给美国。两次世界大战，英国国力受创深重，从此英镑展开了漫长的贬值之旅，一九四九年是一个重大转折。

**英国汇率下杀，危及国际金融中心地位**

四九年是国共内战的一年，也是北约成立的一年，西欧正式接受美国保护，英镑在此时大贬三成，一口气滑落到二．八美元。再进入到六○年代，此时殖民地独立运动全面引爆，大英帝国几乎解体，原来的英国殖民地纷纷独立成为国家，英镑在在感受到贬值的压力，到了六七年英镑兑美元已贬到二．四。

再到一九七○年代，两次石油危机，再度重击英国经济，此时英镑再贬到一．六，一直到国际货币基金（IMF）出手，英镑才止住跌势，此后的半个世纪，英镑从未升逾两美元，一直徘徊在一到二的区间。英镑最低价位，出现在八二年英国打赢阿根廷的福克兰战争后，低点来到一．一五八，这是一九八四年的事。这次英镑来到一．二八，正好是三十二年来最低价。

八九年柏林围墙倒塌，两德统一，英国一开始加入欧元前身的欧洲汇率机制（ERM），但两年后受不了马克（德国当时的法定货币）强势，主动退出，此时索罗斯狙击英镑一举成名，而德国取代英国，成了欧洲第一强国，英镑从此在一．五上下浮沉，即使碰上「二」，也只是昙花一现。

从英镑大转折来看，一战后英国元气大伤，但二战英国伤更重，世界霸主地位只好交给美国，再到欧盟成立，英国在欧盟老大地位也被德国取得，这个日不落大国从此风光不再，所以回顾英国百年历史，其实是一段英镑持续贬值的历史。

我在二○○六年前后，见识到英镑最贵的一刻，那时新台币兑换一英镑，大约是六十八．五元，我第一次到英国，租下了Penton的希尔顿饭店，一个房间一晚四六○英镑，才发现吃不消，街头吃一碗拉面，居然是十四英镑，上了计程车，随便起跳都是十英镑以上，回到台湾我就写了一篇「不到英国，不知台湾钱小」的文章。

如今相隔十年，英镑兑美元汇率已回落到一．三上下，兑新台币退守到四十一．五元，现在到英国旅游，应该是友善多了。因此，在英镑急贬后，到英国旅游、购物的人潮又增多。

不过英国面对的更险峻情势是脱欧后的经济风险，英镑的贬值可能带给英国出口竞争力，这可从英国股市在脱欧公投之后，仍能站在六五○○点以上看出。英镑贬值可能对英国产业出口有利，但是英国作为国际金融中心及资金汇聚的房市热络荣景，可能面临空前考验。

英国脱欧公投结束不到两周，马上有几家大型保险公司旗下房地产信托基金遭到赎回，让市场担心脱欧的骨牌效应，可能由金融市场蔓延到房地产市场。首先是英杰华（Aviva）旗下的投资子公司，宣布规模十八亿英镑的不动产投资信托（REITs）暂停赎回，接着标准人寿（Standard Life）旗下投资公司也宣布暂停一个规模二十九亿英镑的REITs。

**房市恐遭金融市场拖累，基金掀起赎回潮**

香港仲量联行指出，自英国宣布脱欧公投以来，英国商办市场首当其冲，伦敦办公室今年第二季的吸纳量不足一百万平方尺，是二○一二年以来新低，英国脱欧成功后，商办需求将放缓，不过空置率仍低，影响租金下跌有限，不过市场对英国房地产仍有忧虑。

英国不动产是全世界有钱人资金簇拥出来的，英国脱欧带来高度不确定，地产市场首当其冲，继英国保诚集团（M&G Investments）、标准人寿、英杰华后，后续还有四档开放型的房地产信托基金暂停赎回，这七档暂停赎回基金冻结一八一亿英镑。

房地产基金流动性出了问题，市场更担心基金经理人低价抛出资产，将推低房地产价格，进一步冲击银行贷款品质。根据资料显示，英国银行业自金融海啸后已积极减少地产项目的投资，目前苏格兰皇家银行只有五％在地产相关项目，莱斯银行只有二％，巴克莱银行只有一％，显示英国房地产对银行体系冲击不大。

**欧洲银行体系告急，经营风险全面浮现**

不过，英国脱欧却冲击欧洲的银行体系，首当其冲的是德意志银行，去年惨赔六十八亿欧元，今年股价再进一步暴跌，营运已处在危急存亡之秋。另一个是义大利银行业，累积了三千六百亿欧元呆帐，相当于全国GDP（国内生产毛额）的四分之一，当中有二千亿欧元已判定无法偿还，这其中又以老牌西雅那银行（Monte dei Paschi di Siena）股价暴跌最惨重，欧洲银行业经营风险全面浮现。

英国脱欧公投累及地产，波及银行业，使得全球避险意识全面升高，全球债券负殖利率规模已高达十一．七兆美元，这当中，日本二十年期公债殖利率一度压低到零，德国十年债一度出现负值，英国十年债一度创下○．八六六％的新低，全球债券殖利率都走到最低点。

这个避险意识走到极致，也使得日圆成为避险主要货币，日圆一度暴升到九十九．一九兑一美元，当然日本政府要受不了，这还包括黄金、白银也成了避险新宠目标，金价从一○四六．三美元，飙升到一三七四．八三美元，今年涨幅超过二八％；而白银从十五美元左右，飙升到二十一．○六美元，涨幅高达四五．六％。英国脱欧公投之后，避险商品出现极端走势。

为了纾解英国经济困局，英国中央银行总裁卡尼（Mark Carney）大举宽松银根，变相释出一千五百亿英镑资金，英国银行将降息，同时英国可能进一步降税因应危机，且可能将企业税逐年降到一五％，这会不会掀起欧盟租税竞赛，大家都等着瞧，目前OECD（经济合作暨发展组织）的平均税率是二五％，G20国家平均二八．七％，欧盟平均三八．一％，最低的爱尔兰只有一二．五％，最高的法国是三三．三％，德国是二九．七二％，若英国调降企业税，欧洲其他国家会不会掀起新一轮租税竞赛？这也是英国脱欧之后留给大家的话题。

不过英镑的弱势恐成定局，假如按照索罗斯先前警告，英国脱欧英镑会贬值二○％，目前英镑兑美元来到一．二八左右暂时停住，可能再往一．二的方向调整。

英国脱欧留给全球很大惊叹号，但是英国面临更大调整与冲击，这个雄跨数百年的日不落帝国，如今随着英镑走跌，正面临不可预知的未来！ (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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