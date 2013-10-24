言必称电子股的时代过去了--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月24日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年很多投资人都感叹台股很难操作，如果在市场上询问营业员，大多数营业员都会说，他接触的客户亏损者十之八九，深究原因是很多投资人满手都是电子股，尤其是热门的电子股。例如，宏达电（二四九八）去年底收盘价是三○○．五元，十六日跌到一二五．五元，单是今年跌幅就达五八．二四％。往前推一年，一一年底宏达电收盘价是四九七元，一二年宏达电跌幅是三九．五四％。再向前推一年，一○年最后一个交易日，宏达电收盘是九○○元，后来涨到一三○○元，年底再跌到四九七元，一一年宏达电的跌幅是四四．七八％。

**迷信超级明星股，换来惨赔下场**

从宏达电的个案可以看出，宏达电已是连续三年下跌，多数投资人都不相信宏达电会从一三○○元跌到最低一二二元︵九月九日︶，跌到连十分之一都不到。我曾经在餐厅听到隔壁桌有一名投资人大声说：「我不相信宏达电会破三○○元，若三○○元守不住，我一头撞墙壁！」没想到三○○元关卡一点支撑都没有，很多人用融资买宏达电一路追缴，一路补保证金，最后连老本都赔光了。这是迷信超级明星股的下场，只有一个惨字形容。

今年最让投资人心痛的个股，除了宏达电外，一○年以二二○元风光上市的Ｆ-ＴＰＫ宸鸿（三六七三），也让投资人伤透了心。宸鸿一上市就从二二○元大涨到九八二元，曾一度是热门「四千金」的候选人，宸鸿距千元只相差十八元，这档近千元的高价股，今年上半年端出好到不能再好的成绩，上半年税后纯益七十七．八三亿元，ＥＰＳ高达二十三．七七元，仅次于大立光（三○○八）的二十八．九六元，但是顶着这么好的成绩，宸鸿的股价却跌得令人心惊。

去年底最后一个交易日，宸鸿收盘价是五一三元，十六日宸鸿跌停，只剩下二二七元。换句话说，今年跌幅高达五五．七五％，宸鸿会跌得那么惨，恐怕连重视基本面分析的投资人都会栽跟头。因为照常态来看，宸鸿上半年ＥＰＳ已高达二十三．七七元，下半年又是出货旺季。去年上半年宸鸿ＥＰＳ十八．二三元，下半年ＥＰＳ高达二十六．一元，下半年纯益又比上半年多出四八％，所以按照正常情况推估，今年ＥＰＳ应有挑战五十元潜力，股价守不住五○○元已经十分委屈了，怎么可能跌到二二七元还会跌停板？

现在股价会说话，宸鸿出现跳水式下跌，可能预告触控面板产业发生了大的状况，宸鸿入主兴柜的达鸿（八○五六），今年七月已减资二五．五二％，但是股价仍从二十五元跌到七．九七元。不论是宸鸿或是达鸿，股价如此杀法，都预告业内人士已看到触控面板产业可怕反转的局面，所以，上半年ＥＰＳ二十三．七七元的宸鸿，即使下半年一毛钱都没有赚到，目前本益比也不到十倍，但股价照样跌停，看起来就十分恐怖了。

整个触控面板产业危机四伏，像胜华（二三八四）这三年间，股价从六十二．三元惨跌到十元，上半年触控产业大好时，胜华还亏损三十四．三九亿元，下半年恐怕是灾难来临。○九年股价一度涨到五一八元的洋华（三六二二）第二季已出现一．九亿元亏损，如今股价仅剩三十一．○五元。一○年因加入宏达电供应链，一度涨到一四三．五元的介面（三五八四）已是连续八季亏损，去年每股ＥＰＳ是负的九．一三元，几乎亏掉一个股本，去年最低价一度跌到十七．○五元，今年以为转机在望，看来更加不乐观。最近手机产业似乎有了大变化，连中国大陆的触控大厂欧菲光电(002456.SZ)，股价都在除权后从五十九．四九跌到三十八．六八元人民币。

除了触控面板族群股价急转直下外，触控ＩＣ设计股股价跌幅也很惊人，像今年表现很好的旭曜（三五四五）从六十八．六跌到四十三．七五元，禾瑞亚（三五五六）从一二九元跌到七十．六元，义隆电（二四五八）从八十元跌到四十一．六元，从类股如此下跌来看，触控产业恐怕遭遇到大麻烦。

**宏碁、华硕市值狂跌，台湾ＰＣ股输一大截**

过去ＩＣ设计产业是台湾最拿手强项，但今年像光感测ＩＣ的凌耀（三五八二）以出货韩国三星为主，去年ＥＰＳ十六．四八元，上半年ＥＰＳ高达八．九六元，凌耀第二季有三星急单加持，ＥＰＳ达五．四九元，但是却在第一季股价攻到二四四元即反转下跌。凌耀顶着上半年ＥＰＳ八．九六元的好成绩，股价却快速下跌到九十九元。去年底收盘价是二一三元，单是今年的跌幅就高达五三．五二％。凌耀有三星与宏达电的订单加持都还这么惨，令人不禁要问到底产业出了什么问题？

上半年赚八．九六元的凌耀跌破百元煞不了车，赚二十三．七七元的宸鸿跌到二二七元仍然会跌停，这就难怪投资人买电子股很容易赔钱了。上周，我在电视上访问前摩根士丹利半导体分析师王安亚，他问我说ＰＣ怎么看，我的看法是台湾ＰＣ产业恐「大势已去」，若要买ＰＣ股，宁可买联想（0992.HK），也不要买台湾的ＰＣ股。王安亚认为ＰＣ股已经很低了，再跌有限，不过，由宏碁（二三五三）从一○五元跌到十九元仍然继续破底，就可看到台湾ＰＣ股弱势的一面。

今年上半年ＥＰＳ已达十四．三七元的华硕（二三五七），十月十五日股价已经跌到二○四元，若是二○○元大关都不守，那也是很可怕的事，为什么这么说？ＰＣ打品牌战是要有实力的，像宏碁跌到十九元，市值只剩下五四一亿元，已经不到二十亿美元，怎么跟人打仗？华硕跌到二○四元，市值约五十三亿美元，对照联想八六三亿港币，约新台币三三○○亿元，相对比之下，台湾的ＰＣ股已输了一大截。

上半年ＥＰＳ十四．三七元的华硕，如果连二○○元的关卡都守不住，那就代表下半年表现肯定不如上半年，以过去下半年与上半年经常是六比四比例的电子业循环来看，华硕正常情况ＥＰＳ应有三十元，股价涨到三○○元，本益比也才十倍，现在若连二○○元都守不住，那就代表了下半年获利恐怕很有限，况且，华硕第四季有很多新产品要发表，此时股价的示弱，岂不意味产品很无力？今年华硕如果从最高价三八二元起算，跌到最低的二○四元，跌幅已达四六．六％。从九○年代以来，华硕一直都是台股的模范生，但今年从股价看就可发现华硕困难就在眼前。

**台湾的苹果供应链从绚烂走向平淡**

从股价来看，宏达电连跌三年，代表品牌手机厂无力；宸鸿的暴跌，代表触控面板产业提前进入寒冬；华硕、宏碁的落难，代表品牌ＰＣ走进了死胡同。今年整个电子业还有一个大威胁，那就是专门为苹果而生的供应链都面临空前考验。

今年在手机产业的战役，上半年三星出货一．四亿支，苹果六八○○万支，仅是三星的一半，下半年苹果推出５Ｃ与５Ｓ，似乎都没有过去爆炸式的成长，台湾的苹果供应链也挥别过去的高成长，逐渐从绚烂走向平淡。像软板的台郡（六二六九），去年最高价一四三元，近两个月则从一二一元跌到八十五．五元，很明显看到营收与获利都走低。

两家一线电池模组厂今年也都很平淡，新普（六一二一）今年仍可赚一个股本，但是股价一度跌到一一九元，比起一一年的二七○元，已有很大落差，顺达科（三二一一）更是从一八八．五元，跌到七十五．六元。景气好的时候，顺达科单季ＥＰＳ可达三．八三元，现在上半年ＥＰＳ只有二．七三元，怪不得股价跌掉一○○元。

过去三年，只要切入苹果供应链的台湾电子大厂，就是成长与获利的保证，但是，过去一年来，苹果攻无不克的竞争力已趋缓，再加上中国大陆供应链崛起，台湾的苹果供应链开始面临挑战，像触控面板的宸鸿就面临欧菲光电与信利国际（0732.HK）的夹击，台湾的美律（二四三九）也面临歌尔声学（002241.CN）与瑞声科技（2018.HK）的挑战。

放大来看，整个电子零组件产业都面对空前挑战，像光学镜头模组大立光一枝独秀保持领先，今年获利仍耀眼，股价最高涨到一一三○元。但是，过去也吃到苹果的玉晶光（三四○六）却连两季出现亏损，且亏损有扩大之势，这两年股价就从四一一元跌到一一六．五元。

另一个面临中国竞争最激烈的是机壳产业，中国的机壳厂从比亚迪电子（0285.HK）、巨腾（3336.HK），到嘉瑞国际（0822.HK）纷纷崛起，台厂的机壳厂本益比遭到压缩。像是华硕集团旗下的Ｆ-铠胜（五二六四）上半年ＥＰＳ已高达九．○二元，以传统下半年更旺的角度看，铠胜的ＥＰＳ可上看二十元，但是铠胜有好的业绩，股价仍从一八四．五元跌到一三二元。另一家可成（二四七四），今年上半年有汇兑收益的挹注，上半年ＥＰＳ达十．○七元，若今年能赚两个股本，目前股价一六九元，本益比只有八倍。

**许多传产找到新生，从本益比就可看出端倪**

在苹果供应链中扮演最核心角色的组装大厂鸿海（二三一七）及香港上市的富智康（2038.HK）今年都转趋平淡。鸿海上半年ＥＰＳ二．五六元，股价只能在年线以下浮沉，是标准的空头走势。最近香港的富智康也从五．六港币跌到四．一五港币。

也许是鸿海太庞大了，今年郭台铭重新调整战略，把过去将鸿海塑造成航空母舰的架构，改由战斗机群来承担。鸿海将全力扶植旗下小鸡，像是工业电脑的桦汉（六四一四）、精密机械的乙盛（五二四三）、ＬＥＤ的荣创（三四三七）、ＬＣＤ驱动ＩＣ的天钰（四九六一），再加上还未上兴柜的三营、英特盛及鸿腾精密将辅导上市，郭台铭改由小兵出击，希望以小搏大，战略已转向。

从台股分类指数来看，台湾的纺织、汽车、橡胶等分类指数都创了历史新高，但是电子分类指数却从三五四．二八点下跌到二九六．一三点，昔日代表台湾最具成长力，股市本益比最高的电子股逐渐步入传统产业昔日不成长、本益比压缩到十倍以下的宿命。很多投资人仍缅怀过去二十年电子股十倍速成长的美梦，看到电子股股价大跌就积极逢低摊平，结果股价却愈跌愈低。

反观很多传统产业股，在经历了二十年苦闷压缩，这两年找到成长新契机，像成衣的儒鸿（一四七六）、聚阳（一四七七）、隐形眼镜的Ｆ-金可（八四○六）、精华光学（一五六五）、自行车的巨大（九九二一）、美利达（九九一四）等反而开出灿烂花朵。

电子业走向传统，很多传统产业却找到新生，市场也赋予不同的本益比。像精华光学与华硕今年上半年ＥＰＳ旗鼓相当，但是前者股价九○一元，后者股价二○四元，相差了四倍多，这是市场对两家公司前景不同看法，给予不同本益比评价！

电子股走过二十年风光岁月，未来面临调整压力大，面对股市巨变的新生态，投资人不要再言必称电子股，电子股外，台股处处有蓝天！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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