网路时代将诞生新赢家--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月15日出版的当期「老谢开讲」专栏)最近几件大事都与网路世界有关，但对你我，或对政坛，甚至整体产业趋势可能带来巨大冲击，值得大家细细思索未来的趋势变化。第一个是发生在八月间，一场由「一九八五联盟」号召的为陆军下士洪仲丘伸冤的行动，竟然号召了二十五万群众，来自四面八方、身穿白衣的民众坐在凯达格兰广场，形成了令人震撼的「白色十字军」。这是台湾有史以来最大的一场公民运动。

带动号召这场公民运动的是自称「一九八五联盟」，没有人知道主导者是谁，只知道这是由三十九位各行各业的人组成的社会运动人士，有医师、有社会工作者、有家庭主妇，但没有人叫得出他们的名字；这次发起公民运动的人，没有在电视、报纸刊登广告，只透过网路键盘的力量，在很短的时间，居然可以凝聚那么多的群众，逼得行政院长江宜桦连夜召开记者会，也逼得立法院加开临时会通过立法。

**公民运动大转变：政党势力弱化**

台湾出现这场空前盛大的公民运动，也标示着未来政经版图可能出现巨大变化。首先是台湾传统的政党可能面临巨大冲击。二○○○年台湾政坛变天，大家把对国民党的失望转到寄望民进党，但陈水扁八年执政，因为贪腐带给民进党重大伤害，○八年政党钟摆又摆荡到国民党这一边，马英九成为收割者。不过从○八年以来，台湾各项表现都不如人意，马英九总统民调一直徘徊在低档，现在对时局最失望的，很可能是泛蓝的支持者。

这次的公民运动出现了一个大转变，那就是政党势力的弱化，过去的群众运动几乎都由政党推动，但这次公民运动，民进党前主席蔡英文、现任主席苏贞昌只能席地而坐，他们只能和多数民众一样，到现场当一个倾听者，他们从反对运动的主角变成配角，而一些受邀上台讲话的政治人物，得到的也是嘘声居多。

这意味着，社会群众对当前政府的施政有诸多不满，但是大家对民进党掌握议题的能力太弱，也不敢寄以厚望。在这种情形下，泛绿支持者最后对陈水扁领导的民进党失望了，现在泛蓝支持者又对马英九领导的国民党灰心到极点。在两党都不得民心的情况下，说不定台湾未来领导者会从公民运动中诞生。

但是这场声援洪仲丘的公民运动最值得重视的是网路串联的力量，二十五万人可以透过网路的连结走上街头，而且多数是一生从未参加过抗争的二十几岁年轻人，这代表了网路会成为政治运动的重要媒介。另一个意涵也可能代表网路世代崛起，未来政坛老面孔可能加速退位，现在仍盘踞在政坛的七、八十岁老人请小心。

这次公民运动的成功达阵，也意味着在网路世界中未来可能诞生各行各业的新领袖，这两年我们看到很多电影导演，像戴立忍、柯一正、九把刀等勇敢走出来声援弱势者，﹁宅神﹂朱学恒也在媒体充分发声，政大教授徐世荣在文林苑、大埔案挺身而出，台大经济系主任郑秀玲在︽服贸协议︾中站出来，只身对抗政府，都象征了未来社会的一股新力量。

网路产业崛起，单是今年台湾产业就出现了巨大变化，像是第三方支付在业者詹宏志、林一弘力争之下，终于请走监管不遗余力的挡路者，陈裕璋主委愕然下台。全世界的第三方支付，九八年Elon Musk已经发明PayPal，后来并入eBay，中国在○四年也开始有支付宝，全世界第三方支付已发展得如火如荼，台湾却仍以监管为由，卡住第三方支付不放，现在各方压力来了，政府也决定松绑了。

**网路交易崛起，百货公司、超市大受冲击**

现在大家必须更加小心，网路可能撼动整个产业，最具代表性的是阿里巴巴今年将ＩＰＯ︵首度公开发行︶。阿里巴巴一挂牌，市值至少直追腾讯，很快就有机会迈向一千亿美元，或是直指二○○○亿美元大关。目前很多高明投资人都摩拳擦掌在等待阿里巴巴股票上市，希望第一时间买到阿里巴巴股票，跟着阿里巴巴成长。

从马云在九八年开展阿里巴巴的Ｂ２Ｂ时代，阿里巴巴从淘宝网、支付宝、天猫，到阿里金融，然后到现在的菜鸟网站，马云一直在颠覆中国的产业。首先是淘宝网迅速崛起，传统百货公司、超市都受到冲击，最具代表性的是以上海为主的联华超市，过去两年股价大跌九成，以北京为主的京客隆股价暴跌八成。最近受到冲击最大的是百货公司，从王府井百货、豫园商场、金鹰百货、百盛都跌得惨不忍睹。

传统的百货业是凝聚人气的大卖场，也是大老板赚现金的热门产业，现在网购刮走了百货公司的购物商机，更麻烦的是店面租金随着房地产年年上调，已吃掉百货公司获利。最近在四川成都惊爆的太平洋百货与房东的纷争，问题出在租金，成商集团过去一年收取二六○○万元人民币租金，现在一口价要调到一．二亿元人民币，太百集团受不了，双方就摊牌了。

这些年中国房地产涨势凌厉，中央祭出「新国五条」等严厉打房政策，却打不下房价，首当其冲的是店面租金暴涨。中国的租金已连涨四十七个月，已冲击到百业生态，这回网路革命来了，大家在网上购物，不需要店面摆摊开店，传统的商业模式开始出现巨大变化，可以预料得到，未来店面租金可能长期看跌。

过去大家投资房地产最喜欢投资店面，但是网路时代来临，大家必须心里有个底，除非是超级热门地段，如捷运出口，或台北市东区、西门町等人潮聚集处，一般没有特色的店面可能会租不出去，很多店家可能在网购压缩中逐渐淘汰。

**传产加入电子商务，经营空间加大**

网购的行为愈来愈极致化，像天猫崛起，去年已做了一兆元新台币生意，跃升中国零售业百强的第二名，但今年很可能会超越苏宁。中国大陆过去最强大的３Ｃ卖场是苏宁与国美，如今都节节败退，苏宁与国美也被迫加入电子商务，中国大润发也成立电子商务部门迎战。

网路造成产业大洗牌效果，很多产业会在电子商务蓬勃发展中逐渐被替代，沦为下一个消失的「惨业」。例如，电子通路业的霸主联强，过去一季获利达到二十四亿元左右，但今年第一季净利只剩下九．九三亿元，很明显遭到电子商务压缩。今年杜书伍自救，联手网路家庭切入网购，让联强营收又恢复成长。

网路崛起后，很多网路股开始在资本市场独领风骚，在美国最具代表性的是谷歌股价涨到九二八美元，市值冲破三千亿美元，打败微软，坐稳全美市值第三的宝座。而电子商务巨擘亚马逊第二季度出现亏损，但是股价仍涨到三一三．六二美元，亚马逊的千亿美元市值轻骑过关，现在要挑战一五○○亿美元市值，这代表了电子商务新时代来临，还有一家快速崛起的线上租片公司NETFLIX，过去一年来股价从五十二．八一美元大涨到二七○．三一美元，都是惊人的代表。

而过去被视为传统的旅行社，十几年前在美国诞生一匹黑马Priceline，这家网路订票的公司，在九九年上市，最惨时，在美国九一一恐怖攻击不久，股价一度跌到一．八美元，最近写下九九四．九八美元的天价，很有机会挑战除了波克夏以外股价攻克一千美元的纪录。

旅行社过去是传统产业，现在加入电子商务，经营空间加大，像中国携程网这些年成长十分惊人。台湾的旅行社产业，最近也搭上网路股的列车，股价出现大涨，最显着的是易飞网从三十二元大涨到七十．五元，有了易飞网带动，在兴柜挂牌的雄狮旅游也从五十四．八元大涨到一二五．九九元，灿星旅从二十六元大涨到三十一．四五元，凤凰旅行社也从五十四元涨到六十八元，旅游业与电子商务连结，开创另外的天空。

最近原本衰退状态的游戏产业，又因为第三方支付有解，士气因此大振。像欧买尬今年业绩平平，却因为率先成立欧付宝上线，股价从七十二元大涨到一二○元，智冠也加入第三方支付，智付宝也要上线，最近股价也随之翻身。

**下一个新时代富豪可能由网路产业诞生**

但是在电子商务领域最大的赢家，还是詹宏志领军的网路家庭集团。网路家庭今年股价从一一六．五元大涨到一九九元，表现令人刮目相看，网家今年ＥＰＳ︵每股税后纯益︶不会超过五元，但股价高涨反映的是高本益比。另一家子公司商店街，今年从九十二元大涨到二一一．五元，商店街上半年ＥＰＳ只有二．○四元，股价涨到二百元以上，可以看出投资人的热切期待。网路家庭下一个生蛋金鸡可能是露天市集。

其他在资本市场冒出头的还有以「爱情公寓」着称的尚凡，一群年轻人经营社群网站创业有成，如今摇身变成亿万富翁，最传奇的则是忍受八年亏损的数字科技，旗下宝物网与租屋网都很成功，去年ＥＰＳ在十．六六元，股价一度站上三○○元大关。

从这个趋势来看，下一个新时代富豪可能会由网路产业诞生，中国最近公布的百大富豪家族排名，腾讯的马化腾、百度的李彦宏名列前两名，网易的丁磊排第八，在前十大富豪排行榜中，网路新贵占有三席。

美国亚马逊的执行长贝佐斯︵Jeff Bezos︶最近斥资二．五亿美元买下一八七七年创立的︽华盛顿邮报︾，贝佐斯身价二八三亿美元，以二．五亿美元买下︽华盛顿邮报︾，只是他身家的区区小数字；不过亚马逊只是成立十几年的后起之秀，却买下有百年历史的大报，让大家百思不得其解的是贝佐斯带起了电子书狂潮，快速扼杀传统的印刷业，他也曾经预言传统报业会在二十年内消失，这次却看上自己手下的受害者，贝佐斯到底在打什么算盘？华尔街正热烈讨论。

不过，电子商务往下延伸是电子新闻，这个领域没有实务的限制，不用专门化，可以无限延伸，也许贝佐斯可能以亚马逊的电子商务专业，改变︽华盛顿邮报︾百年来的新命运。台湾由︽联合报︾系主导的联合线上，最近也开始积极变身，加入网路电视及影音，强化网路广告及行销服务，这都是媒体生态上的巨大改变。

一九八九年柏林围墙倒塌带来全球化的时代；九六年网景股票上市，代表网路时代正式来临；二○○○年的泡沫是网路产业兴起太快速的一场大调整。如今网路世界带来新的商机、新的产业崛起、新的创业英雄诞生，下一个很可能冲击到的是政党生态及政治人物的未来，这一场网路革命的变化愈来愈精采！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

(整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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