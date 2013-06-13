伯南克震荡！股、汇、债三市大冲击--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月13日出版的当期「老谢开讲」专栏)今年五月二十二日，美国联准会（Ｆｅｄ）主席伯南克在国会听证会上预告，美国将逐步缩减买债规模，量化宽松（ＱＥ）将逐渐退场。这一番「心战喊话」，立刻对全球金融市场带来巨大冲击，股市、债市、汇市全都出现大变化，ＱＥ不会立刻退场，但伯南克的一席话，却对全球金融市场带来一轮大洗牌效应。

首当其冲的是日本，其中日经指数急跌，日圆止贬回升，日本首相安倍晋三正要射出第三支箭立即遇到乱流。伯南克五月二十二日的讲话，立刻对五月二十三日的日本股市带来巨大效应，日经指数当天创下一五九四二．六八点的波段新高，却出现单日反转的戏码，当天大跌一一四三．二八点，这一记长黑奠定日股回档的序幕。

**日本首当其冲，安倍日圆贬值计画备受考验**

去年九月，自前首相野田佳彦宣布解散国会以来，日经指数从八六六四．七三点起涨，大涨约八四％，伯南克在日股大跌前一天的心战喊话，造成日本十年期公债殖利率飙升到近一％。外国投资人抛售日债，造成日本投资人的疑虑，加上日股大涨，累积的技术面乖离拉大，伯南克的喊话，成了日股回档的理由。

从五月二十二日到六月七日，只有短短十二个交易日，日经指数狠狠跌到一二五四八．二点，重跌三三九四．四点，跌幅达二一．二九％，成为这一波全球股市拉回跌幅最重的市场。反映股价最敏感的证券股，如野村从九八○跌到六八七日圆，大和证券从一○三三跌到七四八日圆，松井证券从一三二五跌到八九四日圆；另外，担心债券价格下跌冲击获利的银行股，如三菱ＵＦＪ、三井住友及瑞穗控股跌幅也很重。

日股大跌，也让安倍全力主导的日圆贬值计画面临强大考验。从去年以来，贬值之势锐不可当的日圆到一○三．七三六出现反转，日圆这一波的升值最高来到九四．九九，让日圆贬值暂告一段落。日圆止贬回升，也让原本强劲升值的美元指数从八四．四九八拉回到八一．○七七，美元指数一口气回探到年线。

伯南克的喊话，对日股、日圆、日债都造成强烈冲击，对全球金融市场的影响也十分巨大。先从股市谈起，美国的ＱＥ若退场，理论上，冲击最大的会是美国，但是美股表现却相对出色。

这一波「伯南克震荡」，美国道琼指数从五月二十二日当天的一五五四二．四点拉回，到六月六日的一四八四四．二二点已止跌，道琼指数回档六九八．一八点，跌幅四．四九％；美国其他指数表现也很平稳，像标准普尔五百指数一六八七．一八点折回一六○七．○九点，跌四．七四％，而那斯达克回档只有三．七九％，最强势的是费城半导体指数几乎没有回档，六月四日甚至创下四七七．五八点的波段高点。

「伯南克震荡」的震央在美国，但是美股表现格外强劲，今年以来频创历史新高的德国、英国股市表现也不弱。德国股市从最高的八五五七．八六点折回八○三四．五五点，跌掉五二三．三一点，跌幅达六．一％；英国股市从最高的六八七五．六二点跌到六三一三．六点，下跌五六二．○二点，跌幅约八．一七％，其他欧洲成熟市场，法国约下跌六．六六％，跌最多的瑞士股市下跌九．六五％，整体来看，成熟国家经济体的股市表现相对强劲。

**新兴市场股汇双跌，模范生土耳其最掉漆**

反过来看，昔日光芒万丈的新兴市场在「伯南克震荡」中，下跌的幅度都很大，今年新兴市场面临股价下跌、汇价也下跌的惨况，这种股汇双跌的局面，过去十几年十分罕见，最突出的代表是东欧的土耳其。

在伯南克国会作证当天，土耳其股市写下九三三九八．三三点的历史天价，没想到却从此崩跌而下，尤其是六月三日土国股市一天重挫九○○六．三四点，跌幅达一○．四七％，原因是土耳其爆发多年来最严重的反政府示威。

一场反政府重建公园的和平抗争，最后演变成反对总理艾尔段（Tayyip Erdogan）专横统治的暴力冲突。全国四十八个城市共爆发九十场抗争活动，当局逮捕九三九人，土耳其股市就从九三三九八．三三点急跌到七三○三三．七点，计下跌二○三六四．六三点，跌幅达二一．八一％。

土耳其股市曾经是东欧最亮丽的市场，二○○八年金融海啸袭来，土耳其股市一度急跌到二○九一二．一九点，但是欧债危机发生，完全没有影响土耳其经济，土耳其股市今年涨到九三三九八．三三点，形成另一个类似委内瑞拉般的疯狂股市。○八年以来，土耳其股市一共大涨三四七％。土国牛市持续多年，这回遇上伯南克震荡，正巧又发生政治大动乱，股市跌，汇市也出现波动。

土耳其里拉去年持续强力升值，从一．九二一兑一美元，今年最高升到一．七四四，最近又急跌到一．九○六。土耳其的股汇市双跌，只是众多新兴市场出现的个案，今年美元强力升值，原物料的急跌，冲击靠原物料发达的国家甚巨，其中，金砖四国的巴西与俄罗斯受到的冲击最大。

这几年连续拿下世界盃足球赛及奥运主办权的巴西，一直是新兴市场瞩目焦点，但是，巴西的经济随着原物料急跌而急速降温，今年巴西降息救经济，却无力扭转经济往下走的颓势，巴西股市假如从去年底最高的六○九五二．○八点起算，到今年最低的五一一五九．八五点，跌幅达一六．○七％，仅次于土耳其股市的跌幅。

除了股市下跌，巴西的里拉也是惨跌，○八年以来，巴西随着改革落实，股市大涨声中，巴西里拉从二．二三九升值到一．五二。这一年来，里拉不停地贬值，又贬回到二．一四六，在金砖四国中，巴西的股汇市双跌，表现最脆弱。

另一个同属金砖四国的俄罗斯，受到油价回档的影响，今年俄罗斯股市表现疲弱不振，俄罗斯的ＲＴＳ指数从一五二六．九八点跌到一二九四．四五点，跌幅达一五．二％，和巴西不相上下。今年以来，俄罗斯卢布兑美元也从二九．○一二，大幅贬值到三二．三九八，也是一个典型的股汇市双跌的窘况。

○一年高盛的欧尼尔揭开金砖四国（BRICs）的新时代，金砖四国奔驰了十几年，这两年经济逐渐露出疲态，ＧＤＰ（国内生产毛额）成长最耀眼的中国，今年股市表现不振。中国的上证今年以来仍下跌二．五六％，不过比起俄罗斯、巴西，中国的人民币仍然呈现强劲升值的走势。最近人民币一度创下六．一一七兑一美元的新高纪录，在金砖四国中，是币值唯一强势的国家。

**金砖四国渐露疲态，中国人民币持续强势**

印度今年财政陷入困难，不过股市的表现算是平稳，到六月十日为止，印度股市全年上涨○．○七％，可说是无涨跌，比较显着的是印度卢比跌跌不休，从二月的五二．八八跌到五八．三九。

今年美元走强，但力道并不显着，对照印度卢比从五二．八八贬到五八．三九，俄罗斯卢布从二九．○一二贬到三二．三九八，巴西里拉从一．五二贬到二．一四六，贬值的幅度都大过美元的升幅，明显可以看出，过去涌入新兴市场的热钱，正随着原物料下跌走出来。

除了新兴市场受到原物料下跌冲击外，澳洲最近股市的跌幅也很惊人，在伯南克讲话前夕，股市创下五二二九．八的高点，但是随着ＱＥ政策的憧憬改变，澳洲股市急转而下，这两天跌到四七二四．一点，几乎把今年的涨幅都跌光了。

除了股市下跌，澳币今年跌幅也很惊人。今年四月澳币兑美元是一．○五八，六月十一日盘中写下○．九三八五的新低，市场原预期○．九六会有强力支撑，但随着铁矿石报价急跌，加上澳洲同业隔拆利率降到二．七五％，创下六十年最低，过去澳币高息又有升值的双重利多的优势，至此告一段落。

随着澳币下跌，原物料生产国之一的纽西兰币，也从四月的○．八六七跌到○．七八五，○．八六的重要颈线支撑也跟着跌破，很多资源生产国最近都出现货币急贬的景象，像亚洲的马来西亚币就从二．九五六急跌到三．一四四六。非洲的南非币因黄金涨价而贵，最近金价下跌，南非币从八．八五六跌到一○．二七九，都凸显了资源生产国在原物料下跌的窘境。

「伯南克震荡」也冲击了高基期市场。过去十年来涨不停的以贵金属中的黄金、白银、白金为代表。但是今年黄金、白银都出现崩跌。过去十年来最强势的股票是苹果，但苹果去年从七○五．○七美元跌下来，股价修正了四成多。这种涨势持续很久的标的，这次都在「伯南克震荡」中出现了显着调整。

最具代表性的是打败苹果的韩国三星，也初步露出反转的败象。六月七日三星的股价单日大跌九四○○○韩元，原因是Galaxy S4销售不佳，这一记长黑，让三星在一五八．四万韩元留下头部形态，股价可能陷入较长时间的盘整，三星未能继续攻坚，也让韩国股市欲振乏力。

**东协市场涨多跌深，台股今年仍保有涨幅**

在这一轮「伯南克震荡」中涨多回档的国家，最显着的是东协市场，其中又以菲律宾及印尼最具代表性。菲律宾股市在○八年起从一六八四点起涨，最高涨到七四○三点，涨幅达三四○％。这回伯南克的讲话，正好成了菲律宾股市涨多回档的转折点。菲律宾股市最低跌至六三九三．五六点，正好跌掉千点，跌幅为一三．六四％，菲国股市出现明显头部，短线欲再创新高，恐不容易。

另一个涨势猛烈的印尼股市也出现明显回档，○八年印尼股市从一○八九．三四点起涨，五月最高涨到五二五一．三○点，这回连续回档跌到四五七三．二九点，回档逾一二％，灾情也是十分惨重。

从○八年以来，东协市场迈向繁荣，菲律宾、印尼、马来西亚股市频创历史新高，泰国股市则直逼一九九四年创下的天价，不过，在这次「伯南克震荡」中，东协股市回档甚深，主要是涨多跌得也深。连新加坡股市都在五月以来的回档中，把今年的涨幅全都跌光了。

至于去年没有什么表现的台股，今年仍保有五．四％的涨幅。不过台股量能持续衰退，这正是台湾潜在危机之所在。

五月二十二日的伯南克国会听证，理论上，只是针对目前过热的金融市场泼了一盆冷水，立刻造成市场快速降温，也造成市场资金大移动。目前来看，首先，要注意债券市场殖利率是否继续冲高，安倍经济学最重要的是不能让日本债券殖利率走高，而美国十年公债殖利率已从一．六四％左右上升到二．二一％，三十年殖利率跑到三．三六六％，都是市场的隐忧，若公债殖利率下不来，股市回档压力也会加大。

二是股市中最敏感的指标应该是日股，日经指数从高档下修了两成，能不能有效止跌，不但是安倍改革的考验，也是全世界股市必须注意的焦点，另一个是强势市场美国股市的高档整理姿态能有多高？

三是预计美元仍将继续强势，短期间原物料行情、新兴市场股汇市仍看跌！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

(整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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