台湾金融：中华信评维持台新金评等为“twA”，不受并购大众证计画影响

路透台北3月13日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，台新金控与其受评子公司的评等均不受台新金控旗下证券计画并购大众证券的影响。其中台新金长期评等维持为“twA”。

其新闻稿指出，以大众证的规模相对较小来看，该并购交易案对台新金控集团信用结构的影响程度极为有限。据2016年12月底止的财报数据进行估算，大众证的总资产在台新金控集团合并总资产中的占比尚不及1%，且其净值约占该金控集团净值的3%。

中华信评预期，在完成合并后，台新金控的双重杠杆比应仍能维持在可管理的114%左右的水准。不过此项并购交易案仍待双方股东会同意，并获台湾主管机关核准后方可执行。