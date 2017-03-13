台湾金融：中华信评维持台新金评等为“twA”，不受并购大众证计画影响

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透台北3月13日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，台新金控与其受评子公司的评等均不受台新金控旗下证券计画并购大众证券的影响。其中台新金长期评等维持为“twA”。
其新闻稿指出，以大众证的规模相对较小来看，该并购交易案对台新金控集团信用结构的影响程度极为有限。据2016年12月底止的财报数据进行估算，大众证的总资产在台新金控集团合并总资产中的占比尚不及1%，且其净值约占该金控集团净值的3%。
中华信评预期，在完成合并后，台新金控的双重杠杆比应仍能维持在可管理的114%左右的水准。不过此项并购交易案仍待双方股东会同意，并获台湾主管机关核准后方可执行。
此项并购将由台新金控100%持有之子公司台新证券以42.3亿台币现金收购大众证券。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。