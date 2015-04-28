独家：时代华纳有线有意与Charter展开合并磋商--消息人士

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月27日 - 据知情人士称，继Comcast Corp (CMCSA.O)未能以450亿美元收购时代华纳有线TWC.N后，时代华纳有线有意与Charter Communications(CHTR.O)展开合并磋商。
此次两家公司的友好协商将与2013年到2014年初的不欢而散形成鲜明对比。上次交手以时代华纳有线拒绝Charter主动竞购、转向白衣骑士Comcast收场。
上述知情人士称，尽管Charter尚未发出正式要约，但时代华纳有线认为，Charter可能愿意给出比两年前试图竞购时更具吸引力的报价。
知情人士称，时代华纳有线还认为，鉴于去年分道扬镳以来Charter股票的表现情况，Charter的股票价值也好于去年。他们还透露，除Charter外，时代华纳有线对与其他公司达成协议同样持开放态度。
由于涉及到保密性，这些知情人士不愿具名。时代华纳有线拒绝置评，Charter代表未立即回应置评请求。(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。