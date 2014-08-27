版本:
中国
时事要闻 | 2014年 8月 27日 星期三 12:13 BJT

台湾称大陆侦察机周一进入其防空识别区（更新版）

（新增中国国防部回复。）

路透北京8月27日 - 台湾周二称，大陆侦察机周一两度进入其防空识别区，台湾空军派出战机升空拦截。

台湾空军作战指挥部参谋长熊厚基少将对记者称，台湾战机喊话警告后，大陆侦察机离开。他并称，大陆侦察机当时飞往南海、菲律宾方向。

路透记者联系中国国防部置评，国防部周二晚发给路透的传真答复中称：“我军飞机25日在有关空域开展了例行的飞行活动，没有发生异常情况。”（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐